  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. NOTAR

NOTAR

Spanien, Benidorm
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
1 jahr 1 Monat
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Webseite
Webseite
www.notar.es
Über die Agentur

SPANIA MEGLING, S.L

Calle Ruperto Chapi Edif. Albir Center Local 6, 03581

CIF: B54590278

Dienstleistungen

Immobilienexperten in Ihrem Service

Unsere Immobilienagentur besteht aus Expertenbüros in der Branche mit umfangreichen Kenntnissen über das Gebiet sowie einem breiten Portfolio an Immobilien in exklusiven, Käufern und Verkäufern.

Als qualifizierte Profis bieten wir Ihnen gerne den besten Service, damit Sie schnell das Haus, Villa, Finca oder jede Immobilie finden können, die Sie kaufen oder mieten möchten, immer mit den bestmöglichen Bedingungen.

Immobilienportfolio

In unserem umfangreichen Portfolio an Immobilien finden Sie verschiedene Angebote in:

Immobilien im Bau, Neubauimmobilien, Immobilien zur Miete, Villen zum Verkauf oder Luxusimmobilien als eine große Immobilieninvestition in unserer Gegend.

Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen oder mieten?

Auch, wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen oder mieten möchten, helfen wir Ihnen, Ihr Immobilienangebot bestmöglich zu verwalten und sicherzustellen, dass Sie die besten Informationen und Marktorientierung in Ihrem Bereich von Interesse erhalten.

Wir informieren Sie über die verschiedenen Möglichkeiten, damit Sie Ihre Interessen schnell erreichen können. Sie können auf ein professionelles Team zählen, das Ihnen in jeder Situation hilft, in der Sie interessiert sind.

Sie können uns über unser Telefon oder E-Mail kontaktieren (im Kontaktbereich des oberen Menüs).

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir helfen Ihnen gerne zu verkaufen oder das Haus Ihrer Träume zu finden.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 09:23
(UTC+1:00, Europe/Madrid)
Montag
09:00 - 17:00
Dienstag
09:00 - 17:00
Mittwoch
09:00 - 17:00
Donnerstag
09:00 - 17:00
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Spanien
Māris Vanags
Māris Vanags
1 immobilienobjekt
Agenturen in der Nähe
PRO Silver
EspanaTour
Spanien, Valencianische Gemeinschaft
Año de fundación de la compañía 1996
Neue Gebäude 50 Wohnimmobilien 1624 Kurzfristige Vermietung 86 Gundstücke 11
Die Geschichte unseres Unternehmens geht weiter als 26 Jahre zurück. Damals eröffnete der Gründer und CEO der Agentur Alexander Dashevskij seine erste Immobilienagentur. In einigen Jahren wurde es das größte Immobiliennetz der Region.Unsere Philosophie ist wirklich ganz einfach: Je höher das…
Eine Anfrage stellen
Cleox Inversiones
Spanien, Marbella
Año de fundación de la compañía 2002
Wohnimmobilien 133 Gundstücke 8
We are an experienced Real Estate Agency in Marbella, Costa del Sol. We have been open since 2004, but both partners (Enrique Dominguez and Karen Yelin), have been working in the real estate sector for many years before. We are currently the representatives of EREN (European Real Estate Netw…
Eine Anfrage stellen
LAYVAK Real Estate Group
Spanien, San Pedro Alcantara
Año de fundación de la compañía 1997
Wohnimmobilien 14 Gewerbeimmobilien 3
Wir kümmern uns wirklich um unsere Kunden und das ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir respektieren und unterstützen unsere Familie TRADITION, die von INNOVATION getrieben wird. Wir wissen, wie man die besten Immobilien findet und die besten Angebote aushandelt. Es ist unsere Aufgabe, mi…
Eine Anfrage stellen
Scat Realty
Spanien, Platja dAro
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 6 Gewerbeimmobilien 1 Langfristige Vermietung 1 Gundstücke 2
ScatRealty ist die Immobilienagentur für Luxus-Wohnungen und Häuser an der Costa Brava. Mit mehr als 7 Jahren Erfahrung und mehr als 100 verkauften Immobilien. Wir bieten ein breites Portfolio an Immobilien (Haus, Wohnungen, Wohnungen, Penthäuser, Duplexs, Lofts, Villen ...) in den exklusivs…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
Русский, Español
Premium Premium
Best Luxury Properties
Spanien, Altea
Año de fundación de la compañía 1992
Wohnimmobilien 14 Gewerbeimmobilien 19
Die spanische Immobilienagentur “ BEST ” hat bereits 1992 ihre Arbeit im Bereich Immobiliendienstleistungen aufgenommen! In all den 26 Jahren haben wir Immobilien an der Küste der Costa Blanca verkauft: Javea-Moraira-Calpe-Altea-Albir-Benidorm-Villajoyosa-San Juan-Alicante und in anderen Reg…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen