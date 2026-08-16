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Квартиры-студии в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

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Mina Al arab
4
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36 объектов найдено
Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
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Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 40 м²
ГОРЯЧЕЕ СТУДИО ПОЛНОСТЬЮ В РАШАХ АЛЬ ХАЙМАХ
$198,999
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Студия в Mina Al arab, ОАЭ
Студия
Mina Al arab, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 10/21
Nura — современная прибрежная резиденция с панорамными видами и курортной инфраструктурой в …
$226,009
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Студия 1 спальня в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 10/19
Tonino Lamborghini Residences — брендовая роскошь у моря, lifestyle-архитектура и высокий ин…
$518,666
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DD CO DEDD CO DE
Студия 1 спальня в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 9/18
The Residences at Sheraton Al Marjan Island Resort — брендированная курортная резиденция у м…
$657,484
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Студия в Mina Al arab, ОАЭ
Студия
Mina Al arab, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/19
Современные апартаменты в жилом проекте SKAI в районе Mina Al Arab в Рас-эль-Хайме! Отличная…
$205,740
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DDA Real Estate
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 46 м²
Детали собственности:Апартаменты Studio ApartmentВнутренний сад ПосмотретьПолностью меблиров…
$164,888
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Umed properties
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LDV InvestLDV Invest
Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 39 м²
Miraggio Об апартаментах Miraggio — Waterfront в Рас-эль-Хайме Miraggio от Source of F…
$354,000
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 35 м²
Резиденции Jacob & Co. на острове Аль-Марджан, ОАЭ О резиденциях Jacob & Co. Mantra Pr…
Цена по запросу
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 9/18
Апартаменты в инновационном проекте One Central в самом сердце Рас-эль-Хаймы! Панорамный вид…
$185,136
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DDA Real Estate
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 43 м²
Al Hamra Waterfront — роскошный прибрежный жилой комплекс с видом на море Насладитесь спо…
Цена по запросу
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 20/46
Azure by Lapis — инновационный жилой проект в эмирате Ras Al Khaimah с акцентом на стиль, ко…
$228,179
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 13/17
Апартаменты в элитном жилом комплексе Ellington Views II, строящемся на курорте Al Hamra в Р…
$367,613
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/10
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Апартаменты в уникальном жилом комплексе Island Heigh…
$326,049
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 6/12
Роскошные апартаменты в эксклюзивном гостиничном комплексе Taj Wellington Mews в престижном …
$396,746
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DDA Real Estate
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 64 м²
Этаж 7
AL MARJAN ISLAND Остров Al Marjan это захватывающий курортный район, расположенный в Эм…
$549,963
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 50 м²
Этаж 2
AL MARJAN ISLAND Остров Al Marjan это захватывающий курортный район, расположенный в Эм…
$481,226
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Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Radisson Blu Hotel & Residences: премиальный отель и брендированные резиденции в RAK Central…
$306,170
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 10/15
Palazzo Tissoli — итальянская эстетика, waterfront-локация, дизайн от Pininfarina и высокий …
$299,523
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 9/18
The Beach Residences West Wing — апартаменты с видом на пляж, полный набор resort-удобств, п…
$406,730
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 42 м²
Резиденция в Марине Marina Residences представляет роскошные резиденции с видом на приста…
Цена по запросу
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 43 м²
Цена начинается от AED 930 828 | От 43 кв.м.Эллингтон Виды I - Redefining Beachfront - Жизнь…
$253,459
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 12/23
Radisson Blu Hotel: брендированные отельные апартаменты в Ras Al Khaimah!Radisson Blu Hotel …
$367,678
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Студия 1 спальня в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 спальня
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 12/23
Radisson Blu Residences: брендированная недвижимость в Ras Al Khaimah!Radisson Blu Residence…
$306,085
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Площадь 48 м²
Палаццо Тиссоли на острове Аль-Марджан, ОАЭ О Палаццо Тиссоли На первой береговой лини…
Цена по запросу
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 16/32
Шикарные апартаменты в проекте Colibri Views в перспективном районе RAK Central в эмирате Ра…
$210,760
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 7/13
Роскошные апартаменты в новом проекте Playa Viva в районе Ras Al Khaimah! Проект на первой б…
$242,205
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
ID RAH 5009 The Beach Vista — комплекс с потрясающим видом на казино В The Beach Vista…
$354,000
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Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
ID RAH 5011 Uno-Luxe: брендированные резиденции на живописном острове Uno-Luxe на Al M…
$272,000
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Студия в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 12
The World’s First Sky Beach—Manta Bay on Al Marjan Island in Ras Al Khaimah! 📍 Prime loca…
$350,000
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Студия 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 20
ID RAH 5012 Costa Mare от Ellington Properties Ellington Properties запускает новый пр…
$354,000
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Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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