«In großen Städten beginnt der Preis pro Quadratmeter von €5000.» Immobilien in Deutschland: wie man kauft, was es kostet und in was sollte man investieren?

In welchen deutschen Städten gibt es die teuersten und günstigsten Wohnungen zu kaufen? In welche deutschen Immobilien ist es in letzter Zeit populär geworden, zu investieren? Wie haben sich die Immobilienpreise in den letzten 10 Jahren verändert und was beeinflusst diese Dynamik? Antworten auf diese Fragen mit Zahlen und Details finden Sie in unserem Expertenmaterial.

Iren Verkhovetskaia, General Manager von Estate-Service24, erzählte uns, was den deutschen Immobilienmarkt einzigartig macht, welche Städte die G-7 deutscher Städte ausmachen, wie viel die Wohnungen darin kosten und nicht nur das.

— Welche Merkmale sind gerade für den deutschen Immobilienmarkt einzigartig?

— Der deutsche Immobilienmarkt unterscheidet sich von den meisten anderen Ländern, vor allem durch den Nachfrageüberschuss. Dies gilt sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeimmobilien.

Die Preise für Wohnimmobilien steigen stetig pro Jahr um 8-10%, und Analysten prognostizieren einen weiteren Anstieg der Preise für Wohnungen und Häuser. Ein Grund dafür ist der Mangel an freien Grundstücken für Wohnbau, während in wirtschaftlich gesunden Regionen der Zustrom der erwerbstätigen Bevölkerung stetig zunimmt.

Gewöhnlicherweise fallen gute gewerbliche Objekte in die Kategorie off-market, d.h. sie werden nicht auf deutschen Immobilienportalen veröffentlicht. Mit «gut» meinen wir ein gewerbliches gewinnbringendes Objekt in einer wirtschaftlich attraktiven Region, mit einem langfristigen Vertrag mit einem zuverlässigen Mieter und dem Potenzial für Wertsteigerung.

Viele erwarteten mit Beginn der Pandemie einen Preisverfall und spekulierten über das Thema «Es werden jetzt viele Objekte auf dem Markt erscheinen». Aber es geschah eher das Gegenteil, gute liquide Immobilien sind katastrophal knapp geworden und die Preise für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland sind weiter gestiegen.

— Welche Art von Immobilien sind in Deutschland immer gefragt?

— Wohnimmobilien sind in Deutschland sehr gefragt, sowohl für den eigenen Gebrauch als auch für die Vermietung. In erster Linie sind dies Wohnungen, Wohnungspakete, Mietwohnungen (abhängig vom Budget).

Warum gerade Wohnimmobilien? Man muss verstehen, dass Deutschland ein wirtschaftlich entwickeltes Land mit einem hohen Lebensstandard und damit einem hohen Immobilienwert ist. Eine Wohnung zum Beispiel in Frankfurt kann zu einem Preis von €300,000 gekauft werden, aber die Kosten für Gewerbeimmobilien in attraktiven Orten beginnen von €2 Millionen. Einerseits bringt Wohnimmobilien weniger Einkommen — etwa 3,5%, während Gewerbeimmobilien 5-6% bringen, der Wert von Wohnimmobilien steigt jedoch schneller.

Ein weiterer Grund, warum Investoren gerade in Wohnimmobilien in Deutschland investieren, ist, dass Objekte aus dieser Kategorie immer auf dem Markt sind. Ja, die Anzahl der Neubauten in zentralen Bezirken ist in den letzten 3-4 Jahren deutlich zurückgegangen, da es immer weniger freie Grundstücke in großen Städten gibt, dennoch gibt es eine bestimmte Auswahl an Wohnungen, was man von Gewerbeimmobilien nicht behaupten kann. Manchmal warten unsere Kunden etwa ein Jahr auf ein geeignetes Objekt, wenn sie beabsichtigen, die gewünschte Art von Gewerbeimmobilien in einem bestimmten Ort zu kaufen.

Neben Wohnimmobilien sind Gewerbeimmobilien mit langfristigen Mietverträgen mit einem zuverlässigen Mieter ständig gefragt. Es kann sowohl ein Bürogebäude in großen Städten und ihren Vororten als auch ein Supermarkt in einer kleinen deutschen Stadt sein.

Wie Sie wissen, ist die gesamte Infrastruktur in Deutschland dezentralisiert, jedes Dorf hat seine eigenen Einkaufszentren, Schwimmbäder, Bildungseinrichtungen und Kliniken, d.h. die lokale Bevölkerung genießt alle Vorteile der «Zivilisation». Die Hauptsache bei der Auswahl von Investitionsimmobilien in kleinen Städten ist es, die wirtschaftliche Lage der Region zu analysieren.

Insgesamt kann man sagen, dass die neuen Bundesländer (Ostdeutschland) nicht so sicher für Investitionen sind, in diesen Regionen sehen wir den Abfluss der arbeitenden Bevölkerung, dementsprechend besteht die Gefahr, dass das Gebäude beim Verlassen des Mieters leer sein wird.

— In welche Sektoren ist es erst vor kurzem populär geworden, zu investieren?

— Soziale Immobilien (Wohnungen und Altersheime) sind in den letzten Jahren besonders gefragt. Deutschland ist ein Land mit einem sehr entwickelten Sozialsystem, für das der Staat jährlich etwa 25% des BIP ausgibt. So geben Altersheime die Möglichkeit, ein stabiles, garantiertes Einkommen mit guten Wachstumsaussichten zu bekommen.

Der Markt für Investitionen in soziale Immobilien ist derzeit auf dem Vormarsch, hauptsächlich aufgrund des demografischen Wandels in Deutschland, der in den kommenden Jahrzehnten im Land anhalten wird. Die Prognosen zeigen, dass die Bevölkerung trotz steigender Geburtenraten in Deutschland in den letzten Jahren merklich «älter wird», was bedeutet, dass der Kauf von Wohnungen oder Altersheimen eine sichere Kapitalerhaltung darstellt.

Hamburg, Deutschland

— Wie haben sich die Immobilienpreise in den letzten 5-10 Jahren verändert und welche Faktoren haben das beeinflusst?

— In den letzten zehn Jahren haben sich die Immobilienpreise etwa verdoppelt. In guten Orten der TOP 7 der deutschen Städte beginnt der Preis pro Quadratmeter von €5000-€7000. In zentralen Bezirken von €10,000.

Die Preise für Wohnimmobilien sind in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um 7-10% pro Jahr gestiegen, und die Hypothekenzinsen für Immobilien waren rekordtief, sie lagen bei nicht mehr als 1,5%. Das Einkommen aus der Vermietung einer Wohnung in den westlichen Bundesländern liegt bei ca. 3-3,5%, d.h. neben der Rückzahlung des Kredits erhielten Investoren auch 2-3% Ertrag + Kapitalisierung der Immobilie.

Im Jahr 2022 haben sich die Hypothekenzinsen zum ersten Mal seit vielen Jahren fast vervierfacht, d.h. auf 4%. In dieser Hinsicht erwarteten viele einen Rückgang der Immobilienpreise. Am Ende des Jahres 2022 können wir sagen, dass ja, einige Besitzer von sekundären Immobilien die Preise um 5% gesenkt haben, und irgendwo um 10%, abhängig von der Region.

Natürlich wird der Wert von Immobilien im Jahr 2022 von steigenden Baustoffpreisen beeinflusst (wie in vielen anderen Ländern). Daher haben Wohnungen in Neubauten nicht an Wert verloren, aber Immobilien, die teure Renovierung brauchen oder eine schlechte Energieeffizienz haben, haben ihre Kapitalisierung verlangsamt. Aufgrund der hohen Energiekosten sinkt die Nachfrage nach solchen Immobilien und daher sind einige Eigentümer bereit zu handeln.

So kann man verallgemeinern: je wohlhabender die Region ist, desto höher sind die Preise. Das spüren vor allem die Einwohner von München, die Preise für Wohnimmobilien sind hier am höchsten. Auch in relativ «kleinen» Städten wie Wiesbaden und Heidelberg gibt es teure Wohnobjekte.

Aber wenn man die Immobilienpreise in Europa und der Welt vergleicht, wird deutlich, dass die Preise für deutsche Immobilien immer noch als mäßig bezeichnet werden können. Besonders, wenn man bedenkt, dass Deutschland eine der führenden Industriemächte und die Wirtschaftslokomotive Europas ist.

— Lassen wir uns konkrete Beispiele anführen: wie viel sollte man heute für eine Wohnung in großen und nicht sehr großen deutschen Regionen bezahlen?

— Man kann mehrere deutsche Großstädte vergleichen: die billigste Wohnfläche ist jetzt in Dortmund, hier kostet eine Immobilie im Durchschnitt etwa €3100 pro 1 м². In Berlin kostet ein Quadratmeter etwa € 6245, in Frankfurt am Main beträgt die Summe € 6600. In München, wo die teuerste Immobilie in Deutschland ist, müssen potenzielle Käufer durchschnittlich 9400 € pro Quadratmeter bezahlen.

Das heißt, für eine 80 м² große Wohnung in Dortmund zahlen Sie €248,000, in Berlin € 499,600, in Frankfurt am Main €528,000 und in München €668,000. Das ist der durchschnittliche Preis. Die «guten» Bezirke in der TOP 7 der deutschen Städte kosten mehr. Dazu gehören in der Regel Bezirke in der Nähe des historischen Stadtzentrums, Bezirke mit historischen Villen und malerischer Natur oder neue luxuriöse Bezirke mit Neubauten.

In München beginnen die Immobilienpreise in angesehenen Wohnlagen von €10.000-12.000 pro Quadratmeter (Maxvorstadt, Lehel, Harlaching, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt), in Berlin von €7000-8000 pro Quadratmeter (Charlottenburg, Wilmersdorf, Mitte, Weißensee) und in Frankfurt am Main von €8000/м² (Westend, Sachsenhausen, Riedberg).

Zu den teuersten deutschen Städten gehören neben der TOP 7 und anderen großen Metropolen auch Potsdam, Freiburg im Breisgau, Wiesbaden und Heidelberg, die Kosten pro Quadratmeter beginnen von €5000.

Die Preise für Häuser in Deutschland sind niedriger als für Wohnungen (pro Quadratmeter), aber aufgrund des Grundstückspreises wird der Gesamtpreis von Häusern im Vergleich zu Wohnungen höher sein.

Wie bereits erwähnt wurde, steigen die Kosten für Wohnungen in Neubauten weiter und sind im letzten Jahr 2022 durchschnittlich um 10% gestiegen. Laut einer analytischen Prognose des «Wohnungsatlas» von Postbank werden deutsche Immobilien bis zum Jahr 2035 weiter an Wert gewinnen. Besonders wird dieser Trend im Süden Deutschlands, in Hamburg und Berlin sowie in der Region Weser-Ems spürbar. In Ostdeutschland dagegen wird in diesem Zeitraum mit einem Rückgang der Immobilienpreise gerechnet, eine Ausnahme bilden nur so beliebte Städte wie Berlin, Potsdam, Leipzig, Jena und Weimar.

— In welchen Regionen Deutschlands werden Immobilien am häufigsten gekauft? Warum?

— Wohnimmobilien für den eigenen Gebrauch kaufen die Menschen natürlich aus individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten. Bei der Auswahl eines Investitionsobjekts bleibt die Lage der wichtigste Faktor für das Potenzial zur Wertsteigerung von Wohnimmobilien.

Wenn es um die profitabelsten Immobilieninvestitionen in Deutschland geht, sprechen wir in erster Linie über die Top-7-Städte, in der sogenannten G-7. Dies sind die wichtigsten Städte in Deutschland aus wirtschaftlicher und industrieller Sicht: Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Jeder von ihnen hat ein gewisses Gewicht für die Wirtschaft des Landes und nicht nur des Landes.

In Deutschland gibt es die Klassifizierung nach Lage der Wohnung:

Die oben genannten Metropolen mit einer sehr hohen Nachfrage nach Immobilien und sehr hohen Preisen gehören zur Kategorie A.

Städte mit B-Lage sind große Städte von großer nationaler und regionaler Bedeutung mit einer Bevölkerung von 250 bis 600.000 Einwohnern. Sie befinden sich in der Regel in der Nähe der TOP-7-Städte. Darunter sind zum Beispiel Leipzig, Nürnberg, Mannheim, Wiesbaden, Hannover und andere.

Städte mit C—Lage sind Städte mit begrenzter nationaler, aber großer regionaler Bedeutung mit einer Bevölkerung von 100 bis 250.000 Einwohnern. Dazu gehören Wuppertal, Kiel, Mainz, Freiburg, Augsburg usw.

Einige Experten kritisieren diese Klassifizierung, da sie die einzigartigen Vorteile der Wohnimmobilienmärkte kleiner und mittlerer Städte unterschätzt.

Zum Beispiel gibt es Städte, die zur gleichen Kategorie gehören, aber doch schwer vergleichbar sind, weil sie sich in verschiedenen Regionen befinden. Wie bereits erwähnt wurde, sind Immobilien in Ostdeutschland weniger liquid, es gibt einen großen Abfluss von Erwerbsbevölkerung aus kleinen Städten, was man über die Städte und Dörfer in Westdeutschland nicht behaupten kann.

Frankfurt, Germany

— Wie kann ein Ausländer eine Immobilie in Deutschland kaufen? Welche Schwierigkeiten können dabei auftreten?

— Im Allgemeinen ist der Prozess des Kaufs von Immobilien in Deutschland für Ausländer nicht kompliziert. Ausländer sind nicht auf den Kauf lokaler Immobilien beschränkt, sowohl bei der Auswahl der Art der Immobilie als auch bei der Auswahl einer Lage. Das unterscheidet Deutschland von Ländern wie beispielsweise Österreich oder der Schweiz, in denen Sie eine Genehmigung der Sonderkommission für die Landverteilung bekommen müssen. Die wichtigste Voraussetzung auf dem deutschen Markt ist die Bestätigung der Herkunft der Mittel.

Für den Kauf einer Immobilie in Deutschland sind vom Käufer folgende Dokumente erforderlich:

eine Kopie des Ausweises des potenziellen Käufers oder eine Kopie des Handelsregisters des Unternehmens (bei Erwerb des Objekts durch eine juristische Person);

ein Kontoauszug, der die Ernsthaftigkeit Ihrer Kaufabsichten bestätigt und bei der Reservierung des Objekts vorgelegt werden muss.

Allerdings haben die Bürger Russlands und Weißrusslands jetzt große Schwierigkeiten, Immobilien in Europa, insbesondere in Deutschland, zu kaufen. Es ist möglich, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind:

Wenn Sie keine europäische Aufenthaltserlaubnis (Italien, Griechenland, Spanien usw.) haben, aber bereits ein Konto bei einer europäischen Bank eröffnet haben und genügend Mittel haben, um den Wert der Immobilie und die Anschaffungskosten zu bezahlen, können Sie Privat- oder Gewerbeimmobilien in Deutschland kaufen. Der Kunde kann über jeden beliebigen Geldbetrag, der sich bereits auf dem Konto befindet, verfügen (sofern er nicht auf der Sanktionsliste der Bürger mit eingefrorenen Konten steht).

Wenn Sie eine EU—Aufenthaltserlaubnis haben (zeitlich unbegrenzt), haben Sie das Recht: einen unbegrenzten Betrag auf das Konto überweisen, einen Kredit bei einer deutschen Bank erhalten, Geld in Aktien investieren, das heißt, alle Geschäfte gleichberechtigt mit deutschen Staatsbürgern zu tätigen.

Wenn Sie ein Konto in einem Nicht-EU-Land haben, in der Türkei, in Georgien und anderen Ländern, werden die Banken wahrscheinlich kein Konto für Sie in Deutschland eröffnen wollen, da eine gründliche Überprüfung des Hintergrunds zeitaufwändig ist, ein Prozess, den die Deutschen im Moment scheuen, um Risiken zu vermeiden. Aber wenn die Russen und Weißrussen genügend Mittel und eine transparente Geschichte ihrer Herkunft haben, stehen die Chancen für die Eröffnung eines Kontos bei einer deutschen Bank 50/50.

Für Bürger anderer GUS-Staaten (Georgien, Kasachstan usw.) gibt es keine Einschränkungen bei der Eröffnung von Konten und der Überweisung von Geldern aus anderen Ländern, wenn sie die Herkunft der Gelder bestätigen. Es gibt ein Problem für ukrainische Bürger, Geld von ukrainischen Banken abzuheben.

— Und wer von den Ausländern, im Allgemeinen, kauft am aktivsten Immobilien in Deutschland?

— Immobilien in Deutschland sind bei Investoren aus der ganzen Welt gefragt. Unabhängig von der wirtschaftlichen Situation in der Welt sind liquide Immobilien in einem Land wie Deutschland weniger anfällig für Preisschwankungen, im Gegensatz zu Aktien. Auch unter Berücksichtigung der Pandemie und der militärischen Ereignisse in der Ukraine zeigen Immobilien in Deutschland, sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien, ein stetiges Preiswachstum.

Es ist schwierig, mehrere Nationalitäten unter denjenigen zu unterscheiden, die Immobilien in Deutschland kaufen möchten: Chinesen, Amerikaner, Engländer, Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und andere.

Ohne Berücksichtigung von Deutschen, die vor einem Jahr unter niedrigen Kreditzinsen sowohl Zweitwohnungen als auch Wohnungen in einem Neubau im Stadium der Baugrube als Investition aufgekauft haben. Das heißt, ausländische Investoren mussten mit den Deutschen konkurrieren.

Im Jahr 2022 haben sich die Kosten für Hypothekendarlehen fast vervierfacht. Abhängig von der Höhe der Kreditlinie und dem eingezahlten Kapital betragen die Kreditzinsen derzeit durchschnittlich 4%. Dies hat den Hype der Deutschen etwas reduziert, von denen viele eine Wohnung auf Kredit mit minimaler (manchmal gar keiner) Anzahlung erworben haben. Das hat jedoch die Aktivität von Anlegern, die keinen Kredit aufnehmen, nicht verringert, ihr Ziel ist es hauptsächlich, ihr Eigenkapital zu erhalten und zu vervielfachen."