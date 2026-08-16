Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Wohnimmobilien
  4. Studio

Studios in Deutschland

;
München
6
Berlin
12
Bayern
8
Niedersachsen
4
Zeig mehr
30 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in München, Deutschland
Studio 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 3
1-Zimmer-Attic-Wohnung mit Dachterrasse befindet sich im 3. Stock in einem Haus im Bezirk Mü…
$664,811
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Studio 2 zimmer in Gelsenkirchen, Deutschland
Studio 2 zimmer
Gelsenkirchen, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 5
Wir warten auf alle Käufer im Büro des Unternehmens. Melden Sie sich für eine Kauf- / Verkau…
$83,790
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in München, Deutschland
Studio 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 4
1 Schlafzimmer Wohnung in gutem Zustand im Zentrum von München. Individuelle Sanitäranlagen …
$501,524
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Studio 2 zimmer in Gelsenkirchen, Deutschland
Studio 2 zimmer
Gelsenkirchen, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Wir warten auf alle Käufer im Büro des Unternehmens. Melden Sie sich für eine Kauf- / Verkau…
$95,428
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Damp, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Damp, Deutschland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Etagenzahl 5
$177,882
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Hamburg, Deutschland
Studio 1 zimmer
Hamburg, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 2/5
Neubau mit hohem Energiestandard KfW 40 🍽️ Voll ausgestattete Küchen und Badezimmer …
$314,795
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Studio 1 zimmer in Hamburg, Deutschland
Studio 1 zimmer
Hamburg, Deutschland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Ein schlüsselfertiges Studio mit einer Fläche von 25,72 Quadratmetern in einem neuen Gebäude…
$316,442
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Damp, Deutschland
Studio 1 zimmer
Damp, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/5
Wohnen & Investieren im Ostseeheilbad Damp 🏖️ Exklusives Neubauprojekt im Kurort Damp – L…
$218,087
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Eglfing, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Eglfing, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 3
1-Zimmer-Attic-Wohnung mit Dachterrasse befindet sich im 3. Stock in einem Haus im Bezirk Mü…
$662,289
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Hannover, Deutschland
Studio 1 zimmer
Hannover, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 6
Dieses gepflegte 1-Zimmer-Kondominium befindet sich im Vorort von Hannover - Langenhagen, na…
$172,718
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung in einem 4-stöckigen Haus mit einer hellen Fassade, eleganten Balkonen und …
$313,716
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 27 m²
Etagenzahl 11
1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Nähe des Ufers der Spree. Dieser einzigartige Komplex be…
$354,383
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Etagenzahl 11
1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Nähe des Ufers der Spree. Dieser einzigartige Komplex be…
$329,245
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
Ein gut gepflegtes altes Gebäude mit Aufzug in der Berliner Gegend - Friedrichshain-Kreuzber…
$290,478
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
Ein gut gepflegtes altes Gebäude mit Aufzug in der Berliner Gegend - Friedrichshain-Kreuzber…
$269,873
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung in einem 4-stöckigen Haus mit einer hellen Fassade, eleganten Balkonen und …
$291,462
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung mit hohen Decken befindet sich in einem schönen alten Gebäude mit 20 Wohnun…
$323,847
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Studio 1 zimmer in München, Deutschland
Studio 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock einer kleinen Wohnanlage von 20 Wohnungen. Die let…
$377,822
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Studio 1 Schlafzimmer in München, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 6
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock einer kleinen Wohnanlage von 20 Wohnungen. Die let…
$406,669
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
Das klassische Gebäude der Jahrhundertwende besticht durch typische Details des alten Gebäud…
$435,717
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 6
Diese 1-Zimmer-Wohnung mit einem durchdachten Layout ist ein idealer Ort, um in einer großen…
$441,526
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Hannover, Deutschland
Studio 1 zimmer
Hannover, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
1-Zimmer-Wohnung mit Terrasse im Zentrum von Hannover - Nordstadt. Klassische hochwertige Ma…
$329,245
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Studio 1 Schlafzimmer in 14, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
14, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 6
Dieses gepflegte 1-Zimmer-Kondominium befindet sich im Vorort von Hannover - Langenhagen, na…
$185,906
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in München, Deutschland
Studio 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 5
Kompakte 1-Zimmer-Wohnung mit einem Balkon in München in unmittelbarer Nähe zum englischen G…
$377,714
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Studio 1 Schlafzimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Berlin, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung mit hohen Decken befindet sich in einem schönen alten Gebäude mit 20 Wohnun…
$348,573
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 2
Das klassische Gebäude der Jahrhundertwende besticht durch typische Details des alten Gebäud…
$404,809
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Studio 1 Schlafzimmer in Grunwalder Forst, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
Grunwalder Forst, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 4
1 Schlafzimmer Wohnung in gutem Zustand im Zentrum von München. Individuelle Sanitäranlagen …
$499,622
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in München, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 5
Kompakte 1-Zimmer-Wohnung mit einem Balkon in München in unmittelbarer Nähe zum englischen G…
$406,553
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in 6, Deutschland
Studio 1 Schlafzimmer
6, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
1-Zimmer-Wohnung mit Terrasse im Zentrum von Hannover - Nordstadt.Klassische hochwertige Mat…
$354,383
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Studio 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 6
Diese 1-Zimmer-Wohnung mit einem durchdachten Layout ist ein idealer Ort, um in einer großen…
$410,206
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch

Immobilienangaben in Deutschland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen