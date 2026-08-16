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Büroflächen in Deutschland

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Frankfurt am Main
4
Hessen
6
Baden-Württemberg
4
11 immobilienobjekte total found
Büro 949 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Büro 949 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 949 m²
Etagenzahl 3
Ein Paket von Geschäftsräumen in einem neuen Projekt in den Vororten Frankfurt am Main mit l…
$3,57M
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Büro 132 m² in München, Deutschland
Büro 132 m²
München, Deutschland
Fläche 132 m²
Stockwerk 1/5
The property is located close to the lively Pasing Marienplatz square. The location at Pasin…
$1,12M
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Büro 3 200 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Büro 3 200 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 3 200 m²
Etagenzahl 7
Zum Verkauf steht ein 7-stöckiges renommiertes Büro- und Geschäftshaus im Herzen von Frankfu…
$20,02M
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Büro 19 800 m² in Obertshausen, Deutschland
Büro 19 800 m²
Obertshausen, Deutschland
Fläche 19 800 m²
Etagenzahl 20
Gewerbeimmobilien in Deutschland! Bürokomplex in Frankfurt am Main in einem renommierten Ber…
$126,78M
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Büro 2 400 m² in Hohenweg, Deutschland
Büro 2 400 m²
Hohenweg, Deutschland
Fläche 2 400 m²
Etagenzahl 5
Gewerbegebäude ( ) Einkaufs- und Bürofläche mit langfristigen Mietverträgen auf einer der ze…
$16,37M
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Büro 360 m² in Stuttgart, Deutschland
Büro 360 m²
Stuttgart, Deutschland
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Zum Kauf werden Bürofläche im 1. Stock im neuen Gebäude angeboten - ein Zweig der berühmten …
$1,73M
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Büro 949 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Büro 949 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 949 m²
Etagenzahl 3
Ein Paket von Geschäftsräumen in einem neuen Projekt im Frankfurter Main mit langfristigen i…
$3,60M
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Büro 19 800 m² in Obertshausen, Deutschland
Büro 19 800 m²
Obertshausen, Deutschland
Fläche 19 800 m²
Etagenzahl 20
Gewerbeimmobilien in Deutschland!Bürokomplex in Frankfurt am Main in einem renommierten Bere…
$127,81M
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Büro 360 m² in Stuttgart, Deutschland
Büro 360 m²
Stuttgart, Deutschland
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Bürofläche im 1. Stock in einem neuen Gebäude - ein Zweig einer berühmten Bank wird zum Kauf…
$1,74M
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Büro 2 400 m² in Hohenweg, Deutschland
Büro 2 400 m²
Hohenweg, Deutschland
Fläche 2 400 m²
Etagenzahl 5
Gewerbegebäude (Shopping und Bürofläche) mit langen Mietverträgen auf einer der zentralen Fu…
$16,50M
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Büro 950 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Büro 950 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 950 m²
Paket von Geschäftsräumen mit langfristigen indexierten Mieten in den Vororten Frankfurt!Qua…
$4,01M
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