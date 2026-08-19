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Villen in Sant Joan dAlacant, Spanien

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11 immobilienobjekte total found
Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Die Villen von San Juan sind das Ergebnis einer sorgfältigen Studie, um Luxusvillen mit Ener…
$1,14M
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Hochwertige Villen in der exklusivsten Gegend von San Juan, nur 800 Meter vom Strand Muchavi…
$1,10M
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Die Anlage verfügt über eine private Urbanisation mit eingeschränktem Zugang, die mit einem …
$795,664
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Eine exklusive private Urbanisation, in der sich Luxus und Eleganz in Form von Traumhäusern …
$748,386
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 211 m²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$582,302
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$560,493
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TekceTekce
Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Privilage area of Alicante, San Juan. Villas to choose close to the beach.  Two floors with …
$681,051
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Villa for sale in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive promotion of 29 chalets pa…
$567,036
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 251 m²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$724,061
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$538,684
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 251 m²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$714,247
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