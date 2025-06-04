Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Аш-Шарджа
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Аше-Шардже, ОАЭ

Студия Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 35 м²
Этаж 76
Areej Apartments — это апартаменты премиум-класса от Arada, расположенные в оживленном район…
$116,942
Оставить заявку
Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в новом комплексе Aysha у воды! Комплекс расположен вдоль лагуны Аль-Хан! Легкий…
$143,506
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 35 м²
Этаж 76
Areej Apartments — это апартаменты премиум-класса от Arada, расположенные в оживленном район…
$116,942
Оставить заявку
Студия 1 комната в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Studio apartments, 1 bedroom apartments and 2 bedroom apartments ready to live in. Al Hamri…
$119,812
Оставить заявку
Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 35 м²
Этаж 76
Areej Apartments — это апартаменты премиум-класса от Arada, расположенные в оживленном район…
$116,942
Оставить заявку
Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 38 м²
Этаж 16
Areej Apartments — это апартаменты премиум-класса от Arada, расположенные в оживленном район…
$128,232
Оставить заявку
Студия в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия
Al Hamriyah, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/6
Студия в престижном жилом комплексе Blue Bay Walk, расположенном вдоль побережья Арабского з…
$106,180
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия 1 комната
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$97,563
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 40 м²
Этаж 15
Areej Apartments — это апартаменты премиум-класса от Arada, расположенные в оживленном район…
$134,294
Оставить заявку
Студия в Аш-Шарджа, ОАЭ
Студия
Аш-Шарджа, ОАЭ
Площадь 38 м²
Этаж 16
Areej Apartments — это апартаменты премиум-класса от Arada, расположенные в оживленном район…
$128,232
Оставить заявку
Студия в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия
Al Hamriyah, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/6
Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Ид…
$107,945
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия
Al Hamriyah, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/6
Апартаменты в жилом комплексе Blue Pearls в престижном районе Al Hamriya! Доступу к частному…
$120,356
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Al Hamriyah, ОАЭ
Студия 1 комната
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/6
Обратите внимание на Проект Blue Pearls, который  расположен в районе Ajmal Makan City, Шард…
$122,333
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Luxury Estate
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Аше-Шардже, ОАЭ

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти