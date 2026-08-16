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Nordrhein-Westfalen
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77 immobilienobjekte total found
Villa 16 zimmer in Oberbarenburg, Deutschland
UP UP
Villa 16 zimmer
Oberbarenburg, Deutschland
Zimmer 16
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Willkommen in einem stilvollen Familien- oder Feriendomizil im Herzen des Osterzgebirges. Di…
$512,079
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Haus 7 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Haus 7 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
Full description:Nice house for your family 40489Düsseldorf/AngermundNext to the Heltorf cas…
$740,650
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Villa in Deutschland
Villa
Deutschland
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 268 m²
Etagenzahl 2
Anzahl der Zimmer - 7TerrasseGarageBasisWärmepumpeKaminBeheizte EtageIm Jahr 2020 wurde die …
$991,385
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus 3 zimmer in Jüchen, Deutschland
Haus 3 zimmer
Jüchen, Deutschland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Full description: the house was built in 2017 (the property is well maintained) house ar…
$917,825
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Ferienhaus 10 zimmer in Würselen, Deutschland
Ferienhaus 10 zimmer
Würselen, Deutschland
Zimmer 10
Etagenzahl 2
Full description: The cottage house is located near the city of Würselen, 10 km from the city center
$1,74M
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Reihenhaus 3 zimmer in Berlin, Deutschland
Reihenhaus 3 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
3 rooms Details on request.
$1,65M
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Villa in Köln, Deutschland
Villa
Köln, Deutschland
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Quietness and comfort are the ideal combination of excellent infrastructure, first-class edu…
$2,16M
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Ferienhaus 13 zimmer in Pulheim, Deutschland
Ferienhaus 13 zimmer
Pulheim, Deutschland
Zimmer 13
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Full description: Modern residential
$2,17M
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Villa in Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Villa
Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 620 m²
Etagenzahl 3
Number of rooms: 9 bedrooms, 4 bathrooms, 4 garages and plenty of parking   Year of constr…
$3,98M
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Ferienhaus 8 zimmer in Dortmund, Deutschland
Ferienhaus 8 zimmer
Dortmund, Deutschland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 382 m²
Etagenzahl 3
Full description: 1957/ 2019 House area 382 m2 8 rooms 6 bedrooms 5 bathrooms 4 parking spac…
$2,27M
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Haus 16 zimmer in Selters, Deutschland
Haus 16 zimmer
Selters, Deutschland
Zimmer 16
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 324 m²
Etagenzahl 3
ISB GLOBAL Immobilien & BAUTRÄGER PREMIUM INVESTMENT IN DEUTSCHLAND MEHRFAMILIENHAUS IN …
$1,37M
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ISB Global Immobilien
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Reihenhaus 6 zimmer in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Reihenhaus 6 zimmer
Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Zimmer 6
Fläche 182 m²
$722,061
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Haus 4 zimmer in Pulheim, Deutschland
Haus 4 zimmer
Pulheim, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
Vollständige Beschreibung:Haus 2018-2019 gebaut4 Zimmer (3 Schlafzimmer)Wohnfläche von 167 m…
$1,03M
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Haus in Gelsenkirchen, Deutschland
Haus
Gelsenkirchen, Deutschland
Fläche 1 485 m²
Etagenzahl 5
INVESTITIONS PROJEKT! Zum Verkauf stehen zwei Häuser in Gelsenkirchen, die derzeit k…
$654,601
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Reihenhaus in Bayern, Deutschland
Reihenhaus
Bayern, Deutschland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 3
• Type: New corner townhouse • Year of construction: 2024 • Rooms: 5 • Bedrooms: 3 • Baths:…
$690,967
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Ferienhaus in Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Ferienhaus
Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Fläche 257 m²
Etagenzahl 2
Full description: Excellent condition of the object 15-18 minutes to Düsseldorf by car …
$1,45M
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Ferienhaus in 49632, Deutschland
Ferienhaus
49632, Deutschland
Fläche 233 m²
Etagenzahl 2
Das Objekt befindet sich in Niedersachsen.Es ist Teil des Stadtteils Kloppenburg.Die Bevölke…
$685,464
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Doppelhaus 4 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Doppelhaus 4 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Etagenzahl 2
Full description: Half of the house on  plot of land 470 m2.in a calm and quiet area of ​​Wi…
$871,352
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Villa 9 zimmer in Sprendlingen, Deutschland
Villa 9 zimmer
Sprendlingen, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 415 m²
Etagenzahl 2
Moderne 9-Zimmer-Villa mit einem Außenpool und einem großen Grundstück im Zentrum von Frankf…
$6,34M
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Haus 4 Schlafzimmer in Willich, Deutschland
Haus 4 Schlafzimmer
Willich, Deutschland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Full description: A comfortable villa with 4 bedrooms, a large living room and a kitchen i…
$1,39M
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Reihenhaus 7 zimmer in Hamburg, Deutschland
Reihenhaus 7 zimmer
Hamburg, Deutschland
Zimmer 7
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Luxusimmobilie ist ein neues dreistöckiges Stadthaus in einem Eliteviertel von Hamburg. Anz…
$8,06M
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Haus 9 zimmer in Mönchengladbach, Deutschland
Haus 9 zimmer
Mönchengladbach, Deutschland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Preis: 210.000 € für diesen Preis erhalten Sie ein Haus aus 3 Wohnungen zu je 3 Zimmern!! Wa…
$248,786
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Haus 9 zimmer in Mönchengladbach, Deutschland
Haus 9 zimmer
Mönchengladbach, Deutschland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Preis: 210.000 € für diesen Preis erhalten Sie ein Haus aus 3 Wohnungen zu je 3 Zimmern!! Wa…
$244,404
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Haus in Duisburg, Deutschland
Haus
Duisburg, Deutschland
Fläche 355 m²
AUKTION! Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen und 3 Garagen in Duisburg-Neuenkamp – Kapitalanlag…
$188,036
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Haus 4 zimmer in Ratingen, Deutschland
Haus 4 zimmer
Ratingen, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 3
35415 Polheim-Holzheim Zimmer: 4,00 Wohnfläche ca.: 130,00 m² Kaufpreis: 239.000,00 EUR - SC…
$268,682
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Haus 9 zimmer in Essen, Deutschland
Haus 9 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 190 m²
Etagenzahl 3
- Grundstücksfläche: ca. 394,00 m² - Wohnfläche: ca. 190,00 m² - Zwei Massivbaugaragen -…
$649,448
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Villa 10 zimmer in Grünwald, Deutschland
Villa 10 zimmer
Grünwald, Deutschland
Zimmer 10
Fläche 490 m²
Etagenzahl 2
10-Zimmer-Villa mit Aufzug mit großem Grundstück in der prestigeträchtigen Gegend von Münche…
$13,25M
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Haus 5 zimmer in Willich, Deutschland
Haus 5 zimmer
Willich, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 298 m²
Etagenzahl 4
Full description: Year of construction 1978 The property is well maintained The living area …
$706,957
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Reihenhaus in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Reihenhaus
Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Fläche 138 m²
Etagenzahl 2
Full description:Townhouse new building in the city of Krefeld. Commission for the Buyer +4…
$622,494
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Haus 9 zimmer in Mönchengladbach, Deutschland
Haus 9 zimmer
Mönchengladbach, Deutschland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Ein Mehrfamilienhaus ist die perfekte Kapitalanlage! Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen…
$248,786
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