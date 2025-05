DEM GROUP GmbH

Über die Agentur

Das Unternehmen DEM GROUP ist auf den Verkauf von Immobilien in Deutschland spezialisiert.

Unser Unternehmen ist seit mehr als 10 Jahren auf dem deutschen Immobilienmarkt tätig und unterstützt unsere Kunden beim Kauf von:

Investitionsprojekte für den Bau von Flachbauwohnungen in Deutschland mit einer Rendite von 7,5 % bis 20 % pro Jahr

Vorsorgewohnungen ab 50.000 Euro mit Mietrenditen von bis zu 7 % pro Jahr

Wohnungen und Häuser für den persönlichen Aufenthalt

Wohnungen aus Auktionen zu einem Preis, der 30 % unter dem Marktpreis liegt

Mehrfamilienhäuser mit Mietern

Unser Unternehmen ist auf die Zusammenarbeit mit ausländischen Investoren spezialisiert und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Organisation von Ferntransaktionen, in der Registrierung von Immobilien für Nichtansässige in Deutschland und ist bereit, beim Kauf von Immobilien in Deutschland zu helfen, auch wenn der Kunde in einem anderen Land lebt.< /p>

Unser Unternehmen bietet auch Unterstützung bei der Beantragung eines Hypothekendarlehens, der Eröffnung eines Bankkontos, der Verwaltung von Immobilien und bei Bedarf bei deren Vermietung.