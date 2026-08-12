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Marbella
2498
Estepona
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San Pedro Alcantara
1094
Fuengirola
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8 755 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
TOP TOP
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Calahonda. 4 Bett · 3 Bad · 159 m2 gebaut. Präsentiert von…
$604,732
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Wohnung 4 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
TOP TOP
Wohnung 4 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
4-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalusien. 4 Bett · 2 Bad · 145 m2 gebaut. Präsentier…
$676,767
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Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
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Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Torremolinos, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torremolinos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in El Pinillo. 3 Bett · 2 Bad · 149 m2 gebaut. Präs…
$416,103
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 152 m²
Penthouse mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Higueron. 4 Bett · 4 Bad · 152 m2 gebaut. Präse…
$2,43M
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Haus 2 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
2-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Riviera del Sol. 2 Bett · 2 Bad · 100 m2 gebaut. Präsentie…
$692,384
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Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Faro. 4 Bett · 3 Bad · 230 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE …
$1,67M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Puerto Banús. 2 Bett · 2 Bad · 76 m2 gebaut. Präsentiert von…
$593,241
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 3 Bett · 2 Bad · 170 m2…
$1,33M
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Haus 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Faro. 3 Bett · 2 Bad · 100 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE …
$1,03M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 4 Bad · 145 m2 gebaut. Präsentie…
$1,39M
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Haus 3 Schlafzimmer in Artola, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Artola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Artola. 3 Bett · 3 Bad · 148 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$745,518
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in La Duquesa. 2 Bett · 1 Bad · 82 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$444,964
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Penthouse mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Los Boliches. 2 Bett · 1 Bad · 60 m2 gebaut. Pr…
$288,656
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Haus 8 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Haus 8 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 547 m²
8-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Rosario. 8 Bett · 7 Bad · 547 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$2,89M
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Wohnung 2 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$557,683
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
1-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in El Paraiso. 1 Bett · 1 Bad · 70 m2 gebaut. Präse…
$287,363
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Benalmadena Pueblo. 3 Bett · 2 Bad · 186 m2 gebaut. Präsenti…
$687,726
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 202 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Benahavís. 3 Bett · 1 Bad · 202 m2 gebaut. Präs…
$386,799
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Haus 4 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Istán. 4 Bett · 3 Bad · 209 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$981,310
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Haus 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Chaparral. 3 Bett · 3 Bad · 293 m2 gebaut. Präsentiert von …
$1,15M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Aloha. 3 Bett · 2 Bad · 117 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$848,648
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Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 505 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Coín. 4 Bett · 3 Bad · 505 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE Pro…
$2,22M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Penthouse mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Calahonda. 2 Bett · 2 Bad · 130 m2 gebaut. Präs…
$518,426
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Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 219 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in La Cala. 4 Bett · 3 Bad · 219 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$577,921
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 2 Bett · 2 Bad · 88 m2 gebaut. Präse…
$600,990
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 2 Bad · 100 m2 gebaut. Präsentie…
$825,160
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Calahonda. 2 Bett · 2 Bad · 77 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$440,376
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Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Etagenzahl 3
Golf-Front-Wohnungen mit Großen Terrassen in Mijas Die Wohnungen befinden sich in einer sehr…
$737,369
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 291 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Puerto Banús. 3 Bett · 4 Bad · 291 m2 gebaut. P…
$3,18M
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