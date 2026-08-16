Business zum Verkauf in Deutschland

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Pflegeimmobilie mit langfristiger Rendite – Investieren Sie in Boxberg (Sachsen) in Boxberg/O.L., Deutschland
Pflegeimmobilie mit langfristiger Rendite – Investieren Sie in Boxberg (Sachsen)
Boxberg/O.L., Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
🔹 Etabliertes Pflegeobjekt mit 56 Einheiten – 51 Einzelapartments, 5 Doppelapartments – Lang…
Preis auf Anfrage
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Fertiges Geschäft 9 000 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Fertiges Geschäft 9 000 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 9 000 m²
Die geplante Investition umfasst 5 Gebäude in gutem Zustand mit Wohn- und Gewerbeflächen und…
$18,54M
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