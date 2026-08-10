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Villen in Villajoyosa, Spanien

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13 immobilienobjekte total found
Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
Schlafzimmer: 3, Badezimmer: 3, Haus für zwei Familien in Finestrat, Alicante, Spanien
$670,157
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 173 m²
Chaket unabhängig in einer ruhigen Gegend der Stadt Villajoyosa mit: 1 Etage: geräumiges Woh…
$539,861
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Lebe in der Natur, ohne Komfort aufzugeben. Dieses charmante Landhaus, im Jahr 2002 gebaut, …
$319,613
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 224 m²
Lassen Sie sich von dieser beeindruckenden modernen Villa in Balcon de Finestrat, einem der …
$1,26M
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Entdecken Sie einen ungewöhnlichen Lebensstil mit dieser hervorragenden Vordergrundvilla auf…
$2,45M
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 181 m²
Erleben Sie den mediterranen Lebensstil in dieser lebendigen modernen Luxusvilla, nur 50 Met…
$805,364
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 260 m²
Discover this charming chalet house on one floor located in Villajoyosa! With two cozy bedro…
$312,951
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Villas for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 3 independent houses with 2 parking spaces with…
$746,960
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 302 m²
Plot: 810 m2.   Built area: 301.81 m2 in total, of which 78.45 are of semi-basement and 223.…
$1,29M
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Accolo Building. 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a garage and storage room. 10 minutes …
$265,764
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 119 m²
$421,089
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Beautiful family villa 5 minutes from Villajoyosa, located on a private estate, surrounded b…
$596,613
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Villa in Villajoyosa, Spanien
Villa
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 356 m²
$1,09M
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