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Wohnungen in el Campello, Spanien

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penthäuser
7
2 Zimmer
17
3 Zimmer
27
48 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Fantastische Wohnung im mittleren Stockwerk mit Pool, großer Terrasse und herrlichem Seeblic…
$368,053
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Helle Wohnung von 125 m2 befindet sich in der Wohnanlage Urbanización Mistral, El Campello, …
$402,174
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
Neue Wohnung mit Meerblick in Muchavista, El CampelloExklusives Leben an der Küste ein paar …
$487,914
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Wohnung 2 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
1
$396,345
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 83 m²
Neue Wohnung mit Meerblick in Muchavista, El CampelloExklusives Leben an der Küste ein paar …
$642,836
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Wohnung 2 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
In einer außergewöhnlichen Lage neben dem Muchavista Strand in El Campeio ist ein elegantes …
$514,350
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Penthouse 3 zimmer in el Campello, Spanien
Penthouse 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen im mediterranen Stil in Meeresnähe in El Campello Alicante D…
$527,792
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Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen im mediterranen Stil in Meeresnähe in El Campello Alicante D…
$613,845
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Wohnung 4 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Wenn Sie denken, dass Sie näher am Himmel sein können, erscheint diese Duplex so, dass Sie n…
$725,549
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 71 m²
Neue Wohnung mit Meerblick in Muchavista, El CampelloExklusives Leben an der Küste ein paar …
$720,938
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 96 m²
Dieses brandneue Haus in der exklusiven Wohnanlage "Terrazas de Muchavista" bietet eine selt…
$465,883
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Wohnung 2 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
In der renommierten Wohnanlage Viride in PAU 5, Alicante, bietet dieses Haus einen hellen, o…
$575,042
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Wohnung 3 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 2/4
Alborán Beach: Elegante Wohnung 160 Meter von San Juan Beach. Entdecken Sie Alborán Beach - …
$722,401
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Wohnung in Campello, einmalige Gelegenheit mit Meerblick. In einer außergewöhnlichen Lage di…
$484,317
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Wohnung 2 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
In einer außergewöhnlichen Lage neben dem Muchavista Beach in El Campello bietet dieser eleg…
$693,505
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Wohnung 2 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 58 m²
Neue Wohnung mit Meerblick in Muchavista, El CampelloExklusives Leben an der Küste ein paar …
$552,719
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Penthouse in el Campello, Spanien
Penthouse
el Campello, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
Nieuwbouwappartementen met uitzicht op zee in Muchavista, El Campello Exclusief won…
$534,807
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Wohnung in el Campello, Spanien
Wohnung
el Campello, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
In einer außergewöhnlichen Lage nahe dem Strand von Muchavista in El Campello ist ein elegan…
$335,194
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Nieuwbouwappartementen met uitzicht op zee in Muchavista, El Campello Exclusief won…
$622,003
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Wohnung 2 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem Badezimmer in einem modernen Gebäude mit einem Gemeinschaftspo…
$378,848
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Wohnung 3 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
In einer außergewöhnlichen Lage nahe dem Strand von Muchavista in El Campello ist ein elegan…
$485,454
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Penthouse in el Campello, Spanien
Penthouse
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Nieuwbouwappartementen met uitzicht op zee in Muchavista, El Campello Exclusief won…
$697,574
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Wohnung in el Campello, Spanien
Wohnung
el Campello, Spanien
Fläche 73 m²
Entdecken Sie diese beeindruckende, brandneue Wohnung auf der Vorderseite des Muchavista Str…
$393,671
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Wohnung 2 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 61 m²
In einer außergewöhnlichen Lage nahe dem Strand von Muchavista, in El Campello, gibt es ein …
$410,324
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Penthouse 4 zimmer in el Campello, Spanien
Penthouse 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen im mediterranen Stil in Meeresnähe in El Campello Alicante D…
$688,425
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Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1/5
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Wohnung 3 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
In einer außergewöhnlichen Lage am Muchavista Beach in El Campejo steht ein elegantes Gebäud…
$462,337
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Wohnung 3 Schlafzimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
Entdecken Sie diese charmante Wohnung in El Campello, gebaut im Jahr 2006 und in ausgezeichn…
$483,774
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Penthouse 3 zimmer in el Campello, Spanien
Penthouse 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
In einer außergewöhnlichen Lage neben dem Strand von Muchavista in El Campello ist ein elega…
$722,401
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Wohnung 3 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
In einer außergewöhnlichen Lage neben dem Muchavista Strand in El Campeio ist ein elegantes …
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