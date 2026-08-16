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Mehrfamilienhäuser in Deutschland

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67 immobilienobjekte total found
Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheit im Zentrum von 42105 Wuppertal in Wuppertal, Deutschland
Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheit im Zentrum von 42105 Wuppertal
Wuppertal, Deutschland
Fläche 613 m²
Etagenzahl 4
Vermietetes Mehrfamilienhaus mit Gewerbefläche zum Verkauf im Herzen von Wuppertal, Nordrhei…
$633,161
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Miethaus 150 m² in Mönchengladbach, Deutschland
Miethaus 150 m²
Mönchengladbach, Deutschland
Fläche 150 m²
Wir warten auf alle Käufer im Büro des Unternehmens. Melden Sie sich für eine Kauf- / Verkau…
$347,961
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Miethaus 3 578 m² in Datteln, Deutschland
Miethaus 3 578 m²
Datteln, Deutschland
Fläche 3 578 m²
Etagenzahl 4
Hoch rentable Anlage mit guten kurzfristigen Aussichten!1) Wohnungsbau mit 10 WohnungenBauja…
$2,32M
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Miethaus 630 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 630 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 21
Fläche 630 m²
Etagenzahl 3
Neues Haus für 7 Wohnungen mit Tiefgarage für jede Wohnung in einer grünen, ruhigen Gegend i…
$5,88M
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Miethaus 371 m² in Wuppertal, Deutschland
Miethaus 371 m²
Wuppertal, Deutschland
Fläche 371 m²
Etagenzahl 3
Beschreibung:Wohnungshaus mit ausgezeichneter Lage in der Umgebung.in der Nähe Bahnhof Schwe…
$488,039
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Miethaus 496 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 496 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 496 m²
Etagenzahl 4
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in Duisburg 47169 Hausfläche 496 m2 5 Wohnungen sind verm…
$498,609
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Miethaus 1 690 m² in München, Deutschland
Miethaus 1 690 m²
München, Deutschland
Fläche 1 690 m²
Etagenzahl 5
Wohnungsbau mit 27 Wohnungen, mit Geschäftsräumen im Erdgeschoss. Es gibt einen Innenhof mit…
$13,95M
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Miethaus 980 m² in Hamburg, Deutschland
Miethaus 980 m²
Hamburg, Deutschland
Fläche 980 m²
Etagenzahl 5
Wohnungsbau mit zentraler Lage in Hamburg. Das Haus verfügt über 20 Wohneinheiten, von 30 m …
$5,42M
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Miethaus 362 m² in Herne, Deutschland
Miethaus 362 m²
Herne, Deutschland
Fläche 362 m²
Etagenzahl 3
very nice house built in 1914/1973 in a good area in the city of Herne in  the house has 7…
$406,699
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Miethaus 387 m² in Essen, Deutschland
Miethaus 387 m²
Essen, Deutschland
Fläche 387 m²
Etagenzahl 6
Package of 8 apartments in Essen in the Altendorf area in total there are 11 apartments in …
$666,804
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Miethaus 520 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 520 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 520 m²
Etagenzahl 4
Apartment building in Duisburg   built 1930 4 floors - room on the 1st floor 130 m2  - 5 …
$720,438
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Miethaus 450 m² in München, Deutschland
Miethaus 450 m²
München, Deutschland
Zimmer 15
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Wohnungsbau in München für 6 Wohnungen im grünen Stadtteil München - Trudering. Das modern…
$6,68M
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Miethaus 465 m² in Gelsenkirchen, Deutschland
Miethaus 465 m²
Gelsenkirchen, Deutschland
Fläche 465 m²
Etagenzahl 4
Full description:The property is well maintained In recent years, renovations have taken pla…
$627,479
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Miethaus 1 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 1 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 1 600 m²
Etagenzahl 7
Wohn- und Gewerbegebäude zum Verkauf im Zentrum von Frankfurt.Die vollständig vermietete Imm…
$13,83M
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Miethaus 593 m² in Bamberg, Deutschland
Miethaus 593 m²
Bamberg, Deutschland
Fläche 593 m²
Etagenzahl 3
Beschreibung:Schönes Apartmenthaus in 96052 Bamberg, DeutschlandDas Anwesen ist ideal für st…
$1,63M
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Miethaus 987 m² in Berlin, Deutschland
Miethaus 987 m²
Berlin, Deutschland
Zimmer 28
Fläche 987 m²
Etagenzahl 3
Einkommenshaus in Berlin, komplett vermietet. Besteht aus 12 Wohnungen (von 1 bis 3 Zimmer).…
$4,49M
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Miethaus 380 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 380 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 380 m²
Etagenzahl 3
Ein erschwingliches Dreigeschoss-Wohnungsgebäude mit einem angelegten Garten. Im Haus: 5 W…
$2,88M
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Miethaus 2 250 m² in Seelscheid, Deutschland
Miethaus 2 250 m²
Seelscheid, Deutschland
Fläche 2 250 m²
Das Immobilienpaket in den Kölner Vororten umfasst 50 vermietete Wohnungen und 30 Parkplätze…
$5,57M
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Miethaus in Essen, Deutschland
Miethaus
Essen, Deutschland
Etagenzahl 4
The property is well maintained in recent years there have been renovations: the roof was u…
$1,16M
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Miethaus 800 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 800 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Wohnungsbau ( Neubau - 7 Wohnungen) im beliebten Zentrum von Frankfurt am Main. Wohnfläche:…
$8,64M
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Miethaus 750 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 750 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 24
Fläche 750 m²
Etagenzahl 4
Das gepflegte Apartment verfügt über 7 Apartments. Vielleicht eine Aufschlüsselung des Geb…
$4,97M
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Miethaus 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Wohnungsbau mit 6 Wohnungen mit Balkonen in ausgezeichnetem Zustand. Das Haus befindet sich …
$3,69M
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Miethaus 303 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 303 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 303 m²
Etagenzahl 4
house built in 1935  plot of land 200 m2 facility area 303 m2 4 apartments (all rented) …
$302,119
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Miethaus 534 m² in Essen, Deutschland
Miethaus 534 m²
Essen, Deutschland
Fläche 534 m²
Etagenzahl 4
Full description:The house is located on a quiet street in Essen-Fronhausen, next to the Fro…
$1,07M
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Miethaus 385 m² in Essen, Deutschland
Miethaus 385 m²
Essen, Deutschland
Fläche 385 m²
Etagenzahl 3
Full description:Characteristics: (plot of land) - garden area of about 587 m², total living…
$383,459
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Miethaus 2 082 m² in Essen, Deutschland
Miethaus 2 082 m²
Essen, Deutschland
Fläche 2 082 m²
Etagenzahl 2
2-storey residential and commercial building in a massive structure with a flat roof, partly…
$2,68M
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Miethaus 360 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 360 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 360 m²
Beschreibung: Wohnungsbau mit 6 Wohnungen mit Balkonen in einem neuen Zustand. Alle Wohnunge…
$2,57M
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Miethaus 1 623 m² in Recklinghausen, Deutschland
Miethaus 1 623 m²
Recklinghausen, Deutschland
Fläche 1 623 m²
Etagenzahl 5
Mehrfamilienhaus zu verkaufen in Recklinghausen, Deutschland Haus im Zentrum von Recklingha…
$2,34M
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Miethaus 250 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 250 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in Duisburg. Das Haus wurde 1915 erbaut Das Haus verfügt …
$430,090
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Miethaus 562 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 562 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 562 m²
Etagenzahl 4
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in 47169 Duisburg. Hausfläche 562 m2 Im Gebäude befinden …
$521,660
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