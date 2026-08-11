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Villen in Elx Elche, Spanien

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21 immobilienobjekt total found
Villa in Elx Elche, Spanien
Villa
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 161 m²
Objektbeschreibung: Im prestigeträchtigen Wohnkomplex Allure in Monforte del Cid, nahe Elche…
$308,267
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Nils Ott Real Estates
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Gelegen in de charmante stad Elche, biedt deze exclusieve collectie van vijf vrijstaande won…
Preis auf Anfrage
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Villa in Elx Elche, Spanien
Villa
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Im Verkauf, große Villa mit Pool in LA HOYA, nur 4 km. de La Marina, verteilt auf 2 Etagen p…
$495,898
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
Nieuwe halfvrijstaande villa's aan zee in La Marina - El Pinet Beach Exclusief medi…
$532,498
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Nur 800 m vom Strand Pine entfernt befinden sich 12 freistehende Villen im modernen mediterr…
$703,112
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Neue Zweifamilienvillen am Meer in La Marina - El Pinet StrandExklusives mediterranes Leben …
$533,268
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
Nieuwe halfvrijstaande villa's aan zee in La Marina - El Pinet Beach Exclusief mediterraan …
$538,554
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Luxusvillen in der Nahe des Strandes an der Costa Blanca Willkommen zu einer exklusiven Pro…
$622,373
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Villa in Elx Elche, Spanien
Villa
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Die Villa wird in der Gegend von Buenos Aires, Elche Pedanias verkauft. Das Anwesen verfügt …
$649,390
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Villa in Elx Elche, Spanien
Villa
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Luxus Villa mit 7.000 qm Grundstück befindet sich 6 km von den Stränden und 9 km. von Alican…
$1,62M
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Bungalow in der Nähe des Meeres in La Marina, Costa Blanca - AS119345 2 Schlafzimmer, 1 Bade…
$754,284
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Nur 800 m vom Strand Pine entfernt befinden sich 12 freistehende Villen im modernen mediterr…
$693,175
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Villa in Elx Elche, Spanien
Villa
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Eine 200 m2 CHALET STUPENDO, auf der Straße von Elche nach Santa Pola, so hat es eine ausgez…
$543,126
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
VILLA AM UFER DER PINET STRÄNDE! Villa in einem Wohnanlage am Strand von Pinet, neben der …
$677,765
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
Villa an der Küste von El Pinet Beach!Zweck einer Villa in einem Wohnkomplex am Strand von P…
$698,299
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Villa in Elx Elche, Spanien
Villa
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Landhaus mit 4 Schlafzimmern in Crevillente und 7.000 m2 Grundstück. Zu renovierende Finca i…
$813,825
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
VILLA AM UFER DER PINET STRÄNDE! Villa in einem Wohnanlage am Strand von Pinet, neben …
$677,765
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Villas for sale in El Pinet, Elche, Costa Blanca A private residential complex made up of 12…
$583,392
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Villa in Elx Elche, Spanien
Villa
Elx Elche, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Villa in Elche
$544,936
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Die Mesonettenvilla wurde nach höchsten Standards entworfen und gebaut und verwendet echtes …
$376,454
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Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 211 m²
Villas for sale in El Pinet, Alicante Beach walking distance! It is a private residential co…
$689,166
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Immobilienangaben in Elx Elche, Spanien

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mit Terrasse
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