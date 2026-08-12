Villen mit Bergblick kaufen in Alicante, Spanien

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Villa 4 zimmer in Algorfa, Spanien
Villa 4 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Villa mit einer Dachterrasse und großartigem Seeblick, privatem Pool und charma…
$667,196
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Villa 4 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa 4 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 207 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Cumbre del Sol, Alicante Diese e…
$3,20M
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$1,28M
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Villa 5 zimmer in Benijofar, Spanien
Villa 5 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
Exklusive Villa mit privatem Pool, traumhaftem Garten und großer Dachterrasse in Golfplatznä…
$647,262
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Villa 7 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 7 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 740 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Luxusvilla mit Infinity-Pool, großzügigen Terrassen und traumhaftem Meerblick i…
$2,78M
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Villa 4 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa 4 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 272 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, Meerblick und Endlospool in Benitachell, Cumbre del Sol Diese eta…
$2,94M
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Villa 4 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 4 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 631 m²
Spektakuläre Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Strand…
$2,47M
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Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Etagenzahl 2
Unglaublich moderne Villa mit großem Infinity-Pool, Garten, Keller und atemberaubendem Panor…
$781,245
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Villa 7 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa 7 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 506 m²
Luxuriöse freistehende Villa mit 6 Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Alicante,…
$4,95M
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Villa 8 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 8 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 329 m²
Etagenzahl 1
Hochwertige Villa mit üppiger Dachterrasse, privatem Pool, Garage und großzügigem Garten in …
$1,46M
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Villa 5 zimmer in San Fulgencio, Spanien
Villa 5 zimmer
San Fulgencio, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villa mit privatem Pool, großem Garten, großer Terrasse, Keller, in schöner Wohngege…
$902,738
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 259 m²
Air conditioning, Tuin, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen
$585,953
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Villa 8 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 8 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 610 m²
Etagenzahl 1
Exzellente Superior-Villa mit modernem Design, großzügigen Terrassen, atemberaubendem Meerbl…
$2,20M
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Villa 4 zimmer in Altea, Spanien
Villa 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Superior Villa mit modernem Design, Infinity-Pool und herrlichem Panoramablick auf…
$2,13M
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Air conditioning, Tuin, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$640,721
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Villa 8 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 8 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 488 m²
Beeindruckende Neubauvilla mit privatem Pool, großer Dachterrasse und Panoramablick auf das …
$1,55M
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Villa 5 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 5 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 240 m²
Etagenzahl 1
Großzügige Luxusvilla mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten und traumhaftem Meerbli…
$3,13M
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Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stilvolle Villen in der Nähe von Golfplätzen in Polop Alicante Polop ist eine Stadt in der P…
$542,953
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Villa 4 zimmer in Calp, Spanien
Villa 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöses Stadthaus mit privater Dachterrasse, Garage, Gemeinschaftspool und Sportplatz in …
$533,543
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Villa 5 zimmer in Polop, Spanien
Villa 5 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Moderne Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern in ruhiger Hügellage in Polop an der Costa Blanca D…
$719,878
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Villa 5 zimmer in Algorfa, Spanien
Villa 5 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 345 m²
Außergewöhnliche Villa mit privatem Pool und üppigem Garten, gelegen in einem luxuriösen Gol…
$972,420
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Villa 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Stockwerk 1
Stilvolle Villen mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge in Finestrat Entdecken Sie …
$838,014
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Villa 9 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 9 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 786 m²
Stockwerk 2/2
Schlüsselfertige Luxus High-End-Villa mit großer Dachterrasse, Garten, großem Privatpool und…
$2,78M
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Villa 4 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa 4 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
Luxuriöse Villa mit 3 Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Benitachell Die Villa …
$2,19M
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 318 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, uitzicht op de bergen
$552,246
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, dakterras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$824,300
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Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Etagenzahl 2
Brillante Villa mit großem Infinity-Pool, Garten, Keller und herrlichem Panoramablick auf da…
$942,339
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Villa 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 563 m²
Stockwerk 1/1
Moderne Villa mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Tennisplatz und traumhaftem Meer- …
$550,754
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Premium-Villa mit privatem Schwimmbecken und eigenem Garten, gelegen in der Nähe des Stadtze…
$642,546
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Villa 5 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 5 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 244 m²
4-, 5-Schlafzimmer-Luxusvillen mit privatem Pool und Meerblick in Finestrat Sierra Cortina D…
$1,04M
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