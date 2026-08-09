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Wohnimmobilien in Rheinland-Pfalz, Deutschland

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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Mainz, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Mainz, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 67 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem neuen Gebäude mit einer großartigen Lage in der Nähe des Hafens am Rhein,…
$693,970
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ESTATE-SERVICE24
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Condo 2 zimmer in Mainz, Deutschland
Condo 2 zimmer
Mainz, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Etagenzahl 4
Das Projekt bietet exquisite, individuelle Apartments mit Balkon oder Loggia mit hochwertige…
$554,010
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English, Русский, Deutsch
Haus 8 zimmer in Pirmasens, Deutschland
Haus 8 zimmer
Pirmasens, Deutschland
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Wir bitten zwei Neubauprojekte in 66955 Pirmasens an. Objektbeschreibung Das Angebot u…
$627,140
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Gau-Bischofsheim, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gau-Bischofsheim, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem neuen Gebäude mit einer großartigen Lage in der Nähe des Hafens am Rhein,…
$691,337
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gau-Bischofsheim, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gau-Bischofsheim, Deutschland
Schlafräume 2
Fläche 58 m²
Etagenzahl 4
Das Projekt bietet exquisite, individuelle Apartments mit Balkon oder Loggia mit hochwertige…
$551,908
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Haus 8 zimmer in Pirmasens, Deutschland
Haus 8 zimmer
Pirmasens, Deutschland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
EFH  DHH in Pirmasens zu verkaufen! Sehr gute Zustand! Top Lage! 66955 Pirmasens An…
$285,932
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