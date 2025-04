Visum zum Arbeiten für Fachkräfte

UP

Über das Einwanderungsprogramm

Deutschland gehört zu den attraktivsten Ländern für Fachkräfte aus aller Welt, die eine Arbeitsmigration in Betracht ziehen.

Sowohl Akademiker als auch Fachkräfte ohne Hochschulabschluss können ein Arbeitsvisum erhalten. In Deutschland gibt es eine Liste von Berufen, für die kein Studium erforderlich ist, z. B.: Bauarbeiter, Metallfachkräfte, Köche usw. In solchen Fällen müssen Bewerber einen Nachweis über eine in Deutschland anerkannte Berufsausbildung (Fachschulabschluss) vorlegen.