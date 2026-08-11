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Wohnungen in Elx Elche, Spanien

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penthäuser
7
2 Zimmer
36
3 Zimmer
5
4 Zimmer
4
45 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Elx Elche, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Dieser Komplex von Wohnungen von Neubau unterscheidet sich durch seine privilegierte Lage in…
$363,819
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Wohnung 3 zimmer in la Baia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
la Baia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne, moderne Wohnung im Erdgeschoss mit Gärten, eleganter Terrasse, in einem Resort…
$311,348
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung 2 Schlafzimmer in la Marina, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
la Marina, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Moderne nieuwbouwwoningen op slechts 800 m van het strand van El Pinet Exclusief wo…
$288,890
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Penthouse 3 zimmer in Elx Elche, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Elx Elche, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großen Terrassen in La Marina Dieses Projekt befindet si…
$351,925
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Wohnung 2 Schlafzimmer in la Marina, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
la Marina, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Moderne Gebäude nur 800 m vom Strand El Pinet entferntExklusive Wohnanlage in La Marina – El…
$353,329
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Penthouse 2 zimmer in la Marina, Spanien
Penthouse 2 zimmer
la Marina, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Entdecken Sie eine Ecke, in der die Ruhe des Mittelmeers mit modernem Komfort kombiniert wir…
$345,597
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Penthouse in la Marina, Spanien
Penthouse
la Marina, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Moderne nieuwbouwwoningen op slechts 800 m van het strand van El Pinet Exclusief wooncomple…
$344,783
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Elx Elche, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Moderne Wohnung in Altabix Bereich, Elche. Das Haus verfügt über verschiedene gemeinsame Ber…
$389,628
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Wohnung 2 Schlafzimmer in la Marina, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
la Marina, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Moderne Gebäude nur 800 m vom Strand El Pinet entferntExklusive Wohnanlage in La Marina – El…
$288,890
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Penthouse in la Marina, Spanien
Penthouse
la Marina, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Gelegen in de levendige stad Elche, biedt dit wooncomplex een verscheidenheid aan woonmogeli…
$344,788
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Wohnung 2 Schlafzimmer in la Marina, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
la Marina, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Nieuwe woonwijk met 63 appartementen met een modern ontwerp (2 slaapkamers en 2 badkamers), …
$285,978
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Wohnung 3 zimmer in Elx Elche, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Elx Elche, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großen Terrassen in La Marina Dieses Projekt befindet si…
$290,258
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Wohnung 2 Schlafzimmer in la Marina, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
la Marina, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Gelegen in de levendige stad Elche, biedt dit wooncomplex een verscheidenheid aan woonmogeli…
$285,978
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Wohnung 2 zimmer in la Marina, Spanien
Wohnung 2 zimmer
la Marina, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Entdecken Sie einen Ort, wo die Ruhe des Mittelmeers mit modernem Komfort kombiniert wird. I…
$306,298
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Wohnung 3 zimmer in Elx Elche, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Elx Elche, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit großen Terrassen in La Marina Dieses Projekt befindet si…
$312,677
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Wohnung 2 Schlafzimmer in la Marina, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
la Marina, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Moderne nieuwbouwwoningen op slechts 800 m van het strand van El Pinet Exclusief wooncomple…
$288,890
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Wohnung 2 zimmer in la Marina, Spanien
Wohnung 2 zimmer
la Marina, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Entdecken Sie eine Ecke, in der die Ruhe des Mittelmeers mit modernem Komfort kombiniert wir…
$286,649
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Wohnung 2 zimmer in la Marina, Spanien
Wohnung 2 zimmer
la Marina, Spanien
Zimmer 2
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Fläche 78 m²
Entdecken Sie einen Ort, wo die Ruhe des Mittelmeers mit modernem Komfort kombiniert wird. I…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Elx Elche, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Dieser Komplex von Wohnungen von Neubau unterscheidet sich durch seine privilegierte Lage in…
$264,063
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Wohnung 2 Schlafzimmer in la Marina, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
la Marina, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Moderne Gebäude nur 800 m vom Strand El Pinet entferntExklusive Wohnanlage in La Marina – El…
$311,203
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Penthouse 2 zimmer in la Marina, Spanien
Penthouse 2 zimmer
la Marina, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Entdecken Sie eine Ecke, in der die Ruhe des Mittelmeers mit modernem Komfort kombiniert wir…
$345,597
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Wohnung 3 Schlafzimmer in la Marina, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Diese Wohnanlage in Elche bietet eine exklusive Sammlung von Stadthäusern, die maximalen Kom…
$534,735
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Wohnung 2 zimmer in la Marina, Spanien
Wohnung 2 zimmer
la Marina, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Entdecken Sie einen Ort, wo die mediterrane Ruhe mit modernem Komfort kombiniert ist. In die…
$284,337
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Wohnung 2 Schlafzimmer
la Marina, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Gelegen in de levendige stad Elche, biedt dit wooncomplex een verscheidenheid aan woningopti…
$305,581
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Wohnung 3 zimmer in la Baia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
la Baia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 2
Moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit großer Terrasse, Gemeinschaftspool, Spa-Bereich u…
$322,880
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Penthouse 2 zimmer in la Marina, Spanien
Penthouse 2 zimmer
la Marina, Spanien
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Penthouse in la Marina, Spanien
Penthouse
la Marina, Spanien
Schlafräume 2
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Moderne nieuwbouwwoningen op slechts 800 m van het strand van El Pinet Exclusief wo…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in la Marina, Spanien
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la Marina, Spanien
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Fläche 78 m²
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Elx Elche, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Suchen Sie ein Erdgeschoss in Elche, in der Nähe des Corte Ingles, mit einem Parkplatz ???? …
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Immobilienangaben in Elx Elche, Spanien

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