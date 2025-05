Nemusli Consult

Über das Unternehmen

Seit 2018 haben wir mehr als 2.000 Kunden dabei geholfen, eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu erhalten. Wir wissen, dass Bewegung nicht einfach ist. Wir sind uns der Zweifel bewusst, dass jeder Migrant - kann ich? Wir wissen, wie beängstigend es ist, allein und unbekannt zu sein. Unsere Aufgabe ist es, das Vertrauen in Sie zu inspirieren und den Einwanderungsprozess so komfortabel und vorsichtig wie möglich zu machen.

Wir nehmen Ihre Hand und gehen mit Ihnen zur Einwanderung. Sie fühlen sich in jeder Phase solide Füße und Unterstützung – von der Auswahl der Sprachkurse bis zur Miete vor Ort Unterkunft.

Wir schätzen Ihre Individualität und berücksichtigen Ihre Situation. Wir haben Programme für alle – für Studenten und strebende Profis, Freiwillige und diejenigen, die Karrierechancen suchen.

Wir glauben, dass klare Planung eine Garantie für Erfolg ist. Wir haben ein System gebaut, das alle Fallstricke umgeht und alle Umstände vorsieht. Wir transportieren Menschen auch in einer globalen Abriegelung nach Deutschland – die Pandemie hat uns gelehrt, sich schnell an neue Realitäten anzupassen, also sind wir bereit für jede Situation.

Die beste Zeit zu bewegen ist immer jetzt. Unser Team hilft Ihnen, zu navigieren und zu bestimmen, wo Sie den Weg zu Ihrem Traum beginnen. Es gibt einen Ausweg aus jeder Situation – wir sind hier, um sie zu finden!