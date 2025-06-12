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Квартиры-студии в Business Bay, ОАЭ

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23 объекта найдено
Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Rove Home Downtown - это дебютная жилая застройка культового бренда Rove Hotels. Идеально ра…
$307,684
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Площадь 31 м²
Этаж 10/29
Готовые апартаменты в ЖК Merano Tower в развивающемся районе Business Bay! Отлично подойдут …
$218,000
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 10/32
Готовые апартаменты с полной меблировкой в ​​жилом комплексе Damac Maison Privé в деловом ра…
$313,095
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/23
Проект: CENTURY Срок сдачи: II 2026 Локация: Business Bay 23-этажная башня Century …
$200,000
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 8/23
Готовые апартаменты в The Paragon с отличным расположением в главном экономическом центре Ду…
$269,534
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/20
Апартаменты в высотном жилом комплексе The Crestmark в самом сердце деловой жизни Дубая — в …
$379,483
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 40/53
Современные апартаменты в готовом жилом комплексе Aykon City Tower B в районе Business Bay! …
$299,482
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Дубай, ОАЭ
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Бурдж-Халифа всемирно известная Бурдж-Халифа. Из них открывается захватывающий вид на Дуб…
$575,342
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/21
Апартаменты с выгодным расположением в главном деловом районе Дубая в комплексе Paragon! Выс…
$299,484
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DDA Real Estate
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Студия 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Студия 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
The Sol Bay tower brings together an inspiring and luxury design to create a world of comfor…
$285,810
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 27/37
Премиальный проект Canal Heights в Business Bay! Отличный вариант для жизни и инвестиций! В …
$326,708
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 10/21
Полностью меблированные апартаменты в новом проекте Rove Home - Marasi Drive вдоль Dubai Wat…
$302,709
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 20/30
Апартаменты в роскошном жилом комплексе Skyhall в районе Business Bay! Легкий доступ к ключе…
$282,919
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 9/32
Готовые апартаменты с полной меблировкой в ​​жилом комплексе Damac Maison Privé в деловом ра…
$326,708
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 58/83
Апартаменты класса "люкс" со встроенной мебелью в роскошном 83-этажном небоскребе Safa Two! …
$367,539
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Площадь 57 м²
Цена по запросу
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 10/29
Апартаменты в потрясающем жилом комплексе Aquarise в районе Business Bay! Деловой центр Дуба…
$284,117
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 17/52
Студия с панорамным видом на Дубайский канал, Бурдж Халифу и современный Дубай! ROI — от 5,2…
$381,175
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/37
Премиальный проект Canal Heights в Бизнес Бэй! Отличный вариант для сдачи в аренду (ROI — 6,…
$379,118
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 17/37
Премиальный проект Canal Heights в Бизнес Бэй! Отличный вариант для сдачи в аренду! Доходнос…
$413,830
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 50/64
Готовые отельные апартаменты в новом роскошном проекте Paramount Tower Hotel & Residences! О…
$299,482
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 15/25
Готовые к заселению апартаменты в новом жилом комплексе Mama Shelter! Полная меблировка и ку…
$394,768
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DDA Real Estate
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 15/31
Апартаменты в новом проекте Rove Home Marasi Drive в популярной локации! Апартаменты для жиз…
$312,024
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DDA Real Estate
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