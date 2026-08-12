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Studios in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Alicante
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4 immobilienobjekte total found
Studio 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Studio 3 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Natur ist ein Wohnprojekt von 3-Zimmer-Stadthäusern in Balcón de Finestrat, einer ruhigen un…
$502,245
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Studio 1 zimmer in Calp, Spanien
Studio 1 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 7/12
Studio by the sea in Calpe — completely renovated and ready to move in! Are you looking for…
$196,221
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Studio in Guardamar del Segura, Spanien
Studio
Guardamar del Segura, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 4
Studio mit 1 Badezimmer, Küche, großer Terrasse, möbliert, in Strandnähe und allen Dienstlei…
$68,322
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TekceTekce
Studio 1 zimmer in Alicante, Spanien
Studio 1 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
(RU) Продаётся стуия в Аликанте в районе Miriam Blasco, располагается на 4 этаже. Общая площ…
$266,982
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