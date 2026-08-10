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Wohnimmobilien in Kreis Mettmann, Deutschland

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Erkrath
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8 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Velbert, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Velbert, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 110 m²
$498,497
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Haus 4 zimmer in Ratingen, Deutschland
Haus 4 zimmer
Ratingen, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 3
35415 Polheim-Holzheim Zimmer: 4,00 Wohnfläche ca.: 130,00 m² Kaufpreis: 239.000,00 EUR - SC…
$268,682
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Wohnung 1 zimmer in Mettmann, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Mettmann, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 8/11
Wohnung zum Verkauf in Mettmann. Das Haus wurde 1972 erbaut, die Wohnfläche beträgt 36 m2…
$75,249
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Wohnung 2 zimmer in Erkrath, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Erkrath, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 3/6
Wohnung zu verkaufen in 40699 Erkrath. Wohnfläche 64 m2. Baujahr: 1975. Das Haus wi…
$236,431
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Wohnung 2 zimmer in Haan, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Haan, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 4/8
Wohnung zum Verkauf in Haan. Baujahr 1970 / 2023 Renovierung. Wohnfläche 53 m2 Es g…
$184,846
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Wohnung 1 zimmer in Haan, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Haan, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 4
Baujahr 1970 / 2023 Renovierung Wohnfläche 53 m2 Es gibt einen Balkon Im 3. OG gibt es ei…
$187,883
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Wohnung 2 zimmer in Erkrath, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Erkrath, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
Es gibt 2 große und wunderschöne Seen in der Nähe! Wohnfläche 64 m2 Baujahr 1975 / 2023 re…
$240,316
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Wohnung 1 zimmer in Erkrath, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Erkrath, Deutschland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1
Vollständige Beschreibung:Wohnung saniert im Jahr 2023QuartalObergeschoss 1 Etage (EG)Zimmer…
$87,388
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Eigenschaftstypen in Kreis Mettmann

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