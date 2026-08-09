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Wohnimmobilien in Landkreis Offenbach, Deutschland

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6 immobilienobjekte total found
Villa 9 zimmer in Sprendlingen, Deutschland
Villa 9 zimmer
Sprendlingen, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 415 m²
Etagenzahl 2
Moderne 9-Zimmer-Villa mit einem Außenpool und einem großen Grundstück im Zentrum von Frankf…
$6,34M
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English, Русский, Deutsch
Villa in Sprendlingen, Deutschland
Villa
Sprendlingen, Deutschland
Schlafräume 9
Fläche 415 m²
Etagenzahl 2
Moderne 9-Zimmer-Villa mit einem Außenpool und einem großen Grundstück im Zentrum von Frankf…
$6,39M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Neu Isenburg, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Neu Isenburg, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Etagenzahl 6
Der Wohnkomplex, bestehend aus mehreren Hochhäusern und einem Garten, bietet seinen Bewohner…
$790,100
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 54 m²
Etagenzahl 27
Die Türme sind eines der Symbole von Frankfurt am Main. Die bodendeckende Verglasung in alle…
$755,242
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Condo 3 zimmer in Neu Isenburg, Deutschland
Condo 3 zimmer
Neu Isenburg, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 68 m²
Etagenzahl 6
Der Wohnkomplex, bestehend aus mehreren Hochhäusern und einem Garten, bietet seinen Bewohner…
$734,054
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Wohnung 2 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Etagenzahl 27
Die Türme sind eines der Symbole von Frankfurt am Main. Die bodendeckende Verglasung in alle…
$701,669
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