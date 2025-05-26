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Квартиры-студии с гаражом в ОАЭ

Дубай
1242
Абу-Даби
94
Абу-Даби
95
Шарджа
16
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14 объектов найдено
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
СТУДИЯ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жилое здание, расп…
$194,592
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Площадь 30 м²
Это недавно запущенное жилое здание предлагает современные жилые помещения, созданные для ко…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 1
Azizi Riviera — это новый масштабный жилой комплекс на берегу кристальной лагуны. Здесь м…
$140,000
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Площадь 115 м²
$240,000
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/38
Oasiz by Danube Properties — Оазис роскоши и инноваций в Dubai Silicon Oasis Oasiz — это …
$200,388
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RCST Real Estate
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English, Русский, Latviešu
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
Samana Mykonos предлагает вам каскадные водные объекты, высококлассный крытый и открытый тре…
$195,000
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 12/62
Diamondz by Danube — Воплощение роскоши и элегантности в Jumeirah Lake Towers Diamondz by…
$305,303
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Berkeley Place by Ellington представляет собой элегантное 12-этажное здание, включающее в се…
$256,412
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/14
Venice by Azizi — это уникальный жилой проект в районе Studio City, вдохновленный очарование…
$195,886
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$241,355
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/14
Venice by Azizi — это уникальный жилой проект в районе Studio City, вдохновленный очарование…
$188,847
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/31
Oasiz 2 от Danube Properties — Оазис роскоши и инноваций в Dubai Silicon Oasis Oasiz 2 — …
$196,191
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Агентство
RCST Real Estate
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
СТУДИЯ В MAG CITY — В НОВОМ ЦЕНТРЕ ДУБАЯ MAG CITY — жилой комплекс высшего уровня с видам…
$171,350
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Студия 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Студия 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
This beautiful project with studio apartments and 1 bedroom apartments, was completed at the…
$176,995
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Параметры недвижимости в ОАЭ

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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