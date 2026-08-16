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24 immobilienobjekte total found
Condo 3 zimmer in München, Deutschland
Condo 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Etagenzahl 5
3-Zimmer-Wohnung im ersten Stock eines Apartmenthauses im Zentrum von München. Helles Wohnzi…
$1,01M
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Condo 3 zimmer in Hamburg, Deutschland
Condo 3 zimmer
Hamburg, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Etagenzahl 4
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon befindet sich im 3. Stock eines Apartmenthauses. Der zentrale Ko…
$600,663
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Condo 2 zimmer in Mainz, Deutschland
Condo 2 zimmer
Mainz, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Etagenzahl 4
Das Projekt bietet exquisite, individuelle Apartments mit Balkon oder Loggia mit hochwertige…
$554,010
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Condo 3 zimmer in Region Hannover, Deutschland
Condo 3 zimmer
Region Hannover, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Die vorgeschlagene 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im 2. Stock eines Appartementhauses - ein …
$584,218
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Condo 3 zimmer in Darmstadt, Deutschland
Condo 3 zimmer
Darmstadt, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
Das Designkonzept des Projekts zeichnet sich durch einen durchdachten Grünbereich mit einem …
$680,079
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Condo 3 zimmer in Berlin, Deutschland
Condo 3 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Etagenzahl 3
Große 3-Zimmer-Wohnung in einer grünen Gegend von Berlin ist ideal für Familien. Ausrüstung…
$600,993
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Condo 3 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Condo 3 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in diesem Wohnkomplex erfüllen die höchsten Anforderungen. Unterkunftsmöglichke…
$696,271
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Condo 3 zimmer in München, Deutschland
Condo 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 99 m²
Etagenzahl 5
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung in der zentralen prestigeträchtigen Gegend von München mit großen…
$1,40M
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Condo 4 zimmer in Berlin, Deutschland
Condo 4 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
4-Zimmer-Wohnung von ca. 100 m2 befindet sich im Zentrum von Berlin. Es befindet sich im 4. …
$717,861
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Condo 3 zimmer in Offenbach am Main, Deutschland
Condo 3 zimmer
Offenbach am Main, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle, moderne Architektur, Erdgeschoss mit Garten und geräumige Terrassen und Loggias, …
$545,143
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Condo 2 zimmer in Berlin, Deutschland
Condo 2 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 65 m²
Etagenzahl 5
Das Gebäude wurde 1998 gebaut und 2018 komplett modernisiert. Das Apartment mit einer Terras…
$539,745
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Condo 3 zimmer in Berlin, Deutschland
Condo 3 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Diese schöne Wohnung befindet sich in einem gepflegten Apartmenthaus mit einem Tiefgaragengr…
$593,720
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Condo 2 zimmer in München, Deutschland
Condo 2 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Etagenzahl 6
Diese ruhige und geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit einem Balkon befindet sich nur wenige Minute…
$669,284
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Condo 2 zimmer in Berlin, Deutschland
Condo 2 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 60 m²
Etagenzahl 2
2-Zimmer-Wohnung in einer beliebten Gegend von Berlin - Friedrichshain. Der Wohnbereich mit …
$561,335
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Condo 3 zimmer in München, Deutschland
Condo 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 85 m²
Etagenzahl 5
3-Zimmer-Wohnung in München mit zwei Balkonen und hellen Zimmern. In der Wohnung: Exklusive…
$890,580
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Condo 2 zimmer in Berlin, Deutschland
Condo 2 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Etagenzahl 3
Die vorgeschlagene Wohnung befindet sich im zweiten Stock eines extra großen gepflegten Wohn…
$464,181
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Condo 2 zimmer in München, Deutschland
Condo 2 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 66 m²
Etagenzahl 4
2-Zimmer-Wohnung in München in gutem Zustand (Renovierung erfolgte rechtzeitig). Ideal für I…
$507,361
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Condo 2 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Condo 2 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 59 m²
Etagenzahl 6
2-Zimmer-Wohnung mit Einbauküche und Balkon in der Nähe des Frankfurter Ausstellungskomplexe…
$534,348
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Condo 2 zimmer in Hannover, Deutschland
Condo 2 zimmer
Hannover, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Etagenzahl 4
Neue 2-Zimmer-Wohnung in einem attraktiven Viertel von Hannover - Wasserstadt Limmer. Modern…
$464,181
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Condo 1 zimmer in Berlin, Deutschland
Condo 1 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 51 m²
Etagenzahl 4
1-Zimmer-Wohnung im ersten Stock mit einem Garten in Berlin. Ausrüstung: Die Wohnung wurde…
$356,232
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Condo 4 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Condo 4 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 133 m²
Etagenzahl 4
4-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Düsseldorf. Moderne hochwertige Ausstattung von bekannten M…
$993,757
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Condo 2 zimmer in München, Deutschland
Condo 2 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 59 m²
Etagenzahl 5
Eine komfortable 2-Zimmer-Wohnung in gutem Zustand in München. Die Wohnung befindet sich im …
$550,540
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Condo 3 zimmer in Neu Isenburg, Deutschland
Condo 3 zimmer
Neu Isenburg, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 68 m²
Etagenzahl 6
Der Wohnkomplex, bestehend aus mehreren Hochhäusern und einem Garten, bietet seinen Bewohner…
$734,054
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Condo 3 zimmer in Berlin, Deutschland
Condo 3 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 78 m²
Etagenzahl 6
Die helle 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im 6. Stock und ist eine ideale Unterkunft für Paar…
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