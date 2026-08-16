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280 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kochel am See, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Kochel am See, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf eine gemütliche Euro-two mit modernen Euro Reparaturen. Das Layout umfasst ein i…
$509,560
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Privatverkäufer
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Wohnung 4 zimmer in Duisburg, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Duisburg, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Der unglaubliche Preis für dieses Objekt beträgt nur 100 000 Euro. Schöne 4-…
$117,963
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Wohnung 2 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 74 m²
Hausgeld: 246 euro Commission for the Buyer +5.95% on the cost of the property.Details
$487,905
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It Is RealtyIt Is Realty
Penthouse 4 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Penthouse 4 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 150 m²
Etagenzahl 6
4-Zimmer-Penthouse in einem neuen Gebäude, bereit zu bewegen. Exklusives Penthouse mit eine…
$2,14M
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Wohnung 2 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 2/2
furnished apartment for sale 2 rooms Exclusive apartment in a sought-after area of Düsseld…
$685,391
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Wohnung 2 zimmer in Stuttgart, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Stuttgart, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Etagenzahl 7
Renoviertes 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf 2. Stock Wohnung Gebäude in Stuttgart-Süd. Dieses a…
$408,801
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 2
The house is planned to be built in 2023. The house has an elevator. There is a loggia. L…
$720,241
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Wohnung 2 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 31/40
Spacious  2-room apartment with balcony  in a modern building with an elevator on the 31st …
$916,897
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 3
Full description:3-room apartment with a balcony. Commission for the Buyer +7.14% of the co…
$579,837
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Studio 1 zimmer in München, Deutschland
Studio 1 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 3
1-Zimmer-Attic-Wohnung mit Dachterrasse befindet sich im 3. Stock in einem Haus im Bezirk Mü…
$664,811
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Wohnung 3 zimmer in Wiesbaden, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Wiesbaden, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 3
Apartments in Stadtvillen im Zentrum der aristokratischen Stadt Wiesbaden. Das elegante Pr…
$922,004
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Wohnung 2 zimmer in Duisburg, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Duisburg, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
🏡 Investitionswohnung zum Verkauf in Duisburg-Hamborn (Deutschland) Die Wohnung ist eigentli…
$96,731
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Düsseldorf, Deutschland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Possible income per month - 1.700.00 € Possible income per year - 20.400.00 € Possible pro…
$600,663
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Wohnung 2 zimmer in Meerbusch, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Meerbusch, Deutschland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Apartments are offered in a new building in Meerbusch date of construction 2026 There are …
$637,994
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Wohnung 1 zimmer in Essen, Deutschland
Wohnung 1 zimmer
Essen, Deutschland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 2
Hier sind die wichtigsten Details zu der angebotenen Wohnung zusammengefasst: **Objektbes…
$68,641
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Wohnung 4 zimmer in Duisburg, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Duisburg, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Objekt für Investitionen und Leben!!!Mega kostengünstige Anlage in Duisburg, 95 m2. Dieses A…
$117,467
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 129 m²
Stockwerk 4
the house is well maintained the apartment is in excellent condition  the house has centra…
Preis auf Anfrage
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Condo 3 zimmer in München, Deutschland
Condo 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Etagenzahl 5
3-Zimmer-Wohnung im ersten Stock eines Apartmenthauses im Zentrum von München. Helles Wohnzi…
$1,01M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in München, Deutschland
Wohnung 3 Schlafzimmer
München, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Etagenzahl 5
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung in der zentralen prestigeträchtigen Gegend von München mit großen…
$1,51M
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Wohnung 3 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Stockwerk 1
The house is planned to be built in 2023. LOCATIONFlingern Nord, one of the most popular re…
$749,488
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Penthouse 4 zimmer in Krefeld, Deutschland
Penthouse 4 zimmer
Krefeld, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Ein vielversprechendes Projekt zum Bau von 1-2 Dachgeschosswohnungen steht zum Verkauf. Eine…
$69,772
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Wohnung 2 zimmer in Düsseldorf, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Düsseldorf, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 4
the house is planned to be built in 2023. LOCATION   Flingern Nord, one of the most popular…
$493,714
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Wohnung 2 zimmer in Stuttgart, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Stuttgart, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
Die gepflegte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich im ersten Stock Wohnung Gebäude, in einer ausge…
$373,227
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Wohnung 3 zimmer in Frankfurt am Main, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 3
Very good and advantageous location of the house in the city center! metro station 2 minutes…
$711,528
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Wohnung 2 zimmer in Damp, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Damp, Deutschland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 5
Direkte Lage an der Ostseeküste mit Strand, Yachthafen und Wassersport🚗 Gute Zugänglichkeit …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Region Hannover, Deutschland
Wohnung 2 zimmer
Region Hannover, Deutschland
Zimmer 2
Fläche 69 m²
Etagenzahl 3
Die Architektur des Projekts erfüllt hohe Standards, aber gleichzeitig bewusst zurückgehalte…
$524,851
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Condo 3 zimmer in Hamburg, Deutschland
Condo 3 zimmer
Hamburg, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Etagenzahl 4
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon befindet sich im 3. Stock eines Apartmenthauses. Der zentrale Ko…
$600,663
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Wohnung 3 zimmer in München, Deutschland
Wohnung 3 zimmer
München, Deutschland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 2
$1,31M
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Penthouse 4 zimmer in Meerbusch, Deutschland
Penthouse 4 zimmer
Meerbusch, Deutschland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Stockwerk 3
construction date 2026 There are 6 apartments in total WE06 apartment area 136.56 m2 4 ro…
$1,11M
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Wohnung 4 zimmer in Mauergasschen, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Mauergasschen, Deutschland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
Exquisite Wohnung nach RenovierungDie Bezahlung ist in Rubel möglich.Diese gemütliche Wohnun…
$850,981
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