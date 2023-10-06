Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Дубай
  5. Студии

Квартиры-студии в Дубае, ОАЭ

Dubai Sports City
10
Victory Heights Villages
10
Al Barsha South
7
Downtown Dubai
7
Jumeirah Village Circle
7
Business Bay
5
Arjan
3
Dubai Media City
3
Студия В архив
Очистить
81 объект найдено
Студия 1 ванная в Дубай, ОАЭ
Студия 1 ванная
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
DOM Real Estate offers you for sale this studio apartment located Plaza Residences in Jumeir…
€123,265
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€359,533
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€176,169
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€337,711
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€141,579
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость О…
€300,044
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость О…
€149,372
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Altai Tower | Bright | Роскошная квартира Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circl…
€149,973
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 28
AG Luxury Properties с гордостью представляет эту роскошную квартиру в башне Lilium Tower, р…
€1,38 млн
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ!ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!! Отель DAMAC Majestine располо…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Квартира премиум-класса с великолепным панорамным видом! Бесплатный подбор недвижимости. О…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Квартира в потрясающем культовом районе Дубая похожим на Беверли Хилс! Бесплатный подбор н…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти