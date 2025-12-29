  1. Realting.com
Deutschland, Büdingen
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
English, Deutsch, Türkçe
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

WILLKOMMEN BEI ISB GLOBAL IMMOBILIEN
Ich bin Ihr spezialisierter Partner fuer exklusive Immobilien und strategische Investments in Deutschland der Türkei insbesondere Istanbul Nordzypern und Dubai
Mein Angebot richtet sich gezielt an Privatkaeufer die eine luxurioese Wohnung oder Villa als sichere Wertanlage suchen
Grossinvestoren die in rentable Projekte und wertvolles Bauland investieren moechten
Mit ueber 15 Jahren Erfahrung biete ich Ihnen diskrete Beratung und Zugang zu erstklassigen Immobilienangeboten Mein Ziel ist es fuer meine Kunden dauerhafte Werte in den attraktivsten Maerkten der Welt zu schaffen

Unsere Makler in Deutschland
Özgür Bayram
Özgür Bayram
