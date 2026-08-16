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33 immobilienobjekte total found
Investition 80 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 80 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Kindergarten in einem Wohnhaus / Neubau im Erdgeschoss mit zentraler Lage – ideale Investiti…
$2,88M
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Investition 85 m² in Berlin, Deutschland
Investition 85 m²
Berlin, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 85 m²
Etagenzahl 7
Paket von 3 Wohnungen in einem neuen Gebäude in der Region Berlin-Mitte zur Miete. Aus…
$993,460
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Investition 1 100 m² in Bielefeld, Deutschland
Investition 1 100 m²
Bielefeld, Deutschland
Zimmer 200
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 5
Moderne Rehabilitationsklinik mit Langzeitmiete. Anzahl der Zimmer: ca. 200 Letzte Repar…
$9,34M
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Investition 15 500 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 15 500 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 15 500 m²
Das Paket von Geschäftsräumen umfasst 3 Immobilien (Wohn- und Gewerbeimmobilien) in der Regi…
$52,59M
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Investition 120 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 120 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 50
Serviced Apartments in Städten wie Frankfurt am Main sind eine ideale Option für zuverlässig…
$5,19M
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Investition 121 m² in München, Deutschland
Investition 121 m²
München, Deutschland
Fläche 121 m²
Etagenzahl 5
Apartments im Neubau München in ruhiger, ruhiger Lage: Apartments von 40 bis 70 Quadratmeter…
$1,88M
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Investition 949 m² in Bulau, Deutschland
Investition 949 m²
Bulau, Deutschland
Fläche 949 m²
Etagenzahl 4
Paket von Geschäftsräumen mit langfristigen indexierten Mieten in den Vororten Frankfurt!Qua…
$4,15M
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Investition 949 m² in Bulau, Deutschland
Investition 949 m²
Bulau, Deutschland
Fläche 949 m²
Etagenzahl 4
Paket von Geschäftsräumen mit langfristigen indexierten Mieten in den Vororten Frankfurt!Qua…
$4,22M
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Investition 4 500 m² in Rodgau, Deutschland
Investition 4 500 m²
Rodgau, Deutschland
Fläche 4 500 m²
Etagenzahl 3
Wohnhaus mit Bürofläche und Lager in den Vororten Frankfurt am Main. Derzeit wird die Anlage…
$6,11M
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Investition 1 450 m² in Dessau, Deutschland
Investition 1 450 m²
Dessau, Deutschland
Fläche 1 450 m²
Etagenzahl 4
4-stöckiges medizinisches Zentrum mit medizinischen Büros (Urologie, ENT, Gastroenterologe, …
$4,73M
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Investition 90 m² in München, Deutschland
Investition 90 m²
München, Deutschland
Fläche 90 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in einem neuen Projekt in München, mietbereit: 3 Wohnungen (Einzimmerwohnungen) mi…
$1,56M
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Investition 380 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 380 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 380 m²
Etagenzahl 5
Apartments in Frankfurt am Main - eine vernünftige Investition in flüssige Objekte mit dem P…
$3,92M
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Investition 400 m² in Berlin, Deutschland
Investition 400 m²
Berlin, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 4
Gewerbeimmobilien im 1. Stock eines Wohnhauses, langfristig (Fitnessstudio mit einem Geschäf…
$4,61M
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Investition 3 400 m² in Hamburg, Deutschland
Investition 3 400 m²
Hamburg, Deutschland
Fläche 3 400 m²
Gewerberäume mit führenden deutschen Netzshops und Büros auf einer der Hamburger Fußgängerst…
$8,30M
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KULTUR-HAUS Nähe Krakow am See / Gross Grabow / LK Rostock in Krakow am See, Deutschland
KULTUR-HAUS Nähe Krakow am See / Gross Grabow / LK Rostock
Krakow am See, Deutschland
Zimmer 50
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 888 m²
Etagenzahl 3
Dieses wunderbar vielfältige, komplett sanierte, direkt nutzbare Kultur- / Seminar- / Verans…
$835,051
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Investition 121 m² in München, Deutschland
Investition 121 m²
München, Deutschland
Fläche 121 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einem neuen Gebäude in München in einer ruhigen, ruhigen Gegend: Wohnungen von …
$1,90M
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Investition 40 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 40 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
Studentenwohnheim ist in Frankfurt sehr gefragt. Dank des modischen Konzepts und der innovat…
$356,232
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Investition 15 500 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 15 500 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 15 500 m²
Das Gewerbeflächenpaket umfasst 3 Immobilien (Wohn- und Gewerbeeinheiten), die in der Region…
$52,94M
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Investition 4 500 m² in Rodgau, Deutschland
Investition 4 500 m²
Rodgau, Deutschland
Fläche 4 500 m²
Etagenzahl 3
Wohngebäude mit Büroraum und Lager in den Vororten Frankfurt am Main. Derzeit wird die Anlag…
$6,16M
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Investition 120 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 120 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 50
Serviced Apartments in Städten wie Frankfurt am Main sind ideal für zuverlässige Investition…
$5,23M
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Investition 90 m² in München, Deutschland
Investition 90 m²
München, Deutschland
Fläche 90 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in einem neuen Projekt in München, mietbereit: 3 Wohnungen (Einzimmerwohnungen) mi…
$1,57M
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Investition 12 500 m² in Kaiserslautern, Deutschland
Investition 12 500 m²
Kaiserslautern, Deutschland
Fläche 12 500 m²
Gut gepflegte Industrieräume bei Kaiserslautern mit Entwicklungspotenzial. Die Anlage umfass…
$4,43M
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Investition 413 m² in Essen, Deutschland
Investition 413 m²
Essen, Deutschland
Fläche 413 m²
Bei dem Projekt handelt es sich um den Bau eines Wohnhauses in der Stadt Essen Die Fläche d…
$379,331
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Investition 12 500 m² in Kaiserslautern, Deutschland
Investition 12 500 m²
Kaiserslautern, Deutschland
Fläche 12 500 m²
Produktionsanlagen in gut gepflegtem Zustand bei Kaiserslautern mit Entwicklungspotenzial.Di…
$4,76M
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Investition 80 m² in Eschborn, Deutschland
Investition 80 m²
Eschborn, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Kindergarten in einem Wohnhaus / Neubau im ersten Stock mit zentraler Lage - eine ideale Inv…
$2,90M
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Investition 380 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 380 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 380 m²
Etagenzahl 5
Apartments in Frankfurt am Main - eine vernünftige Investition in flüssige Objekte mit dem P…
$3,95M
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Investition 1 100 m² in Bielefeld, Deutschland
Investition 1 100 m²
Bielefeld, Deutschland
Schlafräume 200
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 5
Moderne Rehabilitationsklinik mit einem langen Mietvertrag.Anzahl der Zimmer: ca. 200Letzte …
$9,41M
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Investition 3 400 m² in Hamburg, Deutschland
Investition 3 400 m²
Hamburg, Deutschland
Fläche 3 400 m²
Gewerberäume mit führenden deutschen Kettenläden und Büros auf einer der Fußgängerstraßen vo…
$8,37M
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Investition 1 450 m² in Dessau, Deutschland
Investition 1 450 m²
Dessau, Deutschland
Fläche 1 450 m²
Etagenzahl 4
4-stöckiges medizinisches Zentrum mit medizinischen Büros (urology, ENT, gastroenterologist,…
$4,76M
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Investition 632 m² in Mönchengladbach, Deutschland
Investition 632 m²
Mönchengladbach, Deutschland
Fläche 632 m²
Ein Gebäude zum Verkauf mit einem Renovierungsprojekt für ein Pflegeheim und einem Ankermiet…
$2,60M
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Eigenschaftstypen in Deutschland

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