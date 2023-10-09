Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Студии

Квартиры-студии с бассейном в ОАЭ

Дубай
82
Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната с террасой, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 комната с террасой, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Новый жилой комплекс от ведущего застройщика Дубая. Главная особенность комплекса — в дизайн…
€380,776
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Murjan Jumeirah Beach Residence (JBR) меняет облик побережья Дубая своими роскошными домами …
€656,431
Вилла 7 спален в Дубай, ОАЭ
Вилла 7 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 637 м²
Марокко - это новейший потрясающий роскошный жилой комплекс от Damac Properties, который пре…
€5,43 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Ellington House — элегантное 12-этажное здание, предлагающее своим жильцам уникальный опыт. …
€427,821
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€208,206
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 38
Виллы с видом на город, море и озёра, в комплексе Sky Villas с развитой инфраструктурой, JLT…
€1,64 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 16
Новая резиденция North 43 с бассейном и ресторанами в центре района JVC, Дубай, ОАЭ Предлаг…
€143,988
Вилла 5 комнат с Community view в Falcon City of Wonders, ОАЭ
Вилла 5 комнат с Community view
Falcon City of Wonders, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 3 209 м²
Al Wasayef Real Estate рада представить вам ВОСТОЧНЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ @ FALCON CITY, который явля…
€643,796
Таунхаус 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 677 м²
Количество этажей 9
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€194,464
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Площадь 87 м²
fam properties рад предложить эту удивительную квартиру с одной спальней, расположенную в Це…
€607,664
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Дубай, ОАЭ
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 982 м²
Этаж 2/12
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,79 млн
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
#️ ⁇ Ссылочный номер: IDR-S-4415 🤝 Сделка: продажа ⁇ ️ Категория: Квартира 🗺 Площадь: Emaa…
€920,839

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти