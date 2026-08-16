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44 immobilienobjekte total found
Hotel 700 m² in Dietzenbach, Deutschland
Hotel 700 m²
Dietzenbach, Deutschland
Zimmer 36
Fläche 700 m²
Etagenzahl 4
Zentrales Hotel in Frankfurt am Main Gesamtfläche: ca. 700 m2. Anzahl der Zimmer: 36…
$3,92M
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3*** Modernes Hotel zum Verkauf in Bremen in Bremen, Deutschland
3*** Modernes Hotel zum Verkauf in Bremen
Bremen, Deutschland
Das Hotel, mit ausgezeichneten Verkehrsanbindungen, verfügt über insgesamt 80 Zimmer. Das…
$7,96M
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Hotel 1 500 m² in Offenbach am Main, Deutschland
Hotel 1 500 m²
Offenbach am Main, Deutschland
Zimmer 50
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 4
Aparthotel im Bereich des Hauptbahnhofs Frankfurt am Main. Lease-Vereinbarung: Der Kauf des…
$9,22M
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Hotel 3 431 m² in Bayern, Deutschland
Hotel 3 431 m²
Bayern, Deutschland
Fläche 3 431 m²
Etagenzahl 3
•Basement: approx. 1278 m²•First floor: approx. 1115 m²•Upper floor: approx. 1038 m²•Number …
$10,44M
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Hotel 2 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 2 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 72
Fläche 2 600 m²
Etagenzahl 3
4 * Hotel im Flughafenbereich. Frankfurt am Main in gutem Zustand. Nummer - 72. Konfere…
$7,26M
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Hotel 15 879 m² in Düsseldorf, Deutschland
Hotel 15 879 m²
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 455
Fläche 15 879 m²
$115,86M
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TekceTekce
Hotel in Hamburg, Deutschland
Hotel
Hamburg, Deutschland
Zimmer 100
4 * Hotel in der Nähe von Hamburg Airport mit Verträgen mit einem Management-Unternehmen. …
$25,93M
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5***** Hotel zum Verkauf in Berlin in Berlin, Deutschland
5***** Hotel zum Verkauf in Berlin
Berlin, Deutschland
Fläche 5 000 m²
Landfläche: 8.000 qm. Mehrere gewerbliche Mieter. Zimmernummer: 140. Parkplätze. Tiefgarage.
$40,38M
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Hotel 1 850 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 1 850 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 55
Fläche 1 850 m²
Etagenzahl 4
4* Boutique Hotel im Zentrum von Frankfurt in der Nähe des Bahnhofs. Das Hotel wurde komplet…
$16,37M
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Fantastic hotel on the 1st line to the water in Bonn, Deutschland
Fantastic hotel on the 1st line to the water
Bonn, Deutschland
Zimmer 181
Schlafräume 1
Fläche 10 600 m²
Fantastisches Hotel an der 1. Linie zum Rhein in der Region Bonn!Einzigartige Lage!Hotel ist…
$10,46M
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Hotel 1 270 m² in Düsseldorf, Deutschland
Hotel 1 270 m²
Düsseldorf, Deutschland
Fläche 1 270 m²
The hotel is within walking distance of the old town, the center (downtown), Kö-Bogen (König…
$7,00M
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Hotel 1 700 m² in Wiesbaden, Deutschland
Hotel 1 700 m²
Wiesbaden, Deutschland
Zimmer 57
Fläche 1 700 m²
Etagenzahl 4
3 * Hotel in Wiesbaden mit Bar, Konferenzraum, Terrasse. Optionen: Kauf eines Objekts mit ei…
$6,41M
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Neues 4,5-Sterne-Hotel mit 6 % Rendite in Düsseldorf zu verkaufen in Düsseldorf, Deutschland
Neues 4,5-Sterne-Hotel mit 6 % Rendite in Düsseldorf zu verkaufen
Düsseldorf, Deutschland
Fläche 15 000 m²
Grundstücksfläche: 4.000 m² BGF (oberirdisch): 15.000 m² Zimmeranzahl: 450 Stellplätze: 1…
$74,00M
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Hotel 1 050 m² in Zeppelinheim, Deutschland
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Deutschland
Zimmer 45
Fläche 1 050 m²
Etagenzahl 3
3 * High-Income Hotel in der Region Frankfurt Flughafen. Anzahl der Zimmer: 45 Rentabil…
$4,78M
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Hotel in Obschwarzbach, Deutschland
Hotel
Obschwarzbach, Deutschland
Zimmer 425
Ein Hotel mit einem langfristigen Mietvertrag in Düsseldorf. Anzahl der Nummern: 425 Anzahl …
$115,25M
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Unique 4**** star hotel in Munich centre in München, Deutschland
Unique 4**** star hotel in Munich centre
München, Deutschland
Zimmer 119
Fläche 5 641 m²
• Ferienwohnungen: 119• Stars: 4 Sterne Kategorie• Grundstücksfläche: 1.330 m2• Netto nutzba…
$70,82M
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Hotel 1 757 m² in München, Deutschland
Hotel 1 757 m²
München, Deutschland
Fläche 1 757 m²
Etagenzahl 4
•Year of construction: 1992•Last renovation:2014•Number of floors: 1,2,3, basement•Number of…
$10,73M
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Hotel 3 573 m² in Stuttgart, Deutschland
Hotel 3 573 m²
Stuttgart, Deutschland
Fläche 3 573 m²
Etagenzahl 6
Superb location - business hotel without an operator with a restaurant and exceptional devel…
$6,41M
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Hotel 950 m² in Berlin, Deutschland
Hotel 950 m²
Berlin, Deutschland
Zimmer 22
Fläche 950 m²
Etagenzahl 3
Ein gepflegtes 3 * Hotel mit Restaurant und Terrasse in Berlin wird zum Kauf angeboten. Da…
$4,55M
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Hotel 3 000 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 3 000 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 62
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen ist ein modernes 4 * Hotel in den Vororten Frankfurt am Main mit einem Restaura…
$5,19M
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Zum Verkauf steht ein modernisiertes 3-Sterne-Hotel mit Restaurant in zentraler Lage von Frankfurt am Main, einer der führenden Wirtschaftsmetropolen Europas. in Frankfurt am Main, Deutschland
Zum Verkauf steht ein modernisiertes 3-Sterne-Hotel mit Restaurant in zentraler Lage von Frankfurt am Main, einer der führenden Wirtschaftsmetropolen Europas.
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 2 300 m²
Die Immobilie bietet eine stabile Cashflow-Struktur durch einen langfristigen Pachtvertrag s…
$13,72M
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Hotel 4 300 m² in Offenbach am Main, Deutschland
Hotel 4 300 m²
Offenbach am Main, Deutschland
Zimmer 84
Fläche 4 300 m²
Modern 4 * Hotel mit Konferenzraum, Terrasse, Fitnessraum und Garten. Anzahl der Zimmer:…
$7,72M
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Hotel 950 m² in Berlin, Deutschland
Hotel 950 m²
Berlin, Deutschland
Schlafräume 22
Fläche 950 m²
Etagenzahl 3
Ein gepflegter Kauf bietet 3* Hotel mit Restaurant und Terrasse in Berlin.Das Hotel verfügt …
$4,59M
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Hotel 1 050 m² in Zeppelinheim, Deutschland
Hotel 1 050 m²
Zeppelinheim, Deutschland
Schlafräume 45
Fläche 1 050 m²
Etagenzahl 3
3* Hotel mit hoher Rentabilität in der Nähe von Frankfurt am Main Flughafen.Zimmerzahl: 45Au…
$4,82M
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Hotel 34 m² in Uhyst (Spree), Deutschland
Hotel 34 m²
Uhyst (Spree), Deutschland
Fläche 34 m²
Apartments in einer fünfgeschossigen Schlossresidenz im Dorf Uist (eine Autostunde von Dresd…
$199,035
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Hotel in Hohenmolsen, Deutschland
Hotel
Hohenmolsen, Deutschland
Apartments in einem Schloss in einem Park in Hohenmölsen, der als Ort für ein ruhiges Leben …
$139,429
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Hotel 250 m² in Pulheim, Deutschland
Hotel 250 m²
Pulheim, Deutschland
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Zum Kauf wird ein Hotel in Pulheim (10 km von Köln) angeboten. Das Hotel verfügt über 10 …
$866,491
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Hotel 3 000 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Hotel 3 000 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 62
Fläche 3 000 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen ist ein modernes 4* Hotel in den Vororten Frankfurt am Main mit einem Restauran…
$5,23M
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Hotel 25 000 m² in Hamburg, Deutschland
Hotel 25 000 m²
Hamburg, Deutschland
Zimmer 131
Fläche 25 000 m²
$57,78M
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Hotel in Berlin, Deutschland
Hotel
Berlin, Deutschland
Zimmer 22
A well -groomed 3* hotel with a restaurant and a terrace in Berlin with a lease agreement wi…
$4,29M
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