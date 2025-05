Der spanische Immobilienmarkt bietet eine große Auswahl an Objekten für jeden Geschmack und jedes Budget. Wir haben einen detaillierten Überblick über fünf Immobilien in beliebten Küstenregionen Spaniens zusammengestellt, von umweltfreundlichen Apartments in Calpe bis zu einem Hochhauskomplex in Malaga.

Umweltfreundliche Wohnungen in Calpe, Alicante

Wohnung 3 zimmer Calp, Spanien $492,458 3 Zimmer 2 Schlafräume 1 bath 104 m²

Das Drei-Zimmer-Wohnung in Spanien ist eine moderne Wohnung von 104 m², nur 100 Meter vom Strand entfernt in der malerischen Stadt Altea in der Provinz Alicante. Das Projekt „Viva Altea Beach“ zeichnet sich durch hohe Energieeffizienz (Klasse A) und Umweltfreundlichkeit aus, was bei der Auswahl einer Immobilie zu einem immer wichtigeren Faktor wird.

Die Wohnung verfügt über 3 Zimmer, davon 2 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Besonders hervorzuheben ist die großzügige Raumaufteilung mit einer offenen Küche und einem Essbereich, der in das Wohnzimmer übergeht. Große Fenster sorgen für hervorragendes Tageslicht und öffnen sich zu einem geräumigen Balkon oder einer Terrasse, sodass Sie das mediterrane Klima genießen können.

Das Gebäude ist mit moderner Technik ausgestattet, darunter Sonnenkollektoren und ein aerothermisches System. Der Komplex verfügt über eine Tiefgarage mit der Möglichkeit, Ladestationen für Elektroautos zu installieren.

Die Lage der Immobilie ist einer ihrer Hauptvorteile. Altea ist bekannt für seine charmante Altstadt, die an das griechische Santorini erinnert. Der Strand, das Stadtzentrum, Geschäfte und Restaurants sind zu Fuß erreichbar. Im Umkreis von mehreren Kilometern gibt es wichtige Infrastruktureinrichtungen: einen Hafen, einen Yachtclub, einen Bahnhof, ein medizinisches Zentrum, einen Golfplatz und eine internationale Schule.

Der Preis dieser Wohnung beträgt 450.000 €.

Wohnungen in Orihuela Costa

Wohnung 2 Schlafzimmer Orihuela, Spanien $241,493 2 Schlafräume 2 bath 96 m²

Schauen wir uns nun an eine Immobilie in der prestigeträchtigen Gegend von Orihuela Costa — eine geräumige Wohnung mit einer Gesamtfläche von 96 m². Die Wohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern befindet sich in einem 2008 erbauten Wohnkomplex. Die durchdachte Raumaufteilung umfasst großzügige Terrassen, eine voll ausgestattete Küche und einen zusätzlichen Hauswirtschaftsraum.

Zur Infrastruktur der Anlage gehören ein wunderschöner Garten und ein großer Gemeinschaftspool.

Einige Details zur Lage des Objektes:

5 km von den Stränden von Orihuela Costa entfernt.

Neben dem Golfclub Real Club de Golf Campoamor.

8 km zum Einkaufszentrum Zenia Boulevard.

55 km zu den Flughäfen Alicante und Corvera.

Preis: 212.350 € (2212 €/m²).

Moderne Villa in Los Montesinos, Alicante

Villa 4 zimmer Los Montesinos, Spanien $427,293 4 Zimmer 3 Schlafräume 2 bath 105 m² Etagenzahl 2

Bei dieser Immobilie handelt es sich um eine im Jahr 2023 erbaute neue Villa in der malerischen Gemeinde Los Montesinos in der Provinz Alicante. Die Villa zeichnet sich durch ein modernes Design und eine hochwertige Bauweise aus.

Die Gesamtfläche der Villa beträgt 105 m² und sie befindet sich auf einem Grundstück von 208 m². Das Haus verfügt über 4 Zimmer, darunter 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Der zweistöckige Grundriss bietet eine praktische Raumaufteilung: Das Hauptschlafzimmer befindet sich im Erdgeschoss und zwei weitere im Obergeschoss.

Alle Schlafzimmer sind mit Einbauschränken ausgestattet. Das Haus verfügt über Panoramafenster, die für hervorragendes Tageslicht sorgen, und elektrische Jalousien zur bequemen Steuerung von Licht und Temperatur. Das Treppenhaus und die Terrassen sind mit Glasbalustraden ausgestattet.

Im Preis der Villa sind eine Reihe zusätzlicher Annehmlichkeiten enthalten: privater Pool, Solarium, Fußbodenheizung in den Badezimmern, Duschabtrennungen, eine voll ausgestattete Küche mit modernen Geräten, automatische Garagentore, Video-Gegensprechanlage. Die Infrastruktur für die Installation einer Klimaanlage im ganzen Haus ist ebenfalls vorbereitet.

Nun ein wenig zur Lage der Villa. Los Montesinos ist eine traditionelle spanische Stadt. Gleichzeitig sind alle notwendigen Annehmlichkeiten zu Fuß erreichbar: Supermärkte, Bars, Cafés und Restaurants. Besondere Erwähnung verdient der wöchentliche Straßenmarkt, der lokales Flair verleiht.

Für Naturliebhaber gibt es in der Nähe mehrere interessante Orte: die Wanderroute Ruta Salada, die Ufer der malerischen rosa Lagune, die alte Eisenbahnlinie, ideal zum Radfahren. Die Strände von Torrevieja können mit dem Fahrrad oder dem Auto erreicht werden.

Die Kosten der Villa betragen 357.000 €.

Moderne Wohnungen in einem Hochhauskomplex in Malaga

Wohnung 2 zimmer Malaga, Spanien $306,323 2 Zimmer 1 Schlafräume 1 bath 41 m² Etagenzahl 30

Die letzte Immobilie in unserem Test ist ein modernes Apartment in einem der höchsten Gebäude Andalusiens in der Stadt Malaga (30 Stockwerke).

Die betreffende Wohnung hat eine Fläche von 41 m² und besteht aus 2 Zimmern, darunter 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Trotz ihrer kompakten Größe verfügt die Wohnung über eine durchdachte Raumaufteilung und ein hohes Maß an Komfort. Es gibt eine voll ausgestattete Küche, ein Smart-Home-System, eine Klimaanlage, ein Ankleidezimmer und einen Balkon mit Panoramablick.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Gemeinschaftsbereiche des Komplexes. Es gibt einen exklusiven Pool auf dem Dach mit Blick auf die Stadt und das Meer. Darüber hinaus haben die Bewohner Zugang zu einer gemeinsamen Waschküche, einem Kino, einem Coworking Space und einem modernen Fitnessstudio. Im Preis der Wohnung sind auch ein Parkplatz und ein Abstellraum enthalten, was im Zentrum großer Städte selten ist.

Malaga ist die Hauptstadt der Costa del Sol, eine Stadt mit reichem kulturellem Erbe und ausgebauter Infrastruktur. Der Komplex befindet sich in der Nähe des Stadtzentrums und der Altstadt. Der Strand ist zu Fuß in 30 Minuten zu erreichen. Alle notwendigen Infrastruktureinrichtungen befinden sich in der Nähe: Märkte, Banken, Sportzentren.

Besonders hervorzuheben ist die günstige Verkehrsanbindung: Zum internationalen Flughafen Malaga sind es nur 14 Autominuten und zum beliebten Ferienort Marbella 40 Minuten. Das gut ausgebaute öffentliche Verkehrssystem erleichtert die Anreise in andere Städte der Region.

Die Kosten für diese Wohnung betragen 312.000 €.