Die Begriffe IT und Umsiedlung werden immer häufiger zusammen verwendet vor allem in letzter Zeit. Wir haben herausgefunden, welche Länder im Jahr 2022 für viele IT-Spezialisten eine neue Heimat geworden sind, wo wird ein spezielles IT-Visum ausgestellt, was bei einem Umzug zu beachten ist und warum sich einige Länder besser für einen Umzug eignen als andere. Lesen Sie alles darüber in großer Reportage von Realting.com.

In den letzten sechs Monaten hat die IT-Abwanderung ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Allein im Februar und Mai haben etwa 40.000 IT-Fachleute Russland verlassen. Dabei lohnt es sich, zwischen den derzeit beliebtesten Reisezielen und denjenigen zu unterscheiden, in denen die Lebens- und Arbeitsbedingungen für IT-Fachleute am angenehmsten und geeignetsten sind. Beide Seiten der Medaille des Umzugs von IT-Fachleuten werden in unserer Reportage behandelt.

Welche Länder wählen IT-Fachleute im Jahr 2022 am häufigsten für den Umzug und warum? Warwara Schatowa, Co-Head of International Relocation bei Intermark Relocation, hat uns alle Details mitgeteilt.

— Im Frühling und Frühsommer kam es bei den Migrationsbehörden aufgrund der großen Zahl von Migranten zu Stau: im März und April war die Arbeitsbelastung bei der Bearbeitung von Akten ukrainischer Bürger am höchsten, gefolgt von Russen und Belarussen.

Aufgrund der angespannten Lage in der Welt hat es einige Neuerungen gegeben. Einige europäische Länder — zum Beispiel die Tschechische Republik — haben die Annahme neuer Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung und Daueraufenthaltsgenehmigung von Russen eingestellt. Außerdem hat Spanien eine Reihe von Programmen ausgesetzt, darunter ein Visum für Start-ups im Land. In letzter Zeit ist jedoch eine Verbesserung zu beobachten: Deutschland hat die Visaprogramme gelockert, Portugal hat erneut die Einwanderungsprozesse zugelassen und in Spanien erwarten viele Fachleute ein Nomadenvisum.

Allerdings gibt es auch viele attraktive Ziele, die für einen Umzug in Frage kommen. Am beliebtesten sind nach unseren Beobachtungen Georgien, Armenien, Kasachstan, die Türkei, Serbien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel und Zypern. Die Liste der Länder ändert sich jedoch ständig. Zunächst sind viele IT-Fachleute nach Usbekistan gegangen und auch Montenegro hat aufgrund seines attraktiven Klimas, seiner Lage in Europa und des einfachen Weges Selbständiger zu werden nicht an Beliebtheit verloren.

In Jahren 2021 und 2022 haben mehrere Länder ein Visa-Programm für digitale Nomaden angeboten. Der unbestreitbare Vorteil eines solchen Visums besteht darin, dass Sie sich bis zu einem Jahr im Land aufhalten, das Visum für das folgende Jahr verlängern und in einigen Fällen Ihre Familie mit sich bringen können. Übrigens ist es in Portugal auch ein direkter Weg zur Erhaltung einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis und eines Passes.

Viele IT-Experten haben zudem begonnen, solche Optionen in Betracht zu ziehen wie Asien und Lateinamerika — Indonesien beispielsweise entwickelt ein neues Visum für digitale Nomaden, das für fünf Jahre gelten wird. Daher wird es sicherlich auch langfristig ein populäres Reiseziel werden.

Etwas, worüber man vor dem Umzug nachdenken sollte

— Die Gründe, warum sich IT-Fachleute für einen Umzug in diese Länder entscheiden, sind vielfältig. Dazu gehört die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten, seine Möglichkeiten, seinen Horizont und seinen sozialen Kreis zu erweitern und einen flexiblen und dynamischen Lebensstil zu führen. IT-Unternehmen ihrerseits wählen diese Standorte als sichere Gerichtsbarkeiten, von denen aus sie internationale Verträge abschließen können.

Ich sollte aber auch darauf hinweisen, dass alle oben genannten Länder auch recht «budgetfreundliche» Orte sind. Das heißt, wenn man nur ein paar Top-Manager umsiedeln muss, könnte Dubai gut passen, aber wenn es um ein umfangreiches Team mit Familien geht, sollte man sich überlegen: wo diese Familien auf dem gleichen (oder sogar besten) Niveau leben können, wo sie effektiv arbeiten und mit ihrer Entschädigung nach Abzug von Steuern zufrieden sind, wo sie einen zufriedenstellenden Lebensstandard genießen können.

Aus der Sicht des Unternehmens lohnt es sich, bei der Umsiedlung von Mitarbeitern auf solche Details zu achten: wie stark müssen die Gehälter der Mitarbeiter indexiert werden, welche Entschädigungen sind im Umzugspaket enthalten und wie viel wird das Ganze am Ende kosten usw.

Gründe für die Umsiedlung

— Die Liste der Anforderungen ist von Land zu Land unterschiedlich. Wir können einige Gemeinsamkeiten zwischen dem Visumtyp «digitaler Nomade» und seinen Alternativen hervorheben:

die Staatsangehörigkeit eines Drittstaates;

ein inländischer Vertrag (in dem Land, aus dem der Ausländer zuzieht) und eine Bestätigung der Form der Fernarbeit;

ein langfristiger Mietvertrag;

ein nachgewiesenes stabiles Mindesteinkommen;

Krankenversicherung;

Führungszeugnis.

Wenn Sie mit dem Arbeitgeber umziehen, gelten andere Voraussetzungen:

die Grundlage für alles ist ein Arbeitsvertrag;

die gültige Form der Anmeldung des Aufenthalts in dem Land;

Versicherung;

oft ist die Einhaltung von Mindestlohn des Umzugslandes erforderlich;

Bestätigung der Qualifikation;

für Visa-Länder — Visum und Arbeitserlaubnis (nicht EAWU).

Zeitliche Abläufe der Umsiedlung

Es ist schwer zu sagen, wie lange der Prozess der Umsiedlung von IT-Spezialisten dauern wird, da alles vom Land abhängt.

Die Registrierung von Unternehmen in Georgien, Armenien, Kasachstan, Serbien, der Türkei und Zypern geht sehr schnell und kann nur wenige Tage dauern. Auch in diesen Ländern gibt es die Möglichkeit, eine Firma per Vollmacht zu registrieren. Was die Eröffnung eines Kontos betrifft, ist dies jetzt ein komplexer und nicht zeitlich festgelegter Prozess.

Das schnellste und realistischste Szenario für eine Personalumsiedlung beträgt 1-1,5 Monate (unter Berücksichtigung der Erledigung aller innerstaatlichen Aspekte). Im Fall von Serbien, der Türkei und Zypern kommen noch einmal mehr als 2 Monate hinzu.

Eine universelle Reihe von Schritten für den Umzug

Um genau zu sein, gehen wir davon aus, dass wir mit einem Visum für digitale Nomaden in das Land einreisen werden.

Eine allgemeine Checkliste der Schritte sieht wie folgt aus:

1. Finden Sie heraus, ob Ihr Beruf unter die Liste der digitalen Nomaden fällt. Diese Liste enthält zum Beispiel solche Kategorien, wie Buchhaltung, Marketing, Entwicklung von Online-Kursen, Consulting und andere.

2. Finden Sie eine Einkommensquelle, die es Ihnen ermöglicht, in dem von Ihnen gewählten Land zu leben und zu arbeiten.

3. Wählen Sie einige vorrangige Optionen in Bezug auf die Länder, in die Sie umziehen möchten.

4. Denken Sie an eine Reihe wichtiger alltäglicher Fragen: Informieren Sie die zuständigen Behörden an Ihrem derzeitigen Wohnort (Finanzamt, Wohnungs- und Versorgungsunternehmen) über eine längere Abreise. Vergessen Sie auch nicht auf Bankangelegenheiten, Kauf einer lokalen SIM-Karte, Abschluss einer Krankenversicherung, Verfügbarkeit von Internet und WLAN usw.

5. Erstellen Sie einen detaillierten Plan mit Fristen für die Vorbereitungsschritte im derzeitigen Land und im Zielland. Planen Sie zusätzliche Zeit für Faktoren höherer Gewalt ein.

Zu beachtende Nuancen

Die Nuancen im IT-Immigrationsprozess können unterschiedlich sein, da sich die Dokumentationsanforderungen und die Bearbeitungszeiten für Einreisevisa ständig ändern; Steuer- und Migrationsaspekte, Bedingungen für die Eröffnung von Bankkonten, Familienumzug sind sehr fließend; die Liste der Länder, in denen die Einreise möglich ist und in denen die Einreise schwieriger ist, wird ständig aktualisiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man auf neue Anforderungen vorbereitet sein und rechtzeitig nach alternativen Lösungen suchen muss.

Kein Land verspricht, jemanden reich zu machen. Wenn es solche Illusionen gibt, werden Sie enttäuscht sein.

Nun zu den Gebieten, die sich derzeit am besten für einen Umzug von IT-Fachleuten eignen. Julia Medwedewa, Expertin für Auswanderung, Gründerin des Emigrantista — Projekts — bewusste Emigration — hat uns dabei geholfen, diese Frage zu verstehen.

— Das erste Ziel, auf das wir gleich hinweisen möchten, ist sicherlich Deutschland. Erstens, weil es ein ziemlich großes IT-Zentrum in Europa ist. Darüber hinaus zeichnet sich Deutschland dadurch aus, dass es neben Visa für hochqualifizierte Arbeitskräfte und Arbeitssuchende auch spezielle Visa für IT-Fachleute gibt. Das Land verfügt über ein Schnellverfahren zur Erhaltung dieses Visums, das dann gegen eine Aufenthaltsgenehmigung eingetauscht werden kann. Außerdem bietet sie sehr gute Bedingungen für einen Umzug: es gibt eine niedrigere Gehaltsobergrenze als bei der Blauen Karte, und Sie müssen bei einem Umzug keinen Deutschtest ablegen. Im Allgemeinen ist die wichtigste Voraussetzung, ein Arbeitsvertrag mit einem deutschen Arbeitgeber zu haben.

Das zweite Ziel, das ich nennen kann, sind die Niederlande. In diesem europäischen Land gibt es keine separaten IT-Visa, aber es gibt Visa für hochqualifizierte Arbeitskräfte, und wenn das Gehaltsniveau stimmt, können Sie auch eine Blue Card erhalten.

Die Lohnanforderungen in den Niederlanden sind recht hoch, da es sich um ein teures Land mit einem hohen Lebensstandard handelt: bei einem Visum für eine hochqualifizierte Fachkraft liegt die Mindestgrenze bei etwa 2,5 Tausend Euro, für eine Blue Card bei über 4 Tausend Euro. Dies ist die Höhe des Gehalts, das im Arbeitsvertrag festgelegt werden muss.

Ich würde Neuseeland als drittes Ziel bezeichnen. Es klingt vielleicht nicht gerade nach Mainstream, aber Neuseeland war vor einiger Zeit bei russischsprachigen IT-Spezialisten sehr beliebt. Danach ging seine Popularität zurück, aber das Land ist immer noch ein sehr guter Ort, um dorthin zu ziehen.

Erstens bietet Neuseeland viele Beschäftigungsmöglichkeiten, vor allem wegen der großen Zahl interessanter Start-ups, die hier ansässig sind.

Zweitens ist es doch möglich, als IT-Spezialist ein neuseelandisches Visum zu erhalten, obwohl es auch etwas schwieriger als zum Beispiel für Deutschland ist. Außerdem wird es ein langfristiges Visum sein, das davon ausgeht, dass Sie in Neuseeland leben werden

Es ist auch möglich, in Neuseeland zu versuchen, das Äquivalent eines Talentvisums zu erhalten, ohne ein konkretes Stellenangebot. Das heißt, Sie können ein Einwanderungsvisum erhalten, das Ihnen die Einreise, den Aufenthalt im Land und die Arbeitssuche vor Ort ermöglicht. Dies erfordert jedoch ein hohes Bildungsniveau, ein gefragtes Fachgebiet und ein gewisses Maß an Berufserfahrung — all dies muss nachgewiesen werden.

Zeitliche Abläufe der Verlagerung

— Es ist möglich, sehr schnell nach Deutschland und in die Niederlande umzuziehen — innerhalb weniger Monate nach Erhalt eines Jobangebots. Das Wichtigste ist, dass Sie sich als hochqualifizierte Fachkraft qualifizieren: Sie haben einen Hochschulabschluss in Ihrem Fachgebiet und 2 Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich (wenn Sie mehr Erfahrung haben, ist das Ihr Vorteil). Der Prozess der Umsiedlung nach Neuseeland wird länger dauern, insbesondere wenn Sie beabsichtigen, das Äquivalent eines Talentvisums zu erhalten. Daher kann ich in diesem Fall keinen genauen Zeitrahmen nennen.

Eine universelle Reihe von Schritten für den Umzug

Diese Checkliste können wir Ihnen anbieten, wenn Sie einen Jobwechsel nach Deutschland, in die Niederlande oder in ein anderes europäisches Land planen:

Sie bringen Ihren CV in Ordnung;

Sie ordnen Ihre LinkedIn-Informationen;

Sie fangen an, aktiv auf Stellenanzeigen zu reagieren und achten auf Rückmeldungen. Ändern Sie dementsprechend einige Punkte in Ihrem Lebenslauf, verbessern Sie Ihr LinkedIn-Profil, schreiben Sie neue Anschreiben usw;

Sie erhalten mehrere Einladungen zum Vorstellungsgespräch, bestehen Sie einige davon und dann wählen Sie das beste Job-Angebot aus;

Ab diesem Zeitpunkt an wird Ihr Arbeitgeber die wichtigsten Schritte unternehmen. Er bewirbt sich beim Migrationsdienst, danach werden Sie von dort kontaktiert und um Mindestdokumente aus der Serie «Pass-Fragebogen-Foto» gebeten;

Sie bringen alle diesen Dokumente zum Konsulat des Landes, in dem Sie jetzt leben, warten gewisse Zeit und dann erhalten Sie ein D-Visum. Mit diesem Visum reisen Sie dann in das Land ein, in dem Sie leben und arbeiten werden, und tauschen es, grob gesagt, gegen eine Aufenthaltserlaubnis ein. Die erste Aufenthaltserlaubnis kann für ein, zwei oder drei Jahre ausgestellt werden, je nachdem, unter welchem Einwanderungsprogramm Sie eingereist sind.

Zu beachtende Nuancen

Landessprache. Da in der IT-Branche Englisch gesprochen wird, müssen Sie nur diese Sprache beherrschen, um in vielen Ländern zu arbeiten. Wenn es sich jedoch nicht um ein englischsprachiges Land handelt, werden Sie sich wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit unwohl fühlen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Sie sich erst dann ganz wie zu Hause fühlen werden, wenn Sie die Landessprache sprechen.

Da in der IT-Branche Englisch gesprochen wird, müssen Sie nur diese Sprache beherrschen, um in vielen Ländern zu arbeiten. Wenn es sich jedoch nicht um ein englischsprachiges Land handelt, werden Sie sich wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit unwohl fühlen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Sie sich erst dann ganz wie zu Hause fühlen werden, wenn Sie die Landessprache sprechen. Geld. Sie sollten bereit sein, für Ihre erste Wohnung im Voraus mehrere Monatsmieten zu zahlen und eine relativ hohe Kaution zu hinterlegen. Außerdem werden Sie am Anfang viele Kosten für den Papierkram, die Übertragung von Konten auf Ihren Namen usw. haben. Es ist besser, dieses Geld im Voraus vorzubereiten. Hier ist ein grobes Budget, das für einen bequemen Umzug wünschenswert ist: etwa 10 Tausend Euro für eine Person, für den zweiten Erwachsenen plus weitere 5 Tausend, wenn Sie in ein anderes Land mit einem Kind ziehen — fügen Sie weitere 3 Tausend Euro.

Sie sollten bereit sein, für Ihre erste Wohnung im Voraus mehrere Monatsmieten zu zahlen und eine relativ hohe Kaution zu hinterlegen. Außerdem werden Sie am Anfang viele Kosten für den Papierkram, die Übertragung von Konten auf Ihren Namen usw. haben. Es ist besser, dieses Geld im Voraus vorzubereiten. Hier ist ein grobes Budget, das für einen bequemen Umzug wünschenswert ist: etwa 10 Tausend Euro für eine Person, für den zweiten Erwachsenen plus weitere 5 Tausend, wenn Sie in ein anderes Land mit einem Kind ziehen — fügen Sie weitere 3 Tausend Euro. Lebensstandard. Im ersten Jahr nach dem Umzug werden Sie wahrscheinlich eine Verschlechterung Ihres Lebensstandards erleben. Erstens wird der finanzielle Aspekt (die oben genannten Ausgaben) Sie ein wenig aus dem Gleichgewicht bringen, und Sie werden einige Zeit brauchen, um sich zu entspannen. Zweitens wird es psychisch anstrengend sein, was sich natürlich auch auf Ihre Lebensqualität auswirkt. Das heißt nicht, dass Sie einen Fehler gemacht oder das falsche Land gewählt haben — es ist einfach ein Lebensabschnitt, den Sie hinter sich bringen müssen. Die schweren Zeiten werden definitiv vorbei sein und alles wird gut.

Im ersten Jahr nach dem Umzug werden Sie wahrscheinlich eine Verschlechterung Ihres Lebensstandards erleben. Erstens wird der finanzielle Aspekt (die oben genannten Ausgaben) Sie ein wenig aus dem Gleichgewicht bringen, und Sie werden einige Zeit brauchen, um sich zu entspannen. Zweitens wird es psychisch anstrengend sein, was sich natürlich auch auf Ihre Lebensqualität auswirkt. Das heißt nicht, dass Sie einen Fehler gemacht oder das falsche Land gewählt haben — es ist einfach ein Lebensabschnitt, den Sie hinter sich bringen müssen. Die schweren Zeiten werden definitiv vorbei sein und alles wird gut. Umzug mit der Familie. Wenn Sie nicht allein, sondern mit Ihrer Familie umziehen, sollten Sie sich überlegen, was Ihre Angehörigen tun werden. Denn wenn Sie sich nicht vorher entscheiden, wird dies die Anpassungskrise der Migranten um ein Vielfaches verstärken und Ihr allgemeines Wohlbefinden beeinflussen.

Vorteile für Umziehende

— Sie müssen berücksichtigen, dass kein Land Super-Boni gewährt oder verspricht, jemanden reich zu machen. Wenn es solche Illusionen gibt, werden Sie enttäuscht sein.

Aber wenn Sie für die Arbeit umziehen, erhalten Sie alle sozialen Vergünstigungen, die Einheimische haben. Das heißt, Sie erhalten die gesamte soziale Unterstützung, gewisse Leistungen und eine kostenlose Krankenversicherung. Sie werden wahrscheinlich eine Rente bekommen, aber das hängt davon ab, wie lange Sie in diesem Land gearbeitet haben. Sie werden auch Dauerkarten, Schulbildung für Kinder usw. in gleicher Maße wie alle Bürger dieses Landes haben.

«Ich rate Ihnen, bei der Wohnungssuche so viele Vermieter wie möglich zu kontaktieren, da nicht alle antworten werden»

Hier ist, was Programmingenieurin Katerina uns über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Umzug mitgeteilt hat:

— Ich bin 2019 aus der Ukraine ins deutsche Stuttgart gezogen. Ich habe mich für Deutschland entschieden, weil es schon immer für seinen Lebensstandard und seine Sicherheit bekannt war, und für einen Programmierer ist es auch die Aussicht, mit solchen Giganten wie Porsche, Mercedes Benz und Bosch zu arbeiten.

Mein Umzugsprozess bestand aus folgenden Schritten: Arbeitssuche — Vorstellungsgespräch — 2-wöchiges Einführungspraktikum — Erhalt des Arbeitsvertrags — Einreichung von Unterlagen bei der Botschaft — Warten auf ein Visum/ Wohnungssuche in Deutschland — Erhalt eines Arbeitsvisums — Umzug nach Deutschland. Ich bin bereits mit einem Arbeitsvisum hierher gekommen, weil ich es in der Ukraine gemacht habe. Mein damaliger Arbeitgeber begleitete mich in allen bürokratischen Angelegenheiten und war im Kontakt mit der Botschaft.

Da Wohnungen in Deutschland leer vermietet werden, musste ich fast alle Möbel und Geräte von Neuem kaufen. Etwas, das ich aus der Ukraine mitgebracht habe, etwas, das ich hier kaufen musste. Wenn man die erste Mietzahlung (für 3 Monate) und die Schönheitsreparaturen mit einbezieht, hat mich der Umzug etwa 5000 € gekostet.

Ich suchte meine erste Wohnung über Websites wie Ebay Kleinanzeigen, Immobilien DE. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, weil ich noch keine deutsche Karte oder Kreditgeschichte in Deutschland hatte. Ich habe etwa drei Monate gebraucht, um meine Wohnung zu finden. Ich rate Ihnen, bei der Wohnungssuche so viele Vermieter wie möglich zu kontaktieren, denn von 100 Vermietern werden Sie nur 20 Antworten erhalten.

Was die Ausgaben angeht, so gebe ich jeden Monat 650 € für die Unterkunft aus (ich miete zur Hälfte mit meinem Partner). Wenn man alle Ausgaben, Steuern, Restaurantbesuche, Fitnessstudios und Einkäufe zum Vergnügen mit einrechnet, gebe ich etwa 1.500 € pro Monat aus.

Im Allgemeinen habe ich mich gut in dem neuen Land eingelebt. Mir gefällt die Mentalität hier, ich habe recht schnell Freunde gefunden und bedaure meine Entscheidung nicht. Ich empfehle IT-Fachleuten, die nach Deutschland ziehen, keine Angst vor dem Umzug zu haben und das Budget sorgfältig zu kalkulieren.