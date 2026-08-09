Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Essen
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Essen, Deutschland

;
wohnungen
6
häuser
4
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 2
Hier sind die wichtigsten Details zu der angebotenen Wohnung zusammengefasst: **Objektbes…
$68,641
Eine Anfrage stellen
Haus in Essen, Deutschland
Haus
Essen, Deutschland
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Mehrfamilienhaus in Essen zu verkaufen Ein gepflegtes, renditestarkes Mehrfamilienhaus in be…
$765,531
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
✨ Achtung der zukünftigen Eigentümer! ✨ Gemütliche 2,5-Zimmer-Wohnung zum Verkauf mit Bal…
$141,682
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Haus 9 zimmer in Essen, Deutschland
Haus 9 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 9
Fläche 190 m²
Etagenzahl 3
- Grundstücksfläche: ca. 394,00 m² - Wohnfläche: ca. 190,00 m² - Zwei Massivbaugaragen -…
$649,448
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Wohnung 2 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
✨ Achtung der zukünftigen Eigentümer! ✨ Gemütliche 2,5-Zimmer-Wohnung zum Verkauf mit Bal…
$141,456
Eine Anfrage stellen
Haus 24 zimmer in Essen, Deutschland
Haus 24 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 24
Fläche 750 m²
Etagenzahl 4
Attraktives Mehrfamilienhaus mit Gewerbeflächen Dieses viergeschossige Mehrfamilienhaus mit …
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 17 m²
Zum Verkauf eine kleine, komfortable Wohnung in der Stadt Essen.Fläche 17m2, ein Zimmer, Dus…
$56,582
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Deutschland, Deutschland
Haus 4 zimmer
Deutschland, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
details on request  Information about the city: The history of Essen dates back to 800, the …
$703,472
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Wohnung 3 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/4
Wohnung in 45326 Essen zum Verkauf. Wohnfläche: 72 m2. 3 Zimmer. Etage 2 vom Erdges…
$96,748
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/5
Wohnung zum Verkauf in Essen, im Raum Altendorf. Adresse: Niederfeldstr.46, Essen. Das…
$100,264
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Essen, Deutschland

mit Garage
mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen