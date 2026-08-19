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Wohnimmobilien in Baden-Württemberg, Deutschland

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Stuttgart
5
Baden-Baden
7
18 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Mauergasschen, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Mauergasschen, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
Exquisite Wohnung nach RenovierungDie Bezahlung ist in Rubel möglich.Diese gemütliche Wohnun…
$850,981
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Wohnung 2 zimmer in Stuttgart, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Stuttgart, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
Die gepflegte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich im ersten Stock Wohnung Gebäude, in einer ausge…
$373,227
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Wohnung 3 zimmer in Freiburg im Breisgau, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Helle, gemütliche 3-Zimmer-Wohnung im 1. Stock eines gepflegten Apartmenthauses. Es gibt ein…
$464,202
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 zimmer in Stuttgart, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Stuttgart, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Etagenzahl 7
Renoviertes 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf 2. Stock Wohnung Gebäude in Stuttgart-Süd. Dieses a…
$408,801
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Wohnung 5 zimmer in Stuttgart, Deutschland
Wohnung 5 zimmer
Stuttgart, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 110 m²
Etagenzahl 3
Dreistöckiges modernes Wohnungsgebäude in Stuttgart von 6 Wohnungen, von denen die meisten d…
$781,445
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Wohnung 3 zimmer in Freiburg im Breisgau, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 74 m²
Etagenzahl 3
Die Wohnung befindet sich im 2. Stock eines 1989 gebauten Wohngebäudes. Die Gemeinde der Eig…
$390,723
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Denzlingen, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Denzlingen, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Helle, gemütliche 3-Zimmer-Wohnung im 1. Stock eines gepflegten Apartmenthauses. Es gibt ein…
$462,441
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Malmsheim, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Malmsheim, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
Die gepflegte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich im ersten Stock Wohnung Gebäude, in einer ausge…
$371,812
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Wohnung 2 zimmer in Baden-Baden, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Baden-Baden, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 4
Angebot für den Kauf helle und gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von ca. 70 m2 un…
$431,796
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Wohnung 5 zimmer in Baden-Baden, Deutschland
Wohnung 5 zimmer
Baden-Baden, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 183 m²
Etagenzahl 4
Die Wohnung mit hochwertiger Ausstattung (Luxuskategorie) befindet sich in einem gepflegten …
$1,30M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in 2, Deutschland
Wohnung 5 Schlafzimmer
2, Deutschland
Schlafräume 5
Fläche 110 m²
Etagenzahl 3
Dreistöckiges modernes Wohnungsgebäude in Stuttgart von 6 Wohnungen, von denen die meisten d…
$778,480
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lauchweg, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lauchweg, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 81 m²
Etagenzahl 2
3-Zimmer-Wohnung in einem neuen Haus mit Aufzug mit zentraler Lage in Stuttgart.Ausrüstung:-…
$650,670
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Baden-Baden, Deutschland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Baden-Baden, Deutschland
Schlafräume 5
Fläche 183 m²
Etagenzahl 4
Die Wohnung mit hochwertiger Ausstattung (Luxuskategorie) befindet sich in einem gepflegten …
$1,39M
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Wohnung 3 zimmer in Stuttgart, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Stuttgart, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 81 m²
Etagenzahl 2
3-Zimmer-Wohnung in einem neuen Haus mit Aufzug mit zentraler Lage in Stuttgart. Ausrüstung…
$604,515
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Baden-Baden, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Baden-Baden, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Etagenzahl 4
Angebot für den Kauf helle und gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von ca. 70 m2 un…
$464,764
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Baden-Baden, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Baden-Baden, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 4
Die vorgeschlagene renovierte und gepflegte 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im 1. Stock eines…
$1,14M
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Wohnung 3 zimmer in Baden-Baden, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Baden-Baden, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 4
Die vorgeschlagene renovierte und gepflegte 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im 1. Stock eines…
$1,06M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Musberg, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Musberg, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Etagenzahl 7
Renoviertes 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf 2. Stock Wohnung Gebäude in Stuttgart-Süd.Dieses at…
$407,250
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Eigenschaftstypen in Baden-Württemberg

wohnungen

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