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Квартиры-студии в Дубае, ОАЭ

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Business Bay
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831 объект найдено
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/8
Выдающаяся инвестиционная возможность в Azizi Beach Oasis (Mirage 1) в Dubai Studio City.Эта…
$199,343
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/15
Готовые отельные апартаменты в Boutique 7 в районе Barsha Heights! Апартаменты для жизни и и…
$272,258
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 10/18
The Collection at Taiyo — полностью меблированные резиденции в Wasl Gate с современным стиле…
$183,798
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TekceTekce
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
Апартаменты в современном жилом комплексе 105 Residences в районе в Jumeirah Village Circle!…
$174,272
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Цена начинается от 689 000 дирхамов | от 37 кв.мSamana Manhattan - это высококлассная жилая …
$187,611
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
Mi Casa — апартаменты с современным дизайном, зелёными двориками и удобной ценой!Mi Casa by …
$204,000
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/12
Апартаменты в новом проекте Amber by Enso в районе Al Satwa! Уникальный жилой комплекс в сам…
$298,876
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 20/44
Апартаменты в современном комплексе Binghatti Hill Views в самом сердце Dubai Science Park! …
$272,299
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 15/34
Апартаменты в новом проекте Guzel Towers в самом сердце Jumeirah Village Triangle! Полностью…
$154,528
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Цена начинается от AED 649 000 | От 37 кв.мПочувствуйте суть прибрежной вибрации Майами в са…
$176,719
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/7
Современный жилой комплекс IR1DIAN PARK 2 в районе Jumeirah Village Circle! Полностью меблир…
$235,527
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 10/20
TRESORA by WADAN: многофункциональная недвижимость в Jumeirah Village Circle!TRESORA by WADA…
$217,987
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/41
Роскошные апартаменты в новом жилом комплексе ME DO RE 2! Скорое завершение строительства! С…
$313,138
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 11/33
ПРОЕКТ - SAAS HILLS Локация -Dubai Science Park Планируемый срок сдачи - IV 2027г  …
Цена по запросу
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Rove Home Downtown - это дебютная жилая застройка культового бренда Rove Hotels. Идеально ра…
$307,692
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Цена начинается от 660 000 дирхамов | от 39 кв.мSamana Parkville - это недавно запущенная вы…
$179,714
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Цены начинаются от 680 000 дирхамов и ZeroWidthSpace от 38 кв.мСамана Барари Twin Towers - э…
$185,160
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 10/35
Прекрасные апартаменты в новом комплексе Maison Elysee 3 в районе Jumeirah Village Circle (J…
$197,390
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/20
Samana Boulevard Heights — жилой комплекс с частными бассейнами и современным комфортом в Du…
$224,798
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/10
Готовые апартаменты в жилом комплексе Azizi Riviera 48! Востребованная локация! Меблированна…
$190,577
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 9/25
Готовые апартаменты в новом жилом комплексе Empire Residence в востребованном районе - JVC! …
$206,932
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/10
Апартаменты Trussardi Residences 2 в районе Al Furjan! Апартаменты полностью меблированы ита…
$216,000
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 10/29
Прекрасные апартаменты в Empire Lakeviews в оживленном сердце района Liwan! Отличная локация…
$169,230
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 12/24
Прекрасные апартаменты в жилом комплексе Sol Levante в районе Jumeirah Village Triangle! Пан…
$201,229
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Добро пожаловать в парк Самана Виды, исключительная жилая застройка, предназначенная для пов…
$132,063
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 20/46
ELAR1S Sky — сверхвысокий жилой проект в JVT с видом, концепцией света и перспективой доходн…
$225,139
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 15/30
Шикарные апартаменты в жилом комплексе Cove Boulevard в районе Wadi Al Safa 5! Полностью меб…
$177,022
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/9
09 Life Residences — полностью меблированный жилой комплекс в DLRC с инфраструктурой для пов…
$182,650
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/8
Holm 3: малоэтажная недвижимость в центре Дубая, Jumeirah Garden City!Holm 3 от Holm Develop…
$310,415
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Студия 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Этаж 14
IVY Garden — это жилой комплекс, состоящий из 348 квартир, расположенный в Wadi Al Safa 5.Со…
$201,342
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Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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