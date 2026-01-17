Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Cottages in Deutschland

4
5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 8 zimmer in Dortmund, Deutschland
Ferienhaus 8 zimmer
Dortmund, Deutschland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 382 m²
Etagenzahl 3
Full description: 1957/ 2019 House area 382 m2 8 rooms 6 bedrooms 5 bathrooms 4 parking spac…
$2,27M
Ferienhaus in 49632, Deutschland
Ferienhaus
49632, Deutschland
Fläche 233 m²
Etagenzahl 2
The object is located in the state of Lower Saxony. Part of the Cloppenburg district. The po…
$685,464
Ferienhaus 13 zimmer in Pulheim, Deutschland
Ferienhaus 13 zimmer
Pulheim, Deutschland
Zimmer 13
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Full description: Modern residential
$2,17M
Sky ApartmentsSky Apartments
Ferienhaus 10 zimmer in Würselen, Deutschland
Ferienhaus 10 zimmer
Würselen, Deutschland
Zimmer 10
Etagenzahl 2
Full description: The cottage house is located near the city of Würselen, 10 km from the city center
$1,74M
Ferienhaus in Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Ferienhaus
Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Fläche 257 m²
Etagenzahl 2
Full description: Excellent condition of the object 15-18 minutes to Düsseldorf by car …
$1,45M
