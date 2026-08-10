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Wohnimmobilien in Mecklenburgische Seenplatte, Deutschland

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4 immobilienobjekte total found
Schloss 200 zimmer in Klocksin, Deutschland
Schloss 200 zimmer
Klocksin, Deutschland
Zimmer 200
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 7 500 m²
Etagenzahl 3
Eine der größten, schönsten, vollständig & best-erhaltenen GUTSANLAGEN des Landes; 8 von 10 …
$2,03M
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 30 zimmer in Klocksin, Deutschland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 30 zimmer
Klocksin, Deutschland
Zimmer 30
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 600 m²
Etagenzahl 4
Hier zum Kauf angeboten: gut erhaltenes, ausbaufähiges, 4-geschossiges Speichergebäude i…
$296,964
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Herrenhaus 50 zimmer in Ivenack, Deutschland
Herrenhaus 50 zimmer
Ivenack, Deutschland
Zimmer 50
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 550 m²
Etagenzahl 2
Eines der letzten, erhaltenen SCHEUNENGUTSHÄUSER des Landes:  Gutsverwalterhaus GODDIN mi…
$194,321
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LDV InvestLDV Invest
Schloss 135 zimmer in Zettemin, Deutschland
Schloss 135 zimmer
Zettemin, Deutschland
Zimmer 135
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 3 600 m²
Etagenzahl 4
NÄHE MÜRITZ! - Letztes, in D. erhaltenes Gutshaus in halbrunder Bauweise!   ‚Einzigart…
$850,849
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