Spain Digital Nomad Residence Permit

Über das Programm

Spanien ist aufgrund seiner reichen Geschichte, vielfältigen Kultur, wunderschönen Landschaften und renommierten Küche das am zweithäufigsten besuchte Land der Welt. Das Land bietet eine große Auswahl an Attraktionen, darunter atemberaubende Strände, pulsierende Städte, historische Architektur und erstklassige Kunst. Darüber hinaus machen Spaniens warmes Klima, seine lebhaften Festivals und seine einladende Atmosphäre es zu einem attraktiven Reiseziel für Reisende aus aller Welt. Laut einem neuen Index verfügt Spanien jetzt über den stärksten Reisepass der Welt Singapur, das weltweit den ersten Platz einnahm. Spanisch ist eine globale Sprache, die ein bedeutendes und stetiges Wachstum verzeichnet. Gemessen an der Anzahl der Sprecher, der Anzahl der Länder, in denen sie offiziellen Status genießt, und der geografischen Ausdehnung gehört sie zu den fünf Sprachen der Welt.

Diese Aufenthaltserlaubnis gilt für jeden Ausländer, der als Einwohner in Spanien leben möchte, für ein Unternehmen oder einen Arbeitgeber (oder einen Selbstständigen) außerhalb des spanischen Staatsgebiets arbeitet und ausschließlich Computertelematik und Telekommunikationsmedien nutzt Systeme.

Wenn der Antragsteller selbstständig ist, kann er/sie auch für ein in Spanien ansässiges Unternehmen arbeiten, sofern der Anteil dieser bestimmten Arbeit 20 % des Gesamtbetrags nicht übersteigt seine/ihre berufliche Tätigkeit.

Die Aufenthaltsgenehmigung für Spanien ist die Komplettlösung für Personen, die Folgendes erhalten möchten:

Legale langfristige Möglichkeit, in Spanien zu bleiben< /li>

Erhalten Sie einen europäischen Wohnsitz für die ganze Familie

Visumfreier Zugang zu den Schengen-Ländern

Möglichkeit, einen europäischen Dauerwohnsitz zu erhalten

< li>Möglichkeit, einen spanischen Pass zu erhalten

Programmdetails: