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Penthäuser in Deutschland

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8 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Penthouse 4 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 6
4-Zimmer-Penthouse in einem neuen Gebäude, bereit zu bewegen. Exklusives Penthouse mit eine…
$2,14M
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Penthouse 4 zimmer in Krefeld, Deutschland
Penthouse 4 zimmer
Krefeld, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Ein vielversprechendes Projekt zum Bau von 1-2 Dachgeschosswohnungen steht zum Verkauf. Eine…
$69,772
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Penthouse 4 zimmer in Meerbusch, Deutschland
Penthouse 4 zimmer
Meerbusch, Deutschland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Stockwerk 3
construction date 2026 There are 6 apartments in total WE06 apartment area 136.56 m2 4 ro…
$1,11M
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Аталанта
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse in Duisburg, Deutschland
Penthouse
Duisburg, Deutschland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Stockwerk 5
2019 1 parking space near the house 2 balconies and 2 large terraces on the roof of the ho…
$523,336
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Аталанта
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Penthouse 5 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Penthouse 5 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 5
Fläche 220 m²
Stilvolles Penthouse im Zentrum der Stadt Ostende mit herrlichem Blick auf die Wolkenkratzer…
$3,57M
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ESTATE-SERVICE24
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Penthouse 1 zimmer in Zwickau, Deutschland
Penthouse 1 zimmer
Zwickau, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 4/4
Dies ist ein Penthouse-Apartment. Das Gebäude ist architektonisch beeindruckend, wunderschön…
$44,524
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse in Frankfurt am Main, Deutschland
Penthouse
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 6
4-Zimmer-Penthouse in einem neuen Gebäude, bereit zu bewegen.Exklusives Penthouse mit einer …
$2,16M
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Penthouse in Frankfurt am Main, Deutschland
Penthouse
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 5
Fläche 220 m²
Stilvolles Penthouse im Zentrum der Stadt Ostende mit herrlichem Blick auf die Wolkenkratzer…
$3,60M
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