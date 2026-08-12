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Häuser am See in Alicante, Spanien

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Torrevieja
948
Benidorm
117
Alicante
60
la Marina Baixa
1809
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14 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Algorfa, Spanien
Villa 4 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Villa mit einer Dachterrasse und großartigem Seeblick, privatem Pool und charma…
$667,196
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Villa 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Schöne Doppelhaushälfte mit privatem Pool, großem Garten und Dachterrasse mit herrlichem See…
$487,139
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Villa 5 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Villa 5 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Schöne Villa mit privatem Pool, großem Garten und Dachterrasse mit herrlichem Seeblick Li…
$615,028
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Villa 9 zimmer in Benijofar, Spanien
Villa 9 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
Schlüsselfertige und möblierte Luxusvilla mit Pool, Terrassen, Seeblick und großer untergeba…
$597,588
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Villa 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
Luxusvilla mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in Strandnähe Lieferdatum: M…
$665,521
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Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Schöne moderne Villa mit privatem Pool, Garten und großer Dachterrasse in ruhiger Lage Li…
$424,357
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Villa 7 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 7 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 750 m²
Diese Villa ist ein Projekt von erstaunlichen Formen, Außenräume in Harmonie mit ihrer Umgeb…
$2,30M
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Villa 5 zimmer in Algorfa, Spanien
Villa 5 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 399 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse, geräumige Villa mit privater Terrasse, Panoramablick und einem Schwimmbad, gelege…
$1,68M
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Villa 4 zimmer in Algorfa, Spanien
Villa 4 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 318 m²
Etagenzahl 1
Moderne Villa mit privatem Pool, großem Garten und Dachterrasse in einer Golfresort-Urbanisa…
$725,965
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Villa 7 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 7 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 850 m²
Wir entdecken diese Villa als eine Villa mit moderner Architektur, mit offenen Räumen, viel …
$2,72M
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Luxuriöse Maisonette im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse und einem Gemeinschaftspool in…
$352,928
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Villa 5 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Villa 5 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Luxuriöse Wohnvilla mit privatem Pool, Garage, Dachterrasse und Seeblick in ruhiger Lage  …
$407,822
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Villa 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Moderne, geräumige Villa mit privatem Pool und Dachterrasse in Premium-Lage  Liefertermin…
$468,747
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Reihenhaus 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Etagenzahl 2
Atemberaubende Doppelhaushälfte mit privatem Pool, großem Garten und Dachterrasse mit herrli…
$463,887
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Eigenschaftstypen in Alicante

villen
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