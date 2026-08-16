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Townhouses in Deutschland

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13 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Berlin, Deutschland
Reihenhaus 3 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
3 rooms Details on request.
$1,65M
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Reihenhaus 6 zimmer in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Reihenhaus 6 zimmer
Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Zimmer 6
Fläche 182 m²
$722,061
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Reihenhaus in Bayern, Deutschland
Reihenhaus
Bayern, Deutschland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 3
• Type: New corner townhouse • Year of construction: 2024 • Rooms: 5 • Bedrooms: 3 • Baths:…
$690,967
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DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus 7 zimmer in Hamburg, Deutschland
Reihenhaus 7 zimmer
Hamburg, Deutschland
Zimmer 7
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Luxusimmobilie ist ein neues dreistöckiges Stadthaus in einem Eliteviertel von Hamburg. Anz…
$8,06M
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Reihenhaus in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Reihenhaus
Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Fläche 138 m²
Etagenzahl 2
Full description:Townhouse new building in the city of Krefeld. Commission for the Buyer +4…
$622,494
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Reihenhaus 5 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Reihenhaus 5 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Neues modernes Haus mit hochwertigen Oberflächen in einem relativ jungen und grünen Bereich …
$1,58M
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Reihenhaus 3 zimmer in Berlin, Deutschland
Reihenhaus 3 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus zum Verkauf in einem Neubau in 10119 Berlin. Das Haus verfügt über 2 Etagen und…
$1,53M
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Reihenhaus in Frankfurt am Main, Deutschland
Reihenhaus
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Neues modernes Haus mit hochwertigen Oberflächen in einem relativ jungen und grünen Bereich …
$1,74M
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Reihenhaus 5 zimmer in Berlin, Deutschland
Reihenhaus 5 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Haus (Townhouse) mit Terrasse, Balkon, Parkplatz vor dem Haus und einem eigenen kleinen Gart…
$1,80M
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Reihenhaus in Hamburg, Deutschland
Reihenhaus
Hamburg, Deutschland
Schlafräume 7
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Luxusimmobilie ist ein neues dreistöckiges Stadthaus in einem Eliteviertel von Hamburg.Anzah…
$8,12M
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Reihenhaus in Berlin, Deutschland
Reihenhaus
Berlin, Deutschland
Schlafräume 5
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Haus (Townhouse) mit Terrasse, Balkon, Parkplatz vor dem Haus und einem eigenen kleinen Gart…
$1,98M
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Reihenhaus 4 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Reihenhaus 4 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Stadthaus in einer ruhigen Gegend von Frankfurt am Main zu verkaufen. Das…
$596,886
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Reihenhaus in Frankfurt am Main, Deutschland
Reihenhaus
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 4
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Stadthaus in einer ruhigen Gegend von Frankfurt am Main zu verkaufen.Das Ha…
$656,480
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