Inmobiliaria Casamayor

Wir sind ein Immobilienmakler mit langjähriger Erfahrung im Verkauf und Vermieten exklusiver Immobilien auf Mallorca.

Unsere Mitarbeiter sind hochqualifiziert und werden im Immobilienbereich häufig aktualisiert. Wir sind stolz darauf, Sie in verschiedenen Sprachen besuchen und unterstützen zu können: Englisch, Deutsch, Russisch und Spanisch.

Unsere Arbeitsmoral besteht darin, uns auf jeden Kunden und seine Bedürfnisse zu konzentrieren und stets respektvoll und professionell zu sein. Wir bieten auch Rechtsbeistand beim Kauf oder der Vermietung einer Villa, eines Chalets, einer Wohnung oder einer anderen Art von Immobilie auf Mallorca. Wir können uns mit allen Papierarbeiten und Rechtmäßigkeiten befassen, die mit Eigentumsübertragungen verbunden sind.

Mallorca Prime Homes wählt die exklusivsten Immobilien der Insel aus, egal ob es sich um Villen, Luxushäuser oder Apartments mit Meerblick handelt. Mallorca ist der perfekte Ort zum Leben, da es eine große Auswahl an Sandstränden, felsigen Buchten und wunderschönen Dörfern im Inneren der Insel und entlang der Sierra de Tramuntana bietet.

Wir bieten einen hohen Servicestandard mit dem Ziel, im Immobiliensektor herausragend zu sein.

Unsere Werte: • Professionalität: Wir wählen sorgfältig hochwertige und attraktive Immobilien aus und führen eine personalisierte Studie durch, die an Ihren Geschmack und Ihr Budget angepasst ist. • Vertrauenswürdigkeit: Unsere jahrelange Erfahrung auf dem exklusiven Immobilienmarkt ist unsere beste Garantie, und die absolute Zufriedenheit unserer Kunden kann dafür bürgen. • Qualität: Wir haben ein mehrsprachiges Team ( Englisch, Deutsch, Russisch und Spanisch ) mit umfassender Erfahrung im Immobiliensektor. Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, um den Kauf und die Vermietung von Immobilien zu ermöglichen • Exzellenz: Unser persönlicher Service ist vollständig an Ihre Anforderungen angepasst. Individuelle Aufmerksamkeit und harte Arbeit unterscheiden uns von anderen auf unserem Gebiet. • Exklusivität: Jeder Kunde ist einzigartig, hat spezifische Bedürfnisse und verdient besondere Aufmerksamkeit. Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen, sich an diese anzupassen und diese zu befriedigen. • Universalität: Die verschiedenen Kulturen, Sprachen und Nationalitäten unserer Kunden motivieren uns, diese zu verstehen und uns dauerhaft anzupassen.