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Geschäfte in Deutschland

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32 immobilienobjekte total found
Geschäft 1 100 m² in Reinheim, Deutschland
Geschäft 1 100 m²
Reinheim, Deutschland
Fläche 1 100 m²
Edeka Supermarkt in gutem Zustand mit einem langen Mietvertrag im Hessen-Staat - Darmstadt. …
$3,00M
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Geschäft 1 182 m² in Deutschland
Geschäft 1 182 m²
Deutschland
Fläche 1 182 m²
•Plot area: approx. 3475 m²•Usable area: approx. 1182 m²•Retail area: approx. 800 m²•Year of…
$6,04M
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Geschäft in Bayern, Deutschland
Geschäft
Bayern, Deutschland
Die vorgeschlagene Immobilie befindet sich in Krumbach, der zweitgrößten Stadt im bayerische…
$7,51M
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Geschäft 633 m² in Bayern, Deutschland
Geschäft 633 m²
Bayern, Deutschland
Fläche 633 m²
A high-quality property with attractive architecture, it is protected by the state.It is loc…
$1,74M
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Geschäft 1 339 m² in Bayern, Deutschland
Geschäft 1 339 m²
Bayern, Deutschland
Fläche 1 339 m²
The property consists of a shop and a bistro. Store: • Rental area: approx. 1000 m² + 339 …
$2,44M
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Geschäft 1 000 m² in Senden, Deutschland
Geschäft 1 000 m²
Senden, Deutschland
Fläche 1 000 m²
Neuer Netz-Supermarkt (Lieferung - 2021 ) in Ulm mit Langzeitmiete. Gesamtfläche: ca. 1000 …
$4,15M
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Geschäft 1 513 m² in Herne, Deutschland
Geschäft 1 513 m²
Herne, Deutschland
Fläche 1 513 m²
Renny or Penny Market is a German chain of discount supermarkets with headquarters in Cologn…
$3,25M
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Geschäft 9 700 m² in Saarbrücken, Deutschland
Geschäft 9 700 m²
Saarbrücken, Deutschland
Fläche 9 700 m²
Ketten-Hypermarket mit einer KFC-Niederlassung / + Filialen von 2 anderen bekannten Kettenun…
$12,79M
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Geschäft 800 m² in Esslingen am Neckar, Deutschland
Geschäft 800 m²
Esslingen am Neckar, Deutschland
Fläche 800 m²
Der neue ROSSMANN Netzspeicher im Erdgeschoss eines Wohngebäudes mit langer Leasing. Anzahl…
$4,03M
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Geschäft 1 724 m² in Bayern, Deutschland
Geschäft 1 724 m²
Bayern, Deutschland
Fläche 1 724 m²
Annual rent: €151,387.92 Profitability: approx. 7.28% The shopping park in Höchstadt an der…
$2,40M
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Geschäft 2 000 m² in Darmstadt, Deutschland
Geschäft 2 000 m²
Darmstadt, Deutschland
Fläche 2 000 m²
Einkaufszentrum mit einem NETTO Supermarkt und anderen Kettenläden mit langfristigen Verträg…
$6,92M
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Geschäft 4 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Geschäft 4 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 4 600 m²
Wohn- und Geschäftsgebäude komplett vermietet in der nächsten Vorstadt Frankfurt am Main.Ank…
$13,08M
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Geschäft 575 m² in Deutschland
Geschäft 575 m²
Deutschland
Fläche 575 m²
We offer attractive retail space in the prestigious area of Glauchau. The retail space is le…
$1,86M
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Geschäft 3 000 m² in 11, Deutschland
Geschäft 3 000 m²
11, Deutschland
Fläche 3 000 m²
Der REWE-Supermarkt und der DM-Drogue-Store im Bundesstaat Reynalad-Pfalz- in den Vororten v…
$15,44M
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Geschäft 1 100 m² in Sielmingen, Deutschland
Geschäft 1 100 m²
Sielmingen, Deutschland
Fläche 1 100 m²
Der neue Lidl-Supermarkt im Erdgeschoss eines Wohngebäudes mit einem langen Mietvertrag (für…
$4,84M
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Geschäft 1 300 m² in Bayern, Deutschland
Geschäft 1 300 m²
Bayern, Deutschland
Fläche 1 300 m²
Main parameters: • Year of construction: 2010 / Expansion in 2021 • Usable area: 1300 m² •…
$2,61M
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Geschäft 1 990 m² in Sachsen-Anhalt, Deutschland
Geschäft 1 990 m²
Sachsen-Anhalt, Deutschland
Fläche 1 990 m²
Plot area: 7504 m² Year of construction: 2007 Parking spaces: 95 Total rentable area: appro…
$1,39M
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Geschäft 600 m² in München, Deutschland
Geschäft 600 m²
München, Deutschland
Fläche 600 m²
Produkt Network Store - EDEKA Supermarkt in München! Die Edeka Group ist seit 2017 das grö…
$4,73M
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Geschäft 963 m² in Altenburg, Deutschland
Geschäft 963 m²
Altenburg, Deutschland
Fläche 963 m²
Ready-to-lease business-supermarket Net potential for cost reduction.Possibility of increasi…
$697,082
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Geschäft 1 100 m² in Pforzheim, Deutschland
Geschäft 1 100 m²
Pforzheim, Deutschland
Fläche 1 100 m²
Nettov-Kettenmarkt in Pforzheim mit einer Bevölkerung von mehr als 120 Tausend Menschen. Mie…
$4,03M
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Geschäft 1 068 m² in Berlin, Deutschland
Geschäft 1 068 m²
Berlin, Deutschland
Fläche 1 068 m²
Shop with prior permission for construction.Suitable for residential and commercial construc…
$5,34M
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Geschäft 1 100 m² in Reinheim, Deutschland
Geschäft 1 100 m²
Reinheim, Deutschland
Fläche 1 100 m²
Edeka Supermarkt ist in gutem Zustand mit einem langen Mietvertrag im Bundesstaat Hessen, de…
$3,02M
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Geschäft 3 000 m² in Mommenheim, Deutschland
Geschäft 3 000 m²
Mommenheim, Deutschland
Fläche 3 000 m²
Supermarkt REWE und c drogeria speichern DM im Bundesstaat Rheinlad-Palatinate in den Vorort…
$15,57M
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Geschäft 800 m² in Esslingen am Neckar, Deutschland
Geschäft 800 m²
Esslingen am Neckar, Deutschland
Fläche 800 m²
Rossmann-Kettenlager mit hohem Ertrag im Vorort Stuttgart im Erdgeschoss in einem Wohnhaus m…
$4,07M
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Geschäft 600 m² in München, Deutschland
Geschäft 600 m²
München, Deutschland
Fläche 600 m²
EDEKA Supermarkt in München!Die Edeka Group ist seit 2017 das größte deutsche Supermarktunte…
$4,76M
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DENK-FABRIK im Peenehafen in Malchin, Deutschland
DENK-FABRIK im Peenehafen
Malchin, Deutschland
Zimmer 160
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 5 351 m²
Etagenzahl 3
Modern sanierte, direkt für privates Wohnen + geschäftliche Zwecke nutzbare Immobilie mit 2 …
Preis auf Anfrage
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Geschäft 1 000 m² in Senden, Deutschland
Geschäft 1 000 m²
Senden, Deutschland
Fläche 1 000 m²
Neuer Kettenmarkt (Lieferung - 2021) in Ulm mit einem langen Mietvertrag.Gesamtfläche: ca. 1…
$4,18M
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Geschäft 9 700 m² in Saarbrücken, Deutschland
Geschäft 9 700 m²
Saarbrücken, Deutschland
Fläche 9 700 m²
Ein Netz-Hypermarket mit einer Filiale von KFC/+ Niederlassungen von 2 anderen bekannten Net…
$12,90M
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Geschäft 1 100 m² in Sielmingen, Deutschland
Geschäft 1 100 m²
Sielmingen, Deutschland
Fläche 1 100 m²
Neuer Supermarkt Lidl im ersten Stock eines Wohngebäudes mit einem langen Mietvertrag (für 1…
$4,88M
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Geschäft 1 100 m² in Pforzheim, Deutschland
Geschäft 1 100 m²
Pforzheim, Deutschland
Fläche 1 100 m²
Network Netto Supermarkt in Pforzheim mit einer Bevölkerung von mehr als 120 Tausend Mensche…
$4,07M
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