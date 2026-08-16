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Gewerbeimmobilien in Deutschland

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311 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 3 200 m² in Niesky, Deutschland
TOP TOP
Gewerbefläche 3 200 m²
Niesky, Deutschland
Fläche 3 200 m²
Ohne Provision / Ohne Makler - Direkt Verkauf - Gewerbeanwesen im Dreiländereck DE / PL …
$909,950
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Hotel 700 m² in Dietzenbach, Deutschland
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Deutschland
Zimmer 36
Fläche 700 m²
Etagenzahl 4
Zentrales Hotel in Frankfurt am Main Gesamtfläche: ca. 700 m2. Anzahl der Zimmer: 36…
$3,92M
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Geschäft 1 100 m² in Reinheim, Deutschland
Geschäft 1 100 m²
Reinheim, Deutschland
Fläche 1 100 m²
Edeka Supermarkt in gutem Zustand mit einem langen Mietvertrag im Hessen-Staat - Darmstadt. …
$3,00M
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3*** Modernes Hotel zum Verkauf in Bremen in Bremen, Deutschland
3*** Modernes Hotel zum Verkauf in Bremen
Bremen, Deutschland
Das Hotel, mit ausgezeichneten Verkehrsanbindungen, verfügt über insgesamt 80 Zimmer. Das…
$7,96M
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Pflegeimmobilie mit langfristiger Rendite – Investieren Sie in Boxberg (Sachsen) in Boxberg/O.L., Deutschland
Pflegeimmobilie mit langfristiger Rendite – Investieren Sie in Boxberg (Sachsen)
Boxberg/O.L., Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
🔹 Etabliertes Pflegeobjekt mit 56 Einheiten – 51 Einzelapartments, 5 Doppelapartments – Lang…
Preis auf Anfrage
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Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheit im Zentrum von 42105 Wuppertal in Wuppertal, Deutschland
Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheit im Zentrum von 42105 Wuppertal
Wuppertal, Deutschland
Fläche 613 m²
Etagenzahl 4
Vermietetes Mehrfamilienhaus mit Gewerbefläche zum Verkauf im Herzen von Wuppertal, Nordrhei…
$633,161
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TekceTekce
Gewerbefläche 1 400 m² in Heilbronn, Deutschland
Gewerbefläche 1 400 m²
Heilbronn, Deutschland
Fläche 1 400 m²
$6,10M
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Hotel 1 500 m² in Offenbach am Main, Deutschland
Hotel 1 500 m²
Offenbach am Main, Deutschland
Zimmer 50
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 4
Aparthotel im Bereich des Hauptbahnhofs Frankfurt am Main. Lease-Vereinbarung: Der Kauf des…
$9,22M
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Geschäft 1 182 m² in Deutschland
Geschäft 1 182 m²
Deutschland
Fläche 1 182 m²
•Plot area: approx. 3475 m²•Usable area: approx. 1182 m²•Retail area: approx. 800 m²•Year of…
$6,04M
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Miethaus 150 m² in Mönchengladbach, Deutschland
Miethaus 150 m²
Mönchengladbach, Deutschland
Fläche 150 m²
Wir warten auf alle Käufer im Büro des Unternehmens. Melden Sie sich für eine Kauf- / Verkau…
$347,961
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Miethaus 3 578 m² in Datteln, Deutschland
Miethaus 3 578 m²
Datteln, Deutschland
Fläche 3 578 m²
Etagenzahl 4
Hoch rentable Anlage mit guten kurzfristigen Aussichten!1) Wohnungsbau mit 10 WohnungenBauja…
$2,32M
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Hotel 3 431 m² in Bayern, Deutschland
Hotel 3 431 m²
Bayern, Deutschland
Fläche 3 431 m²
Etagenzahl 3
•Basement: approx. 1278 m²•First floor: approx. 1115 m²•Upper floor: approx. 1038 m²•Number …
$10,44M
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Hotel 2 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 2 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 72
Fläche 2 600 m²
Etagenzahl 3
4 * Hotel im Flughafenbereich. Frankfurt am Main in gutem Zustand. Nummer - 72. Konfere…
$7,26M
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Geschäft in Bayern, Deutschland
Geschäft
Bayern, Deutschland
Die vorgeschlagene Immobilie befindet sich in Krumbach, der zweitgrößten Stadt im bayerische…
$7,51M
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Geschäft 633 m² in Bayern, Deutschland
Geschäft 633 m²
Bayern, Deutschland
Fläche 633 m²
A high-quality property with attractive architecture, it is protected by the state.It is loc…
$1,74M
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Miethaus 630 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Miethaus 630 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 21
Fläche 630 m²
Etagenzahl 3
Neues Haus für 7 Wohnungen mit Tiefgarage für jede Wohnung in einer grünen, ruhigen Gegend i…
$5,88M
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Miethaus 371 m² in Wuppertal, Deutschland
Miethaus 371 m²
Wuppertal, Deutschland
Fläche 371 m²
Etagenzahl 3
Beschreibung:Wohnungshaus mit ausgezeichneter Lage in der Umgebung.in der Nähe Bahnhof Schwe…
$488,039
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Аталанта
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Miethaus 496 m² in Duisburg, Deutschland
Miethaus 496 m²
Duisburg, Deutschland
Fläche 496 m²
Etagenzahl 4
Mehrfamilienhaus zum Verkauf in Duisburg 47169 Hausfläche 496 m2 5 Wohnungen sind verm…
$498,609
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Investition 80 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 80 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Kindergarten in einem Wohnhaus / Neubau im Erdgeschoss mit zentraler Lage – ideale Investiti…
$2,88M
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Hotel 15 879 m² in Düsseldorf, Deutschland
Hotel 15 879 m²
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 455
Fläche 15 879 m²
$115,86M
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Miethaus 1 690 m² in München, Deutschland
Miethaus 1 690 m²
München, Deutschland
Fläche 1 690 m²
Etagenzahl 5
Wohnungsbau mit 27 Wohnungen, mit Geschäftsräumen im Erdgeschoss. Es gibt einen Innenhof mit…
$13,95M
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Hotel in Hamburg, Deutschland
Hotel
Hamburg, Deutschland
Zimmer 100
4 * Hotel in der Nähe von Hamburg Airport mit Verträgen mit einem Management-Unternehmen. …
$25,93M
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5***** Hotel zum Verkauf in Berlin in Berlin, Deutschland
5***** Hotel zum Verkauf in Berlin
Berlin, Deutschland
Fläche 5 000 m²
Landfläche: 8.000 qm. Mehrere gewerbliche Mieter. Zimmernummer: 140. Parkplätze. Tiefgarage.
$40,38M
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Miethaus 980 m² in Hamburg, Deutschland
Miethaus 980 m²
Hamburg, Deutschland
Fläche 980 m²
Etagenzahl 5
Wohnungsbau mit zentraler Lage in Hamburg. Das Haus verfügt über 20 Wohneinheiten, von 30 m …
$5,42M
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Investition 85 m² in Berlin, Deutschland
Investition 85 m²
Berlin, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 85 m²
Etagenzahl 7
Paket von 3 Wohnungen in einem neuen Gebäude in der Region Berlin-Mitte zur Miete. Aus…
$993,460
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Geschäft 1 339 m² in Bayern, Deutschland
Geschäft 1 339 m²
Bayern, Deutschland
Fläche 1 339 m²
The property consists of a shop and a bistro. Store: • Rental area: approx. 1000 m² + 339 …
$2,44M
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Hotel 1 850 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 1 850 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 55
Fläche 1 850 m²
Etagenzahl 4
4* Boutique Hotel im Zentrum von Frankfurt in der Nähe des Bahnhofs. Das Hotel wurde komplet…
$16,37M
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Miethaus 362 m² in Herne, Deutschland
Miethaus 362 m²
Herne, Deutschland
Fläche 362 m²
Etagenzahl 3
very nice house built in 1914/1973 in a good area in the city of Herne in  the house has 7…
$406,699
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Geschäft 1 000 m² in Senden, Deutschland
Geschäft 1 000 m²
Senden, Deutschland
Fläche 1 000 m²
Neuer Netz-Supermarkt (Lieferung - 2021 ) in Ulm mit Langzeitmiete. Gesamtfläche: ca. 1000 …
$4,15M
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Investition 1 100 m² in Bielefeld, Deutschland
Investition 1 100 m²
Bielefeld, Deutschland
Zimmer 200
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 5
Moderne Rehabilitationsklinik mit Langzeitmiete. Anzahl der Zimmer: ca. 200 Letzte Repar…
$9,34M
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