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14 immobilienobjekte total found
Grundstück in Grünwald, Deutschland
Grundstück
Grünwald, Deutschland
Das Anwesen befindet sich in einem Wohngebiet, das durch geräumige Grundstücke und eine ange…
$6,23M
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Grundstück in Annaburg, Deutschland
Grundstück
Annaburg, Deutschland
Fläche 9 000 m²
Zum Verkauf steht eine einzigartige Gewerbeimmobilie – ein Fleischverarbeitungsbetrieb im He…
$1,17M
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Grundstück in Wuppertal, Deutschland
Grundstück
Wuppertal, Deutschland
Das Projekt sieht den Bau eines Wohnhauses mit 11 Wohnungen und einer Tiefgarage in Wupperta…
$430,545
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Grundstück in Krefeld, Deutschland
Grundstück
Krefeld, Deutschland
Baugrundstück für Mehrfamilienhaus in Krefeld Lage: Inrather Str., 47803 Krefeld  Grun…
$460,481
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Grundstück in Malchin, Deutschland
Grundstück
Malchin, Deutschland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Ungewöhnlich & selten, aber realisierbar: 1 - 2 - geschossiger Aufbau eines Ateliers oder St…
$48,531
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Grundstück in Berlin, Deutschland
Grundstück
Berlin, Deutschland
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 4
Grundstück zum Verkauf in Berlin ca. 1500 m2, inklusive Baugenehmigung.Auf dem Gelände könne…
$6,39M
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Grundstück in Wustenbrand, Deutschland
Grundstück
Wustenbrand, Deutschland
Fläche 2 290 m²
Baugrundstück mit Baugenehmigung und Planung für eine Lückenbebauung Mehrfamilienhäuser: …
$1,63M
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Grundstück in Frankfurt am Main, Deutschland
Grundstück
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Der Standort Frankfurt am Main - im historischen Stadtteil der Stadt - Sachsenhausens mit ei…
$2,96M
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Grundstück in Morfelden, Deutschland
Grundstück
Morfelden, Deutschland
Etagenzahl 4
Ein großes Grundstück im Vorort Frankfurt am Main für den Bau von Gewerbeimmobilien.Fläche d…
$3,83M
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Grundstück in Frankfurt am Main, Deutschland
Grundstück
Frankfurt am Main, Deutschland
Ein Grundstück zum Bau eines Wohnhauses in Frankfurt am Main wird zum Verkauf angeboten.Zwec…
$2,85M
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Grundstück in Obernhain, Deutschland
Grundstück
Obernhain, Deutschland
Fläche 1 600 m²
Ein großes Grundstück (ca. 1600 m2) zum Bau eines Hauses in den Vororten Frankfurt am Main w…
$987,624
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Grundstück in Essen, Deutschland
Grundstück
Essen, Deutschland
Zu verkaufen Grundstück von ~ 353 m2 auf dem Grundstück ist es möglich, ein Haus für 4 Wo…
$379,698
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Grundstück in Werder (Havel), Deutschland
Grundstück
Werder (Havel), Deutschland
Etagenzahl 2
Baustelle mit einem bestehenden Gebäude (während des Abrisses oder der Neuprofilierung). …
$1,30M
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Grundstück in München, Deutschland
Grundstück
München, Deutschland
Etagenzahl 3
Ein Grundstück mit einer Genehmigung für den Bau eines Wohngebäudes oder zwei Wohngebäude - …
$3,49M
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