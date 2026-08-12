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Häuser am Meer in Alicante, Spanien

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Torrevieja
948
Benidorm
117
Alicante
60
la Marina Baixa
1809
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129 immobilienobjekte total found
Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern am Meer an den Stränden von Orihuela. Große Luxusvilla mit 4 …
$1,03M
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Villa 7 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 7 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 740 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Luxusvilla mit Infinity-Pool, großzügigen Terrassen und traumhaftem Meerblick i…
$2,78M
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Geräumiges renoviertes 3-Schlafzimmer-Stadthaus mit Meerblick in der Nähe von La Mata . Gerä…
$406,802
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TekceTekce
Villa 4 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 4 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 631 m²
Spektakuläre Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Strand…
$2,47M
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Villa 7 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa 7 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 506 m²
Luxuriöse freistehende Villa mit 6 Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Alicante,…
$4,95M
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Villa 6 zimmer in Polop, Spanien
Villa 6 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Luxuriöse moderne Villa mit geräumigen Zimmern, privatem Pool, wunderschöner Terrasse und he…
$636,570
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Entdecken Sie dieses spektakuläre, frisch renovierte Duplex, das modernen Stil und Komfort i…
$227,871
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Villa 6 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 6 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 365 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Villen in einer exklusiven Enklave in Finestrat an der Costa Blanca Diese Villen b…
$3,35M
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 800 m²
Freistehende Villa in Dehesa de Campoamor .
$1,28M
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Villa 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Villa 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Fantastische freistehende Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern am Strand von Alicante Entdecken …
$1,38M
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Villa 8 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 8 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 610 m²
Etagenzahl 1
Exzellente Superior-Villa mit modernem Design, großzügigen Terrassen, atemberaubendem Meerbl…
$2,20M
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Villa 4 zimmer in Altea, Spanien
Villa 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Superior Villa mit modernem Design, Infinity-Pool und herrlichem Panoramablick auf…
$2,13M
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Villa 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villen mit Panoramablick auf das Meer in La Nucia, Alicante Diese schicken Vill…
$698,860
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Villa 8 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 8 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 488 m²
Beeindruckende Neubauvilla mit privatem Pool, großer Dachterrasse und Panoramablick auf das …
$1,55M
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Villa 5 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 5 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 240 m²
Etagenzahl 1
Großzügige Luxusvilla mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten und traumhaftem Meerbli…
$3,13M
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Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stilvolle Villen in der Nähe von Golfplätzen in Polop Alicante Polop ist eine Stadt in der P…
$542,953
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Villa in Urbanizacion Lo Pepin, Spanien
Villa
Urbanizacion Lo Pepin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 431 m²
3 Schlafzimmer, 3 BadezimmerGesamtfläche: 431 m2Baufläche: 150 m2Grundstücksgröße: 390 m2Sol…
$1,16M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
3 Schlafzimmer, 5 BadezimmerBebaute Fläche: 560 m2Nützliche Fläche: 373 m2Grundstücksgröße: …
$1,98M
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Villa 8 zimmer in Polop, Spanien
Villa 8 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
Etagenzahl 2
Große moderne Luxusvilla mit privatem Pool, Garten und Panoramablick in einer ruhigen Gegend…
$683,516
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 367 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse Villa mit riesiger Dachterrasse, herrlichem Meerblick und privatem Swimmingpool in…
$695,249
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Reihenhaus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Hübsches Eck-Stadthaus mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und herrlich…
$493,537
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Villa 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Stockwerk 1
Stilvolle Villen mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge in Finestrat Entdecken Sie …
$838,014
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Villa 6 zimmer in Orihuela, Spanien
Villa 6 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 329 m²
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern am Strand und Pool in La Zenia La Zenia, eine der beg…
$1,49M
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Villa 9 zimmer in Benijofar, Spanien
Villa 9 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertige und möblierte Luxusvilla mit Pool, Terrassen, Seeblick und großer untergeba…
$597,588
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Villa 9 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 9 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 786 m²
Stockwerk 2/2
Schlüsselfertige Luxus High-End-Villa mit großer Dachterrasse, Garten, großem Privatpool und…
$2,78M
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Villa 4 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa 4 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
Luxuriöse Villa mit 3 Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Benitachell Die Villa …
$2,19M
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Villa 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Fantastische Premium-Villa mit privatem Pool, großem Garten und herrlichen Terrassen in eine…
$647,157
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Villa 6 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 6 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 264 m²
Riesige Luxusvilla mit privatem Pool, großem Garten, Souterrain-Ebene und wunderschönen Terr…
$775,412
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Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Etagenzahl 2
Brillante Villa mit großem Infinity-Pool, Garten, Keller und herrlichem Panoramablick auf da…
$942,339
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Villa 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 563 m²
Stockwerk 1/1
Moderne Villa mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Tennisplatz und traumhaftem Meer- …
$550,754
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