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Wohnungen in lHorta Sud, Spanien

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Silla
16
Mislata
3
25 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Entdecken Sie dieses brandneue Apartment in einer ruhigen Gegend von Alipark in Alicante.Das…
$294,055
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Entdecken Sie diese geschmackvoll renovierte Wohnung.Dieses magische Haus von 75 m2 verbinde…
$264,744
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Entdecken Sie eine charmante Wohnung im Herzen von Benalua, Alicante, mit einer Gesamtfläche…
$241,318
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
Dieses Apartment mit 118 Quadratmetern befindet sich im Marktviertel von Alicante und ist nu…
$304,885
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Wohnung (Wohnung, Garage und Scheune) in Alicante Hills Komplex.Möbliert und ausgestattet, 7…
$206,004
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 3
Diese geräumige Wohnung von 130 m2 an der ersten Küste in Playa Muchavista bietet eine einzi…
$394,430
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Ein neuer Komplex von 14 freistehenden Villen in der renommierten Gegend von Altea Hill. Jed…
$861,799
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Helle Wohnung im vierten Stock des Gebäudes ohne Aufzug. Die Fläche von 87 m2, repariert San…
$200,118
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Eine wunderbare Wohnung in Alicante, in der Gegend von Benalois – Prinzessin Mercedes. Das H…
$228,252
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 233 m²
Ein neuer Komplex von 14 freistehenden Villen in der renommierten Gegend von Altea Hill. Jed…
$1,17M
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Wohnung in Mislata, Spanien
Wohnung
Mislata, Spanien
Fläche 61 m²
Rozier, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Mislata, für diejenigen, die ein modernes…
$423,532
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Diese Wohnung von ca. 90 m2 befindet sich im ersten Stock (kein Aufzug) in der berühmten und…
$294,291
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Beeindruckendes, fast neues Haus mit Aufzug. Geräumiges Wohnzimmer mit einer Studioküche und…
$221,307
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Wohnung zum Verkauf im Herzen von Alicante.Zwei-Zimmer-Wohnung mit Balkon.Platz: 72,6 m2, gu…
$220,129
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paiporta, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paiporta, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 485 m²
Das ungewöhnliche Haus, das 2001 in einer ruhigen Wohngegend von Sedavi gebaut wurde, wurde …
$557,465
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
1
$349,658
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Xirivella, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Xirivella, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 126 m²
Loft befindet sich im beliebten Geschäftspark Ros Casares, nur einen kurzen Spaziergang vom …
$281,667
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Silla, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Silla, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Entdecken Sie dieses außergewöhnliche 115 m2 Apartment in PAU 5, einer der beliebtesten Gege…
$622,477
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Wohnung in Mislata, Spanien
Wohnung
Mislata, Spanien
Fläche 98 m²
Rozier, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten in Mislata, für diejenigen, die ein modernes…
$492,213
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Albal, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albal, Spanien
Schlafräume 3
Renovierte Wohnung zum Verkauf in Albala.Die Wohnung besteht aus 3 Schlafzimmern, 1 Badezimm…
$145,239
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Massanassa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Massanassa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stock von drei Schlafzimmern und zwei baños unterbracht in einem Gebäude von vier Höhen auf …
$124,114
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Penthouse 4 zimmer in Silla, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Silla, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Пентеум2 + 35м2 тераса, три спальни, 3 ваные комнаты, о, на третьем этаже с лифтом Всего в 1…
$255,374
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Xirivella, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Xirivella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Xirivella 1. Stock. Gebäude ohne Aufzug 3 Schlafzimmer 1 …
$89,985
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paiporta, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paiporta, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Neuer Stock in Paiporta mit Qualitätsmaterialien. 2ª Höhe des Gebäudes von 3 Höhen, völlig …
$116,450
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mislata, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mislata, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 84 m²
Renoviert und bereit für Belegung Wohnung, im Erdgeschoss (kein Aufzug) eines gepflegten Hau…
$249,811
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Eigenschaftstypen in lHorta Sud

2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in lHorta Sud, Spanien

mit Garage
mit Terrasse
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