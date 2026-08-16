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Villen in Deutschland

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18 immobilienobjekte total found
Villa 16 zimmer in Oberbarenburg, Deutschland
UP UP
Villa 16 zimmer
Oberbarenburg, Deutschland
Zimmer 16
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Willkommen in einem stilvollen Familien- oder Feriendomizil im Herzen des Osterzgebirges. Di…
$512,079
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Privatverkäufer
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Deutsch
Villa in Deutschland
Villa
Deutschland
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 268 m²
Etagenzahl 2
Anzahl der Zimmer - 7TerrasseGarageBasisWärmepumpeKaminBeheizte EtageIm Jahr 2020 wurde die …
$991,385
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Villa in Köln, Deutschland
Villa
Köln, Deutschland
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Quietness and comfort are the ideal combination of excellent infrastructure, first-class edu…
$2,16M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Villa
Mülheim an der Ruhr, Deutschland
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 620 m²
Etagenzahl 3
Number of rooms: 9 bedrooms, 4 bathrooms, 4 garages and plenty of parking   Year of constr…
$3,98M
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Аталанта
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Villa 9 zimmer in Sprendlingen, Deutschland
Villa 9 zimmer
Sprendlingen, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 415 m²
Etagenzahl 2
Moderne 9-Zimmer-Villa mit einem Außenpool und einem großen Grundstück im Zentrum von Frankf…
$6,34M
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Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
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Villa 10 zimmer in Grünwald, Deutschland
Villa 10 zimmer
Grünwald, Deutschland
Zimmer 10
Fläche 490 m²
Etagenzahl 2
10-Zimmer-Villa mit Aufzug mit großem Grundstück in der prestigeträchtigen Gegend von Münche…
$13,25M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Düsseldorf, Deutschland
Villa
Düsseldorf, Deutschland
Fläche 373 m²
Etagenzahl 4
Full description: 40545 Düsseldorf (Oberkassel) urban modern villa currently rented Annual i…
$4,15M
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Immobilienagentur
Аталанта
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Villa in Düsseldorf, Deutschland
Villa
Düsseldorf, Deutschland
Fläche 702 m²
A project is proposed for the construction of 4 residential buildings with subsequent resale…
$4,32M
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Villa in Duisburg, Deutschland
Villa
Duisburg, Deutschland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
The object is located on the border of Duisburg and Düsseldorf. It is 15 minutes to Düsseldo…
$1,98M
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Villa 7 zimmer in Söcking, Deutschland
Villa 7 zimmer
Söcking, Deutschland
Zimmer 7
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
High-Tech-Villa mit Luxusausrüstung, Garten und Schwimmbad am Starnbergsee im Elite-Vorort M…
$12,10M
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Villa in Grünwald, Deutschland
Villa
Grünwald, Deutschland
Schlafräume 10
Fläche 490 m²
Etagenzahl 2
10-Zimmer-Villa mit Aufzug mit großem Grundstück in der prestigeträchtigen Gegend von Münche…
$13,36M
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Villa in Frankfurt am Main, Deutschland
Villa
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 7
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Modernes 2-stöckiges Haus (7 Zimmer) in einem der zentralen Bezirke von Frankfurt - Ostend.A…
$2,96M
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Villa in Söcking, Deutschland
Villa
Söcking, Deutschland
Schlafräume 7
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
High-Tech-Villa mit Luxusausrüstung, Garten und Schwimmbad am Starnbergsee im Elite-Vorort M…
$12,20M
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Villa in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Villa
Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Schlafräume 7
Fläche 175 m²
Etagenzahl 3
Modernes "Smart Home" mit zentraler Lage in der Ortschaft Bad Homburg.Anzahl der Zimmer: 7Sc…
$2,15M
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Villa in Sprendlingen, Deutschland
Villa
Sprendlingen, Deutschland
Schlafräume 9
Fläche 415 m²
Etagenzahl 2
Moderne 9-Zimmer-Villa mit einem Außenpool und einem großen Grundstück im Zentrum von Frankf…
$6,39M
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Villa in München, Deutschland
Villa
München, Deutschland
Schlafräume 5
Fläche 172 m²
Etagenzahl 2
Elegante und hochwertige Stadtvilla mit einer Terrasse im Grünbereich der Hauptstadt Bayern …
$3,02M
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Villa 9 zimmer in Bad Vilbel, Deutschland
Villa 9 zimmer
Bad Vilbel, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Schönes Landhaus mit Kamin im französischen Stil in einem ruhigen und ruhigen Vorort Frankfu…
$2,64M
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Villa in Bad Vilbel, Deutschland
Villa
Bad Vilbel, Deutschland
Schlafräume 9
Fläche 320 m²
Etagenzahl 2
Schönes Landhaus mit Kamin im französischen Stil in einem ruhigen und ruhigen Vorort Frankfu…
$2,90M
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Immobilienangaben in Deutschland

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