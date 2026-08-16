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Neubauprojekte in Deutschland

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Pirmasens, Deutschland
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
1 Immobilienobjekt 1
Zum Verkauf steht ein neubau DHH in eine ruhige Seitenstrasse von Pirmasens. Welche Anbieter gibt es in Pirmasens?  In Pirmasens, Rheinland-Pfalz sind die Anbieter Telekom, O2 und Vodafon Kabel Deutschland aktiv. Jeder dieser Anbieter hat ein eigenes Leistungsspektrum mit verschiedenen T…
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Leitfaden zum Kauf von Neubauten in Deutschland

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Neubauprojekte in Deutschland. Häufig gestellte Fragen

Welche Vorteile haben Neubauten in Deutschland im Vergleich zu alten Häusern?

Immobilien in Deutschland in einem Neubau sind geräumiger und haben einen originellen Grundriss als in den Gebäuden des alten Fonds. Neubauten haben auch eine bessere interne Infrastruktur. Die meisten von ihnen haben Entwickler in Deutschland nach dem Prinzip “Stadt in Stadt” gebaut. So können die Bewohner alle Annehmlichkeiten genießen, ohne das Territorium des Wohnhauskomplexes zu verlassen.

Wenn ein Ausländer Immobilien in Deutschland in einem Neubau kaufen will, sind irgendwelche besondere Regeln vorgesehen?

Ausländische Personen können Wohnungen in Neubauten in Deutschland frei kaufen. Der Kauf ist für Bargeld und im Rahmen von Hypothekenprogrammen möglich. Die Geschäfte werden bei einem Notar abgewickelt. Neben dem Wert der Wohnung müssen Ausländer eine neue Grundsteuer, eine Registrierungsgebühr, eine Maklerprovision und eine Notargebühr zahlen. In Summe betragen diese Kosten etwa 10-17% des Preises des Objekts.

Welche Dokumente benötigen Sie, um eine Wohnung in Neubauten in Deutschland zu kaufen?

Aus den Dokumenten benötigen ausländische Personen einen Reisepass und ein Visum. Sie müssen auch ein Konto bei einer lokalen Bank eröffnen, von dem das Geld nach dem Kauf an den Verkäufer überwiesen wird.
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